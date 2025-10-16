Aktualizacja: 16.10.2025 23:24 Publikacja: 16.10.2025 22:41
Grupa Erste powstała w 1819 roku z myślą o zwykłych obywatelach i przez dwa stulecia przekształciła się w jedną z wiodących instytucji finansowych Europy Środkowej. Teraz, pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wraz z planowanym przejęciem 49 proc. udziałów kontrolnych w Santander Bank Polska oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI, Erste zamierza umocnić swoją pozycję w regionie.
– Poprzez planowaną transakcję w Polsce inwestujemy w jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków Europy. Wynika to z naszego przekonania o innowacyjnym potencjale i przedsiębiorczości krajów Europy Środkowej – podkreśla Peter Bosek, prezes Grupy Erste.
Historia Erste sięga 200 lat wstecz. Wszystko zaczęło się w Wiedniu, gdzie bank otworzył swoje drzwi dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego.
Pierwszymi klientkami były kobiety: 12-letnia Marie Schwarz, która założyła książeczkę oszczędnościową, oraz Anna Nagl, właścicielka restauracji i pierwsza pożyczkobiorczyni. To ich historie zapoczątkowały ruch, który wkrótce rozlał się na całą Europę Środkową. Już w połowie XIX wieku model Erste inspirował powstanie banków oszczędnościowych od Pragi po Lwów, od Zagrzebia po Koszyce.
Prawdziwy przełom w rozwoju Erste nastąpił w grudniu 1997 roku wraz z debiutem giełdowym w Wiedniu. Emisja akcji o wartości ponad 500 mln euro – największa w historii Austrii – otworzyła drogę do realizacji ambitnej strategii ekspansji w Europie Środkowej.
W latach 1997–2008 Grupa Erste przejęła kluczowe banki w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, w Chorwacji, Rumunii i Serbii. Dzięki tym inwestycjom odegrała znaczącą rolę w modernizacji sektora bankowego oraz w finansowaniu transformacji gospodarczej całego regionu.
Dziś Erste obsługuje ponad 17 mln klientów i znajduje się w czołowej trójce instytucji finansowych na większości ze swoich siedmiu kluczowych rynków. Grupa zatrudnia blisko 46 tys. osób i prowadzi 1840 oddziałów, łącząc indywidualne doradztwo z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Jej wielokrotnie nagradzana platforma George wspiera już 11 mln użytkowników w Europie Środkowej, ułatwiając zarządzanie finansami, planowanie budżetu, inwestowanie i realizację celów finansowych.
Poza bankowością detaliczną Erste posiada silną pozycję w obszarze bankowości komercyjnej i rynków kapitałowych. Segmenty bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i nieruchomości komercyjnych odpowiadają za blisko połowę przychodów Grupy. Erste współpracuje z niemal milionem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wspierając rozwój firm będących fundamentem gospodarek regionu. Prestiżowy magazyn „Euromoney” przyznał Erste tytuł Najlepszego Banku w Europie Środkowo-Wschodniej.
Sukces Erste opiera się nie tylko na solidnych wynikach finansowych, lecz także na konsekwentnym zaangażowaniu w działania służące klientom i społecznościom lokalnym.
Ich najlepszym wyrazem są inicjatywy z zakresu bankowości społecznej, realizowane we współpracy z głównym udziałowcem – organizacją non profit ERSTE Foundation. W ciągu ostatniej dekady Grupa przeznaczyła ponad 700 mln euro na rozwój społeczny, przyczyniając się do powstania i utrzymania blisko 100 tys. miejsc pracy.
Szczególne znaczenie ma dla Grupy edukacja finansowa. Unikalna platforma Erste Financial Life Park (FLiP), łącząca nowoczesne technologie, narrację i elementy grywalizacji, pomaga młodym ludziom budować pewność siebie w zarządzaniu pieniędzmi. Od 2016 roku tylko w Wiedniu z programu FLiP korzysta ponad 10 tys. uczniów i studentów rocznie.
Grupa Erste docenia dojrzałość i nowoczesność polskiego sektora bankowego oraz chce działać na rzecz jego dalszego rozwoju. Erste stawia na budowanie długotrwałych relacji i najlepszych doświadczeń klientów. Jednocześnie inwestuje w innowacje, cyfryzację i usługi mobilne.
Wraz z planowanym wejściem Erste do Polski na rynku pojawi się gracz, który łączy indywidualne podejście do klienta, zaufanie, innowacyjność oraz doskonałą znajomość rynków Europy Środkowej. Polscy klienci zyskają partnera z dużym doświadczeniem we wspieraniu osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm i korporacji, dbającego o edukację finansową i inwestującego w społeczności lokalne.
– Dla nas Polska to nie tylko rynek, to strategiczne zobowiązanie – powiedział Peter Bosek. – Po uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych chcemy zostać, inwestować na tym rynku i wspierać długoterminowy rozwój kraju – dodał prezes Grupy Erste.
