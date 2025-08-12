Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy ma rozpocząć się strajk pracowników Ryanaira i jakie są jego możliwe konsekwencje?

Jakie żądania stawiają pracownicy Azul Handling w Hiszpanii?

Jakie lotniska w Hiszpanii będą objęte nadchodzącym strajkiem?

Jakie prawa przysługują pasażerom, których loty mogą być zakłócone przez strajk Ryanaira?

Jakie możliwości odszkodowania istnieją dla pasażerów w przypadku zakłóceń lotów związanych ze strajkiem?

Na jakie aspekty powinni zwrócić uwagę pasażerowie, aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie?

Strajk pracowników firmy Ryanair, który może potrwać nawet aż do końca roku, obejmie dwanaście hiszpańskich lotnisk. Oznacza to, że samoloty, które latają do Hiszpanii m.in. z Warszawy i Krakowa, nie będą podrywać się z polskich lotnisk. Kiedy rozpocznie się strajk i jak długo potrwa?

Strajk Azul Handling, podwykonawcy Ryanaira w Hiszpanii

Strajk pracowników spółki Azul Handling – odpowiedzialnej za obsługę lotów Ryanaira na terenie Hiszpanii – rozpocznie się 15 sierpnia 2025 roku. Pracownicy protestują przeciwko warunkom pracy w spółce: mowa m.in. o niestabilnych umowach, łamaniu układów zbiorowych pracy, przymusowym kierowaniu na nadgodziny i dyscyplinarnych nadużyciach. Ich żądania to zniesienie kar dyscyplinarnych i przystąpienie do negocjacji przez Ryanaira.

Strajk – którego początek celowo wyznaczony został na pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu, kiedy obłożenie lotnisk jest bardzo duże – potrwa najpierw do 17 sierpnia. Jeżeli nie dojdzie wówczas do porozumienia z firmą, strajk będzie kontynuowany: hiszpańscy pracownicy Ryanaira nie będą pracować w każdą środę, piątek, sobotę i niedzielę, co tydzień aż do końca roku 2025.