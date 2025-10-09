Presja inflacyjna, naturalna potrzeba zróżnicowania własnego portfela oraz zawirowania geopolityczne sprawiły, że coraz więcej osób pyta nie „czy”, lecz „w jaki sposób” przenieść część oszczędności z polskich depozytów do strefy euro.

Dlaczego warto rozważyć lokatę walutową w euro?

Wsłuchując się w opowieści klientów, zauważamy, że główna motywacja do otwarcia lokaty walutowej w euro to zabezpieczenie siły nabywczej oszczędności w sytuacji, gdy złoty potrafi osłabiać się nawet o kilkanaście procent rocznie w okresach niestabilności makroekonomicznej.

Drugi czynnik to stabilność wspólnej waluty w strefie euro. Od momentu jej wprowadzenia waluta ta konsekwentnie buduje status drugiej, po dolarze amerykańskim, waluty rezerwowej świata. Udział euro w rezerwach banków centralnych oscyluje wokół 20–25 proc., a to pokazuje, że globalne instytucje uznają tę walutę za bezpieczną „przechowalnię wartości”.

Korzyści związane z oszczędzaniem w euro

Dywersyfikacja portfela dzięki walucie rezerwowej

O dywersyfikacji walutowej mówi się często, ale w praktyce wielu Polaków nadal trzyma 90–100 proc. płynnych środków w złotówkach. Tymczasem proste przesunięcie nawet 20 proc. oszczędności do depozytów w euro obniża ryzyko portfela wynikające z polityki fiskalnej, stóp procentowych i lokalnej inflacji. Euro bywa „walutowym buforem” w czasie, gdy na rynkach akcji jest nerwowo, a obligacje skarbowe tracą na wartości.

Łatwość i efektywność finansowania bieżących lub planowanych wydatków w euro osób, które m.in. mają kredyt w euro (np. na mieszkanie w Hiszpanii), planują edukację dzieci na zagranicznych uczelniach czy regularnie podróżują lub kupują towary importowane.

Ochrona siły nabywczej

Historia uczy: słaba waluta niszczy kapitał cichym podatkiem inflacyjnym. W Polsce realna stopa inflacji bywa wyższa niż oficjalny wskaźnik inflacyjny. Trzymając część środków w euro, dywersyfikujesz się względem wewnętrznych ryzyk gospodarczych. Owszem, inflacja w strefie euro też istnieje, ale zazwyczaj pozostaje niższa i stabilniejsza. Różnica 3–4 pkt proc. rocznie przez dekadę może oznaczać kilkadziesiąt procent utraconej siły nabywczej, jeśli cały kapitał trzymasz w walucie wysokiej inflacji.

Dywersyfikacja ryzyka związanego ze zmianami kursu walutowego

Gdy zaufanie do złotego spada, co widać po nerwowych ruchach kursu par walutowych EUR/PLN, posiadanie choćby części majątku w walucie rezerwowej ogranicza stres związany z nagłym spadkiem wartości portfela.

Raiffeisen Digital Bank z najlepiej oprocentowaną lokatą euro na rynku (2 proc. dla lokaty trzymiesięcznej)*) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów, widzących korzyści w oszczędzaniu w walucie obcej.

*)Wg rankingu Bankier.pl: https://www.bankier.pl/smart/Lokata-w-euro-ranking

Materiał partnera