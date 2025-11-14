Jeśli chodzi o liczbę napływających pozwów, to banki raportują jej wyraźny spadek. Przykładowo Millennium podaje, że takich nowych spraw, które wpłynęły do sądu w III kwartale br. było 904, wobec 1029 w II kwartale br. i 1487 w III kwartale 2024 r. Przeciwko mBankowi w III kwartale tego roku wpłynęło 613 pozwów, czyli dwa razy mniej niż rok wcześniej.

Coraz mniejszy napływ rozpoczynanych spraw frankowych, w połączeniu z coraz większą liczbą spraw zakończonych finalnym wyrokiem, powoduje, że w ogóle liczba toczących się postępowań spadła już czwarty kwartał z rzędu. I na koniec września br. wynosiła 88,2 tys. (dla siedmiu analizowanych banków) wobec 97 tys. na koniec czerwca i 114,2 tys. na koniec września 2024 r.

Ugody w górę. Banki chwalą się dobrymi wynikami

Za to liczba ugód frankowych, jak się okazuje, stabilnie rośnie i obecnie jest ich już ok. 150 tys. (to o niemal 37 tys. więcej niż rok wcześniej). W samym III kwartale zawarto prawie 9,3 tys. kolejnych porozumień. Taki kwartalny przyrost nie jest ani rekordowo wysoki, ani rekordowo niski; jest raczej równy średniej z ostatnich dwóch lat.

Wśród analizowanych przez nas banków, najwięcej, bo aż 57 tys. ugód ze swoimi klientami zawarł dotychczas PKO BP, a na koniec września br. było ich 3,6 tys. więcej niż na koniec czerwca.

– Oferujemy korzystne dla klienta warunki ugód, aktywnie wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom – komentuje Michał Podgórski, dyrektor biura produktów hipotecznych w PKO BP. – Obecnie najwięcej ugód zawieramy na etapie postępowania sądowego. To efekt zarówno większej aktywności ugodowej banku, jak i rosnącej świadomości klientów, że ugoda daje szybsze i bardziej przewidywalne zakończenie sporu niż długotrwały proces – dodaje.