Rzeczpospolita
Prawo
Ryanair nie poleci do Hiszpanii? Szykuje się strajk pracowników przewoźnika

Jeśli Ryanair nie spełni oczekiwań protestujących, ich strajk może potrwać nawet do końca 2025 roku. Dla polskich pasażerów oznacza to znaczne utrudnienia w lotach do Hiszpanii, które zaczną się już w sierpniowy długi weekend.

Publikacja: 12.08.2025 11:03

Jan Skoumal

Strajk pracowników firmy Ryanair, który może potrwać nawet aż do końca roku, obejmie dwanaście hiszpańskich lotnisk. Oznacza to, że samoloty, które latają do Hiszpanii m.in. z Warszawy i Krakowa, nie będą podrywać się z polskich lotnisk. Kiedy rozpocznie się strajk i jak długo potrwa?

Strajk Azul Handling, podwykonawcy Ryanaira w Hiszpanii

Strajk pracowników spółki Azul Handling – odpowiedzialnej za obsługę lotów Ryanaira na terenie Hiszpanii – rozpocznie się 15 sierpnia 2025 roku. Pracownicy protestują przeciwko warunkom pracy w spółce: mowa m.in. o niestabilnych umowach, łamaniu układów zbiorowych pracy, przymusowym kierowaniu na nadgodziny i dyscyplinarnych nadużyciach. Ich żądania to zniesienie kar dyscyplinarnych i przystąpienie do negocjacji przez Ryanaira. 

Strajk – którego początek celowo wyznaczony został na pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu, kiedy obłożenie lotnisk jest bardzo duże – potrwa najpierw do 17 sierpnia. Jeżeli nie dojdzie wówczas do porozumienia z firmą, strajk będzie kontynuowany: hiszpańscy pracownicy Ryanaira nie będą pracować w każdą środę, piątek, sobotę i niedzielę, co tydzień aż do końca roku 2025.

Poniżej lista hiszpańskich lotnisk, które obejmie zbliżający się strajk:

  • Barcelona-El Prat,
  • Madryt-Barajas,
  • Walencja,
  • Sewilla,
  • Malaga,
  • Ibiza,
  • Palma de Mallorca,
  • Teneryfa Południowa,
  • Santiago,
  • Lanzarote,
  • Alicante.

Polskie miasta, których lotniska obsługują loty do tych miast i które tym samym są narażone na efekty strajku, to:

  • Warszawa (lotniska: Chopina i Modlin),
  • Kraków,
  • Wrocław,
  • Gdańsk,
  • Poznań,
  • Katowice.

Strajk Ryanaira w Hiszpanii. Odszkodowania dla pasażerów

– Ten strajk może mieć poważny wpływ na tysiące lotów. Podróżni muszą znać swoje prawa. Strajk u podwykonawcy, nawet jeśli chodzi o podmiot taki jak Azul Handling, nie jest automatycznie uznawany za nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu prawa unijnego – komentuje Anton Radchenko, prezes AirAdvisor, prawnik specjalizujący się w prawie lotniczym.

Jak zaznacza, fakt, że Azul Handling nie jest w całości własnością Ryanaira, nie zawsze zwalnia linię lotniczą z odpowiedzialności. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, że w pewnych przypadkach Ryanair może być zobowiązany do tego, by wypłacić pasażerom odszkodowania.

Na co może więc liczyć pasażer, którego lot został zakłócony? Możliwości jest kilka:

  • Odszkodowanie: ryczałtowa kwota, opiewająca na 250, 400 lub 600 Euro, a zależna od odległości, którą pokonać miałby samolot – odszkodowanie należy się w sytuacji przynajmniej 3 godzin opóźnienia.
  • Zwrot kosztów biletu – alternatywnie, możliwe jest zapewnienie zastępczego transportu, gdy lot zostanie odwołany.
  • Linia lotnicza może zapewnić pasażerowi odpowiednią opiekę: posiłki, napoje, zakwaterowanie, a także dwie rozmowy telefoniczne – w przypadku, gdy opóźnienie lotu przekracza 2 godziny.
  • Odszkodowanie otrzymać można także w przypadku odmowy wejścia na pokład - np. w związku z nadkompletem (tzw. overbooking) lub bezpodstawnym anulowaniem
  • Rekompensata za zagubienie, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu - gdy przedstawi się odpowiednie dowody, otrzymać można rekompensatę w wysokości do 1920 Euro.

– Zbyt często pasażerowie rezygnują z prawa do odszkodowania, błędnie sądząc, że każda forma strajku je wyklucza. To nieprawda. Każdy przypadek powinien być indywidualnie przeanalizowany – stwierdza Radchenko. – Zachęcamy podróżnych do uważnego śledzenia powiadomień od linii lotniczej, przechowywania wszystkich dowodów zakłócenia, czyli dokumentów podróży, korespondencji, rzeczywistych godzin odlotu czy przylotu oraz złożenia wniosku o odszkodowanie, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.

Artykuł powstał na bazie informacji i komentarzy przekazanych przez firmę AirAdvisor.

e-Wydanie