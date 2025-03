Niemniej nastroje firm się poprawiają. – Pierwsze tygodnie 2025 r. były stabilne dla branży gastronomicznej. Polacy chętnie korzystali z jedzenia poza domem, wybierając atrakcyjne oferty, nowe smaki i doświadczenia. Dużą popularnością w McDonald’s cieszyły się kupony rabatowe oraz produkty dostępne w promocyjnych cenach w naszej aplikacji czy w ramach oferty Super Combo – mówi Anna Papka, rzecznik McDonald’s Polska. – Przewidujemy, że długofalowo rynek jedzenia poza domem będzie utrzymywał tendencję wzrostową – dodaje.

Widać zmiany, także jeśli chodzi o zamówienia do domu. – Apetyt Polaków na dostawy jedzenia rośnie i to nie tylko w trakcie okazji specjalnych, jak np. walentynki, ale przez cały rok. Polski rynek delivery wciąż ma ogromny potencjał. W Polsce udział tego segmentu wynosi ok. 35 proc., podczas gdy w Europie Zachodniej przekracza 50 proc. – mówi Katarzyna Frydrych z Glovo Polska. – Oznacza to, że wciąż jest miejsce na wzrost, zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i częstotliwości zamówień – potwierdzają to nasze wewnętrzne dane. Jako lider rynku dostaw chcemy w kolejnych dwóch latach utrzymać wzrost na poziomie około 25 proc. rocznie – dodaje.

Firma zauważa, że zmienia się sposób korzystania z dostaw. Coraz częściej zamawiane są nie tylko obiady i kolacje, ale również śniadania, kawa czy produkty z piekarni. – Wydarzenia takie jak walentynki czy Black Friday rzeczywiście podbijają liczbę zamówień, ale kluczowy wzrost wynika ze stałego zwiększania się bazy użytkowników oraz ich coraz częstszego korzystania z usług delivery. Obserwujemy także duży rozwój w kategoriach poza jedzeniem – szybka dostawa kosmetyków, elektroniki czy artykułów dla zwierząt staje się coraz bardziej powszechną opcją dla wielu klientów – dodaje Katarzyna Frydrych.

Dostawy rosną szybko

Na rynek realizowania zamówień, które trafiają do domów klientów, weszła właśnie spółka Mex Polska, nawiązując współpracę z Glovo. Szacuje, że może to dać wzrost przychodów w segmencie restauracyjnym grupy o co najmniej 5 proc. rocznie. W ramach umowy dostawy będą realizowały sieci grupy, czyli The Mexican, PanKejk, Prosty Temat, Pizzanova i Spoco Taco. – Jeszcze w czasie pandemii analizowaliśmy możliwości wejścia w segment dostaw. Podjęliśmy wtedy działania w tym zakresie, jednak mieliśmy pewne wątpliwości co do opłacalności tego modelu biznesowego. Od tamtej pory rynek przeszedł prawdziwą rewolucję – mówi Paweł Kowalewski, prezes Mex Polska.

Dane portalu Pyszne.pl, który obsługuje nad Wisłą 3,5 mln użytkowników, pokazują, że Polacy coraz częściej zamawiają jedzenie na wynos. W Dzień Zakochanych obsłużonych zostało 35 proc. zamówień więcej niż na co dzień. Ale wyzwań też nie brakuje.