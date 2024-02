Największymi rynkami kawiarni na świecie są USA i Chiny. Przy czym Państwo Środka jest najszybciej rozwijającym się dużym rynkiem, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jest on ustabilizowany i nasycony. W ChRL trwa zaciekła rywalizacja pomiędzy amerykańskim Starbucksem a miejscową siecią Luckin Coffee.

Chiński koncern opublikował w piątek swoje wyniki finansowe i poinformował przy tym, że osiągnął przewagę w sprzedaży nad amerykańskim konkurentem. Z danych, które podano do publicznej wiadomości, wynika że Luckin miało przychód netto w wysokości 24,9 mld juanów (3,5 mld dolarów) dzięki wzrostowi o 87 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Choć nie podzielono przychodów pod względem geograficznym, to można spokojnie założyć, że 30 kawiarni Luckin Coffee w Singapurze nie odpowiada za większość przychodów. Singapur to, jak na razie, jedyny zagraniczny rynek chińskiego koncernu. Zysk netto Luckin wzrósł z 488 mln juanów w 2022 r. do 2,85 mld.

Ten wzrost wynikał w dużej mierze z gwałtownego rozwoju sieci sprzedaży. Liczba kawiarni wzrosła z około 8200 w 2022 r. do 16218 na koniec 2023 r. W tym samym czasie Starbucks powiększył sieć sprzedaży w Chinach zaledwie o 14,5 procent. Różnica wynika z faktu, że Luckin w sporej mierze wykorzystuje model franczyzowy, podczas gdy w Chinach Starbucks stawia na lokale własne. Na świecie nadal to Starbucks jest największą siecią z 38 586 punktów sprzedaży.

- Nadal koncentrujemy się na naszej strategii ustalania cen i ekspansji, aby utrzymać wzrost i udział w rynku – powiedział, cytowany przez CNN, Jinyi Guo, prezes i dyrektor generalny Luckin Coffee.