Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Przedłużający się shutdown oznacza, że we wtorek kontrolerzy i pracownicy TSA nie otrzymają wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc pracy.

Shutdown: Spór o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych paraliżuje Stany Zjednoczone

Kryzys został spowodowany nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. W Senacie USA jest ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów Kongresu, która zapewniłaby finansowanie administracji na kilka tygodni, ale mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje jej przyjęcie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Partia Demokratyczna przekonuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat tej kwestii, ale nie zgadza się, by wiązać je z finansowaniem administracji publicznej i domaga się od Partii Demokratycznej przyjęcia ustawy zapewniającej finansowanie administracji i zakończenia shutdownu.

Mimo iż Partia Demokratyczna nie ma większości w Senacie, jest w stanie – dzięki procedurze określanej jako filibuster – blokować przyjęcie ustawy o finansowaniu administracji, ponieważ Partia Republikańska nie dysponuje kwalifikowaną większością 60 głosów w izbie wyższej Kongresu, która pozwoliłaby przełamać impas.