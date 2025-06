Jednak dopóki nie będzie ustawy, sądy będą musiały się jakoś zastosować do orzeczenia TSUE. Co w praktyce to może oznaczać? Oddalanie pozwów wniesionych przez banki?

Jako przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości nie chciałabym się wypowiadać, co sądy powinny zrobić lub nie. Faktem jest natomiast, że nie widziałam jeszcze tak skrajnych reakcji po którymkolwiek z orzeczeń TSUE w sprawach frankowych. Temperatura dyskusji jest bezprecedensowo wysoka, w związku z czym sądy powinny być bardzo ostrożne w odczytywaniu opinii interesariuszy, którzy realizują swoje własne interesy. Już pojawiają się pomysły, że konsekwencją wyroku TSUE powinien być zakaz stosowania teorii dwóch kondykcji w stosunku do roszczeń banków, ale w stosunku do roszczeń konsumentów nie ma takich przeszkód. Przecież to spowoduje jeszcze większy chaos orzeczniczy! Rolą sądów krajowych, w tym przede wszystkim Sądu Najwyższego nie jest maksymalne rozedrganie orzecznictwa, tylko spójna, skuteczna i rozsądna realizacja standardu wynikającego z orzecznictwa TSUE przy wykorzystaniu instrumentarium dogmatycznego prawa krajowego. I na to jest przestrzeń.

Celem naszej ustawy, któremu sprzyja czwartkowe orzeczenie TSUE, jest usprawnienie postępowań. Czy jest to cel wszystkich aktorów biorących udział w dyskursie publicznym? Raczej nie. Niestety, niektórym z nich opłaca się grać na przedłużanie postępowań, ponieważ im dłużej trwają postępowania, tym większe odsetki generują. A im większy chaos prawny, tym dłużej postępowania będą się ciągnąć. Stronie, która ostatecznie wygrywa, a więc konsumentom – a w istocie ich pełnomocnikom – na poziomie czysto finansowym obecnie wciąż opłaca się przeciąganie spraw. Jednak w interesie nas wszystkich, jako społeczeństwa, jest jak najszybsze zakończenie spraw frankowych, które obciążają wymiar sprawiedliwości, a nie wymyślanie wyrafinowanych koncepcji dogmatycznych, które prowadzą do przedłużania postępowań. I dla dużej grupy konsumentów to szybkość zakończenia sprawy jest priorytetem. Na pewno jednym ze skutków orzeczenia, abstrahując od ustawy, jest to, że wzrośnie atrakcyjność ugód. W tej chwili co miesiąc zawieranych jest prawie cztery tysiące ugód, liczę więc, że ta liczba wzrośnie. Rozstrzygnięcie ograniczy ponadto cesje, które już nie będą takie opłacalne jeśli będzie można dochodzić tylko różnicy pomiędzy wzajemnymi świadczeniami.

Ile jest teraz pozwów zainicjowanych przez banki?