Holenderski Rabobank po wizytach swych specjalistów na plantacjach przewiduje, że zbiory tego ziarna zmaleją w przyszłym roku o 6,4 proc. do 62,8 mln worków (po 60 kg) z 67,1 mln worków, jakich spodziewa się w bieżącej kampanii. Ilość arabiki zmniejszy się o 13,6 proc. do ok. 38 mln worków, a robusty zwiększy się o 7,3 proc. do rekordowych 24,7 mln worków — ocenia bank.

Reklama

„Susza w 2024 r. mocno zaszkodziła w okresie kwitnienia krzaków zwłaszcza odmiany arabika. Doskonałych zbiorów robusty w tym roku można się z kolei spodziewać, mimo pesymistycznych prognoz dla stanu Rondonia” — stwierdził Rabobank. „Nadal spodziewamy się mniejszych o 10 proc. zbiorów arabiki do 40,9 mln worków i zwiększenia o 12 proc. zbiorów robusty do łącznej ilości 23,5 mln worków” — dodał bank.