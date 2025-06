W poście na koncie w portalu społecznościowym Weixin amerykańska sieć kawiarni poinformowała, że od wtorku 10 czerwca zaoferuje bardziej „przystępne” ceny kilkudziesięciu swoich napojów, w tym napojów bez kawy i Frappuccino.

Starbucks walczy z konkurentami w Chinach

Chociaż Chiny są drugim co do wielkości rynkiem Starbucksa po USA, to tamtejszy rynek kawy jest bardzo konkurencyjny, a konsumenci stali się ostrożniejsi w wydatkach z powodu spowolnienia gospodarczego i obaw o sytuację na rynku pracy. Nowe podejście oznacza, że niektóre napoje Starbucksa będą kosztować teraz po 23 juany. Krajowi rywale, tacy jak Luckin Coffee i Cotti, oferują napoje po 9,9 lub nawet 8,8 juana – pisze Reuters.

Presję na amerykańską sieć wywierają także internetowe platformy JD.com i Alibaba Group, które weszły na rynek dostaw żywności. Dzięki specjalnym ofertom i kuponom chińscy konsumenci kawy mogą kupić sobie napój za jedyne 2,9 juana.