Przed nami jedno z bardziej emocjonujących posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej
Podział pół na pół w prognozach ws. decyzji RPP widać w ankiecie „Parkietu” przeprowadzonej wśród ekonomistów i zespołów analitycznych. Dziewięcioro respondentów uważa, że Rada podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia utrzyma referencyjną stopę procentową NBP na poziomie 4,75 proc. (decyzja w środę). Tyle samo przewiduje jednak, że RPP zdecyduje się na kolejną (już czwartą w tym roku) obniżkę stóp, o 25 punktów bazowych, do 4,50 proc.
Za decyzją o cięciu już teraz mogą przemawiać ostatnie dane gospodarcze. Szybki szacunek inflacji za wrzesień wyniósł 2,9 proc., nieco poniżej średniej prognoz ekonomistów (3,1 proc.). Z drugiej strony, cały trzeci kwartał nie był niespodzianką z perspektywy ostatniej, lipcowej projekcji inflacyjnej NBP. Wskazywała ona, że w tym okresie średnia inflacja wyniesie 2,9 proc. r/r (a wyniesie, w zaokrągleniu, 3 proc.), a inflacja bazowa 3,3 proc. (wyniesie zaś najpewniej 3,2 proc.).
Od poprzedniego posiedzenia RPP dowiedzieliśmy się też, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło w sierpniu „tylko” o 7,1 proc., wyraźnie poniżej prognoz ekonomistów i najsłabiej od 4,5 roku. Dodatkowo, rozstrzygnęła się kwestia cen energii dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale. Pod koniec września prezydent Nawrocki podpisał ustawę mrożącą je na dotychczasowym poziomie do końca roku. Gdyby działań osłonowych nie przedłużono, od października inflacja wzrosłaby o około 0,5 pkt proc.. Co ważne, sam prezes NBP Adam Glapiński podczas wrześniowej konferencji prasowej wskazywał, że dalsze mrożenie cen energii byłoby bardzo ważne z perspektywy Rady. – Nie chcę mówić wprost i zobowiązująco, ale dużo się zmieni, jeśli dowiemy się, że cena energii elektrycznej od października nie wzrośnie i będzie to już stan prawny – mówił. – Powiedziałbym, że z dużym prawdopodobieństwem przyczyniłoby się to do kolejnej obniżki stóp procentowych – wyjaśniał.
Z drugiej strony, RPP może akcentować, że nie musi śpieszyć się z obniżaniem stóp procentowych, choćby ze względu na wysoki deficyt fiskalny czy fakt, że mimo wszystko dynamika płac wciąż jest podwyższona, podobnie jak m.in. inflacja cen usług. Może więc poczekać na listopad, gdy zespół analityczny NBP przedstawi najnowszą projekcję inflacyjną, i dopiero wówczas obniżyć stopy procentowe. – Rada Polityki Pieniężnej, zbliżając się do docelowego poziomu stóp procentowych, będzie skłonna spowolnić tempo obniżek – ocenia Mateusz Dadej, ekonomista Coface na Europę Środkowo-Wschodnią.
Snucia przewidywań nie ułatwiają też ostatnie wypowiedzi z Rady Polityki Pieniężnej, w których brakuje twardych deklaracji. – Bieżące wypowiedzi niektórych członków sugerują, że ci częściowo skłaniają się do przyjęcia postawy wyczekiwania – zauważa Jakub Szczepaniec, ekonomista Alior Banku. Członkowie Rady zwykle podkreślają, że prawdopodobnie w tym roku dojdzie do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych.
W ślad za tymi wypowiedziami taką optykę przyjmują też ekonomiści. Spodziewają się, że RPP obniży stopy procentowe do końca roku jeszcze raz, o 25 punktów bazowych – jeśli nie teraz, to za miesiąc. Czy możliwe są dwie obniżki, zarówno w październiku, jak i listopadzie? Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole Bank Polska, jest to mało prawdopodobne. – Czekamy na przełożenie się podwyżek cen ciepła na inflację. To nie ujawniło się we wrześniu, ale prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie we wskaźniku inflacji za październik – wyjaśnia i wywodzi dalej: – Jeżeli RPP nie obniży stóp procentowych w październiku, to w listopadzie, widząc nową projekcję inflacyjną NBP, jeszcze ostatni raz na jakiś czas zetnie stopy. A jeżeli obniży je już w październiku, to w listopadzie nie zrobi tego właśnie ze względu na wzrost inflacji.
