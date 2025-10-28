Rzeczpospolita
Wydarzenia
Coraz większy problem z ruchem lotniczym w USA. Tysiące opóźnionych lotów

Z powodu trwającego od 27 dni paraliżu administracji (shutdown), spowodowanego nieuchwaleniem przez Kongres ustawy zapewniającej finansowanie władzom federalnym, w poniedziałek w całych Stanach Zjednoczonych opóźnionych zostało blisko 7 tysięcy lotów.

Publikacja: 28.10.2025 05:20

Coraz więcej kontrolerów ruchu lotniczego w USA nie stawia się w pracy

Foto: REUTERS/Daniel Cole/

Artur Bartkiewicz

Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Przedłużający się shutdown oznacza, że we wtorek kontrolerzy i pracownicy TSA nie otrzymają wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc pracy.

Shutdown: Spór o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych paraliżuje Stany Zjednoczone

Kryzys został spowodowany nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. W Senacie USA jest ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów Kongresu, która zapewniłaby finansowanie administracji na kilka tygodni, ale mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje jej przyjęcie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Partia Demokratyczna przekonuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat tej kwestii, ale nie zgadza się, by wiązać je z finansowaniem administracji publicznej i domaga się od Partii Demokratycznej przyjęcia ustawy zapewniającej finansowanie administracji i zakończenia shutdownu. 

Na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku średni czas opóźnienia samolotu to 62 minuty
Polityka
Amerykanie będą mieć problem z lataniem? Biały Dom ostrzega

Mimo iż Partia Demokratyczna nie ma większości w Senacie, jest w stanie – dzięki procedurze określanej jako filibuster – blokować przyjęcie ustawy o finansowaniu administracji, ponieważ Partia Republikańska nie dysponuje kwalifikowaną większością 60 głosów w izbie wyższej Kongresu, która pozwoliłaby przełamać impas.

W związku z shutdownem część pracowników administracji federalnej wysłano na bezpłatne urlopy, jednak te osoby, których praca jest kluczowa dla funkcjonowania państwa, są zmuszone wykonywać swoje obowiązki nie otrzymując za to wynagrodzenia. W grupie tej są kontrolerzy ruchu lotniczego.

USA: Tysiące opóźnionych lotów. Kryzys będzie narastał

Przedłużający się shutdown sprawia, że coraz więcej kontrolerów nie stawia się w pracy, zasłaniając się np. zwolnieniami lekarskimi. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), organ nadzoru ruchu lotniczego w USA podała, że w poniedziałek z powodu braków kadrowych doszło do zakłóceń na lotniskach w Newark (stan New Jersey), Austin oraz Dallas Fort Worth (Teksas). Do zakłóceń doszło też na lotniskach w południowo-wschodnich stanach USA.  

Administracja Trumpa ostrzega, że kryzys może się zaostrzyć po wtorku, gdy kontrolerzy nie otrzymają po raz pierwszy pełnego wynagrodzenia za miesiąc pracy. 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

W niedzielę opóźnionych było ponad 8,8 tys. lotów. Linie lotnicze Southwest Airlines podawały, że w niedzielę opóźnionych było 47 proc. (w liczbach bezwzględnych – 2 089) wszystkich obsługiwanych przez nie połączeń. W przypadku American Airlines odsetek ten wynosił 36 proc. (1 277), a w przypadku United Airlines – 27 proc. (807). Opóźnionych było też 21 proc. połączeń (725) obsługiwanych przez Delta Air Lines.

Amerykański Departament Transportu podał, że 44 proc. niedzielnych opóźnień było spowodowanych niestawieniem się w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. W normalnych warunkach odsetek ten wynosi ok. 5 proc.

3,5 tys.

Tylu kontrolerów ruchu lotniczego brakowało w USA przed shutdownem

Zakłócenia w funkcjonowaniu ruchu lotniczego w USA wywołują rosnące niezadowolenie opinii publicznej i zwiększają presję na obie strony politycznego sporu, by doprowadzić do zakończenia shutdownu. Sekretarz transportu Sean Duffy spotkał się w poniedziałek w Cleveland z kontrolerami ruchu lotniczego. Tymczasem Stowarzyszenie Kontrolerów Ruchu Lotniczego planuje na wtorek demonstracje na kilku lotniskach. 

Już przed shutdownem FAA alarmowała, że w kraju brakuje ok. 3,5 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w związku z czym wielu kontrolerów jest zmuszonych do brania nadgodzin i pracy sześć dni w tygodniu. 

W 2019 roku, w czasie najdłuższego jak dotąd, trwającego 35 dni shutdownu, w związku z niestawianiem się w pracy kontrolerów i pracowników TSA, doszło do zmniejszenia liczby lotów obsługiwanych przez lotniska w Nowym Jorku i Waszyngtonie. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Nowy Jork Osoby Donald Trump

