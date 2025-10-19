Ceny detaliczne kawy w sierpniu wzrosły o prawie 21 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a częściowo winne są temu cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa. W lipcu Brazylia została objęta jedną z najwyższych taryf celnych – 50 proc., podczas gdy na kawę z Wietnamu nałożono cła w wysokości 20 proc., a z Kolumbii – 10 procent.

Stany Zjednoczone importują ponad 99 proc. kawy – wynika z danych National Coffee Association. Większość pochodzi z Brazylii (30,7 proc. amerykańskiego importu kawy według masy netto, dane z bazy ONZ Comtrade), Kolumbii (18,3 proc.) i Wietnamu (6,6 proc.).

Kawa w kawiarniach jest coraz droższa

Według danych firmy Toast, dostawcy oprogramowania dla branży gastronomicznej, średnia cena filiżanki zwykłej kawy w restauracjach w sierpniu była o 10 centów wyższa niż rok wcześniej, osiągając poziom 3,52 dolara.

Na horyzoncie może pojawić się jednak pewna ulga. We wrześniu republikański kongresman Don Bacon z Nebraski oraz demokrata Ro Khanna z Kalifornii przedstawili ponadpartyjny projekt ustawy „No Coffee Tax Act”, który miałby zwolnić produkty kawowe z ceł.