Aktualizacja: 30.09.2025 17:18 Publikacja: 30.09.2025 16:50
Foto: Bloomberg
Celem projektu jest rozładowanie zatorów w sądach, które w ostatnich latach zostały dosłownie zalane pozwami kredytobiorców przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych. Duża liczba takich spraw – prawie pół miliona od 2017 do I kwartału 2025 – ich długotrwałość niekorzystnie rzutuje na zdolność sądów do rozpoznawania pozostałych spraw cywilnych, zarówno w sądach okręgowych jak i apelacyjnych. W tych ostatnich na koniec I kwartału br. stanowiły one 75 proc. wszystkich spraw, a w sądach I instancji 44 proc. Liczba pozostałych do rozpoznania spraw frankowych była ponad dwukrotnie wyższa od kolejnej grupy spraw tj. spraw o rozwód.
Ustawa będzie miała zastosowanie do kredytów i pożyczek denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, o ile stroną umowy był konsument.
Oznacza to, że projekt nie obejmuje spraw odnoszących się do umów zawartych przez osoby prawne czy przez osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z proponowanych rozwiązań nie będą też mogły skorzystać podmioty, które nabyły wierzytelności konsumentów, choć w ich prawa będą mogli wejść spadkobiercy czy poręczyciele. Ostateczną decyzję o zastosowaniu przepisów w danej sprawie podejmie sąd.
– Projekt tworzy mechanizmy pozwalające na szybkie i sprawne rozpoznawanie spraw frankowych. Dzięki temu sądy zostaną odciążone, a obywatele szybciej doczekają się rozstrzygnięć swoich spraw – powiedział Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
Jedna z głównych zmian polega na automatycznym zawieszeniu konieczności spłaty rat w momencie doręczenia pozwu bankowi. Sądy nie będą więc musiały wydawać postanowienia o zabezpieczeniu, a złożone już wnioski pozostaną bez rozpoznania.
– Nowe przepisy zdecydowanie wzmacniają pozycję konsumentów w sporach z bankami. Dzięki automatycznemu zabezpieczeniu roszczeń frankowicze nie będą musieli obawiać się egzekwowania rat kredytu w trakcie procesu – wskazywał wiceminister Arkadiusz Myrcha.
Choć w założeniu ma to być rozwiązanie korzystne zarówno dla sądów, jak i samych konsumentów, to w praktyce dla tych ostatnich może się okazać niedźwiedzią przysługą. Naczelna Rada Adwokacka, jak i rzecznik praw obywatelskich sygnalizowali bowiem, że w najbardziej obciążonych sądach w dużych miastach, szczególnie w stolicy, sąd szybciej wyda postanowienie o zabezpieczeniu niż doręczy odpis pozwu bankowi.
Oprócz tego dopuszczalne będzie składanie zeznań przez strony na piśmie oraz prowadzenie przesłuchania świadka poza salą sądową, w ramach posiedzenia zdalnego, nawet przy sprzeciwie stron. Zdecydowana część rozwiązań pozwolić ma na uproszczenie i usprawnienie postępowań. Chodzi np. o rozpoznawanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, odbieranie zeznań strony na piśmie oraz o możliwość podejmowania określonych czynności przez referendarza sądowego (wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania i kosztach na skutek cofnięcia pozwu). Rozwiązania te mają mieć fakultatywny charakter.
– Decyzje co do zastosowania wprowadzonych przez projekt szczególnych uregulowań podejmował będzie każdorazowo przewodniczący składu rozpoznającego daną sprawę – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Z kolei zmiany dotyczące możliwości podnoszenia zarzutu potrącenia mają ułatwić rozstrzyganie wzajemnych roszczeń konsumentów i banków w ramach jednego postępowania bez konieczności ich multiplikowania. Zgodnie z projektowanym art. 5 ust. 1 specustawy frankowej zarzut potrącenia będzie mógł być podniesiony aż do zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji.
Z kolei powództwo wzajemne będzie można wytoczyć aż do zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, aż do wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji.
W projekcie przewidziano również zachęty do polubownego zakończenia sporu na każdym etapie postępowania, szczególnie w zakresie zwrotu kosztów sądowych. Zwrot 50 proc. opłaty sądowej będzie przysługiwał, jeśli pozew, apelacja lub skarga kasacyjna zostaną cofnięte w ciągu sześciu miesięcy od wejścia ustawy w życie.
Nowe przepisy pozwolą też Sądowi Najwyższemu odmówić rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawach frankowych, które zostały już przyjęte do rozpoznania, jeśli nie zachodzi potrzeba wykładni zagadnienia prawnego lub nie ma rozbieżności w orzecznictwie.
Decyzję Sąd Najwyższy podejmie na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. Pozwoli to na szybszą finalizację spraw konsumenckich i umożliwi Sądowi Najwyższemu rozładowanie zaległości.
Choć ustawa ze swej natury ma mieć epizodyczny charakter, to ze względu na to, że nie można w sposób precyzyjny przewidzieć, jak szybko proponowane regulacje przyniosą zakładane efekty, nie określono z góry okresu obowiązywania ustawy. Przyjmuje się, że ustawa zostanie uchylona wtedy, kiedy zostanie zrealizowany cel, dla którego została uchwalona. A zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
