Aktualizacja: 28.10.2025 05:37 Publikacja: 28.10.2025 05:20
Coraz więcej kontrolerów ruchu lotniczego w USA nie stawia się w pracy
Foto: REUTERS/Daniel Cole/
Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Przedłużający się shutdown oznacza, że we wtorek kontrolerzy i pracownicy TSA nie otrzymają wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc pracy.
Kryzys został spowodowany nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. W Senacie USA jest ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów Kongresu, która zapewniłaby finansowanie administracji na kilka tygodni, ale mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje jej przyjęcie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).
Partia Demokratyczna przekonuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat tej kwestii, ale nie zgadza się, by wiązać je z finansowaniem administracji publicznej i domaga się od Partii Demokratycznej przyjęcia ustawy zapewniającej finansowanie administracji i zakończenia shutdownu.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa i liderzy Partii Republikańskiej w Kongresie ostrzegają, że Stany Zj...
Mimo iż Partia Demokratyczna nie ma większości w Senacie, jest w stanie – dzięki procedurze określanej jako filibuster – blokować przyjęcie ustawy o finansowaniu administracji, ponieważ Partia Republikańska nie dysponuje kwalifikowaną większością 60 głosów w izbie wyższej Kongresu, która pozwoliłaby przełamać impas.
W związku z shutdownem część pracowników administracji federalnej wysłano na bezpłatne urlopy, jednak te osoby, których praca jest kluczowa dla funkcjonowania państwa, są zmuszone wykonywać swoje obowiązki nie otrzymując za to wynagrodzenia. W grupie tej są kontrolerzy ruchu lotniczego.
Przedłużający się shutdown sprawia, że coraz więcej kontrolerów nie stawia się w pracy, zasłaniając się np. zwolnieniami lekarskimi. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), organ nadzoru ruchu lotniczego w USA podała, że w poniedziałek z powodu braków kadrowych doszło do zakłóceń na lotniskach w Newark (stan New Jersey), Austin oraz Dallas Fort Worth (Teksas). Do zakłóceń doszło też na lotniskach w południowo-wschodnich stanach USA.
Administracja Trumpa ostrzega, że kryzys może się zaostrzyć po wtorku, gdy kontrolerzy nie otrzymają po raz pierwszy pełnego wynagrodzenia za miesiąc pracy.
Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA
Foto: PAP
W niedzielę opóźnionych było ponad 8,8 tys. lotów. Linie lotnicze Southwest Airlines podawały, że w niedzielę opóźnionych było 47 proc. (w liczbach bezwzględnych – 2 089) wszystkich obsługiwanych przez nie połączeń. W przypadku American Airlines odsetek ten wynosił 36 proc. (1 277), a w przypadku United Airlines – 27 proc. (807). Opóźnionych było też 21 proc. połączeń (725) obsługiwanych przez Delta Air Lines.
Amerykański Departament Transportu podał, że 44 proc. niedzielnych opóźnień było spowodowanych niestawieniem się w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. W normalnych warunkach odsetek ten wynosi ok. 5 proc.
Zakłócenia w funkcjonowaniu ruchu lotniczego w USA wywołują rosnące niezadowolenie opinii publicznej i zwiększają presję na obie strony politycznego sporu, by doprowadzić do zakończenia shutdownu. Sekretarz transportu Sean Duffy spotkał się w poniedziałek w Cleveland z kontrolerami ruchu lotniczego. Tymczasem Stowarzyszenie Kontrolerów Ruchu Lotniczego planuje na wtorek demonstracje na kilku lotniskach.
Już przed shutdownem FAA alarmowała, że w kraju brakuje ok. 3,5 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w związku z czym wielu kontrolerów jest zmuszonych do brania nadgodzin i pracy sześć dni w tygodniu.
W 2019 roku, w czasie najdłuższego jak dotąd, trwającego 35 dni shutdownu, w związku z niestawianiem się w pracy kontrolerów i pracowników TSA, doszło do zmniejszenia liczby lotów obsługiwanych przez lotniska w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Przedłużający się shutdown oznacza, że we wtorek kontrolerzy i pracownicy TSA nie otrzymają wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc pracy.
Po odwołaniu spotkania z amerykańskim prezydentem w Budapeszcie Władimir Putin sięgnął po swój tradycyjny arsena...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Donald Trump i jego zwolennicy wielokrotnie sugerowali, że obecny prezydent byłby gotów objąć urząd po raz trzec...
Strach przed powrotem populizmu i nadzieja na pomoc Stanów Zjednoczonych skłoniły Argentyńczyków do poparcia ult...
Włoski sąd apelacyjny nakazał w poniedziałek ekstradycję obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w sabotażu gaz...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Po tym jak partia Javiera Mileia, La Libertad Avanza, odniosła nieoczekiwany sukces w tzw. wyborach połówkowych...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas