Aktualizacja: 10.10.2025 00:15 Publikacja: 09.10.2025 22:57
Foto: Shutterstock
Presja inflacyjna, naturalna potrzeba zróżnicowania własnego portfela oraz zawirowania geopolityczne sprawiły, że coraz więcej osób pyta nie „czy”, lecz „w jaki sposób” przenieść część oszczędności z polskich depozytów do strefy euro.
Dlaczego warto rozważyć lokatę walutową w euro?
Wsłuchując się w opowieści klientów, zauważamy, że główna motywacja do otwarcia lokaty walutowej w euro to zabezpieczenie siły nabywczej oszczędności w sytuacji, gdy złoty potrafi osłabiać się nawet o kilkanaście procent rocznie w okresach niestabilności makroekonomicznej.
Drugi czynnik to stabilność wspólnej waluty w strefie euro. Od momentu jej wprowadzenia waluta ta konsekwentnie buduje status drugiej, po dolarze amerykańskim, waluty rezerwowej świata. Udział euro w rezerwach banków centralnych oscyluje wokół 20–25 proc., a to pokazuje, że globalne instytucje uznają tę walutę za bezpieczną „przechowalnię wartości”.
Dywersyfikacja portfela dzięki walucie rezerwowej
O dywersyfikacji walutowej mówi się często, ale w praktyce wielu Polaków nadal trzyma 90–100 proc. płynnych środków w złotówkach. Tymczasem proste przesunięcie nawet 20 proc. oszczędności do depozytów w euro obniża ryzyko portfela wynikające z polityki fiskalnej, stóp procentowych i lokalnej inflacji. Euro bywa „walutowym buforem” w czasie, gdy na rynkach akcji jest nerwowo, a obligacje skarbowe tracą na wartości.
Łatwość i efektywność finansowania bieżących lub planowanych wydatków w euro osób, które m.in. mają kredyt w euro (np. na mieszkanie w Hiszpanii), planują edukację dzieci na zagranicznych uczelniach czy regularnie podróżują lub kupują towary importowane.
Historia uczy: słaba waluta niszczy kapitał cichym podatkiem inflacyjnym. W Polsce realna stopa inflacji bywa wyższa niż oficjalny wskaźnik inflacyjny. Trzymając część środków w euro, dywersyfikujesz się względem wewnętrznych ryzyk gospodarczych. Owszem, inflacja w strefie euro też istnieje, ale zazwyczaj pozostaje niższa i stabilniejsza. Różnica 3–4 pkt proc. rocznie przez dekadę może oznaczać kilkadziesiąt procent utraconej siły nabywczej, jeśli cały kapitał trzymasz w walucie wysokiej inflacji.
Gdy zaufanie do złotego spada, co widać po nerwowych ruchach kursu par walutowych EUR/PLN, posiadanie choćby części majątku w walucie rezerwowej ogranicza stres związany z nagłym spadkiem wartości portfela.
Raiffeisen Digital Bank z najlepiej oprocentowaną lokatą euro na rynku (2 proc. dla lokaty trzymiesięcznej)*) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów, widzących korzyści w oszczędzaniu w walucie obcej.
*)Wg rankingu Bankier.pl: https://www.bankier.pl/smart/Lokata-w-euro-ranking
Materiał partnera
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Presja inflacyjna, naturalna potrzeba zróżnicowania własnego portfela oraz zawirowania geopolityczne sprawiły, że coraz więcej osób pyta nie „czy”, lecz „w jaki sposób” przenieść część oszczędności z polskich depozytów do strefy euro.
Dlaczego warto rozważyć lokatę walutową w euro?
Posiadanie dwóch rachunków inwestycyjnych – w Polsce i za granicą – pozwala zwiększyć limity ochrony depozytów (...
Prezes Przelewy24 o przyszłości płatności w Polsce i Europie | ROZMOWA | Polacy chcą płacić coraz szybciej, wygo...
Upraszcza zakupy online i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Działa w oparciu o globalne standardy Secure Re...
Gmina Ciechanów to gmina wiejska położona w centralnej części powiatu ciechanowskiego w województwie mazowieckim...
Położona w wyjątkowej lokalizacji na Półwyspie Helskim pośrodku sosnowego lasu. Zaledwie 100 m od plaży.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas