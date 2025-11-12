Aktualizacja: 12.11.2025 19:10 Publikacja: 12.11.2025 18:13
Foto: materiały prasowe
– Otwieramy nową erę, nie tylko w PKO BP – mówił Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego, prezentując w środę efekty strategicznej współpracy PKO BP i Allegro, nad czym obie spółki pracowały od ponad roku.
– To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości w ogóle. Ja nazywam ten projekt „bankiem na klik” – to połączenie płatności i rachunku w jednym, z dodatkowymi wartościami – podkreślił Midera.
– Stworzyliśmy model współpracy, który symetrycznie przynosi korzyści: nam, bankowi, ale przede wszystkim – naszym klientom indywidualnym i firmowym – zaznaczył Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. – Wprowadzamy naprawdę innowacyjne rozwiązania finansowe, które oferują bezprecedensową wygodę, realne oszczędności i bardzo proste procesy – dodał.
Władze obu spółek podkreślają, że ich celem jest zwiększenie liczby klientów oraz ich aktywności i tzw. transakcyjności. Liczą, że nowa usługa – „Allegro Klik” – przyciągnie 2 mln klientów indywidualnych, z czego 1 mln ma być nowymi klientami PKO BP. Z kolei propozycja pożyczek dla firm „Allegro Kapitał” ma w perspektywie trzech lat zapewnić finansowanie o wartości 1,5 mld zł dla 20 tys. przedsiębiorców.
Usługa „Allegro Klik” ma być nową metodą płatności dla użytkowników Allegro. Polega na połączeniu indywidualnego konta klienta PKO BP z kontem Allegro, co pozwala sfinalizować transakcję bez opuszczania aplikacji. Autoryzacja płatności odbywa się bezpośrednio na platformie.
– To rozwiązanie, które łączy technologię i zaufanie. To wygoda, ale też gwarancja, że transakcja odbywa się bezpiecznie – w ramach polskiego systemu finansowego – podkreśla prezes Midera.
Oprócz prostoty i wygody użytkownicy „Allegro Klik” otrzymają także pakiet korzyści: cashback od zakupów w wysokości do 3 proc. (1 proc. po aktywacji usługi, 1 proc. przy wpływach minimum 2000 zł miesięcznie na konto połączone z kontem Allegro oraz 1 proc. przy korzystaniu z dodatkowych produktów banku). Środki trafią bezpośrednio na konto bankowe. Klienci otrzymają również dostęp do „Allegro Smart!” na 6 miesięcy za jedynie 1 zł, co oznacza darmowe dostawy i zwroty w tym okresie.
Czytaj więcej
PKO Bank Polski przyspiesza. W trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył p...
Drugą wspólną usługą jest system finansowania dla przedsiębiorców działających na Allegro. Sprzedający mogą otrzymać pożyczkę na rozwój biznesu do 300 tys. zł (a w 2026 r. – do 500 tys. zł). Decyzja kredytowa ma zapadać, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej, nawet w 3 minuty, a wypłata środków ma nastąpić w ciągu kolejnych 24 godzin od pozytywnej decyzji. Cały proces jest w pełni cyfrowy, bez konieczności dostarczania dokumentów i zaświadczeń oraz na atrakcyjnych – jak oceniają przedstawiciele PKO BP – warunkach z marżą od 6 proc.
– Nasi sprzedający zyskują dostęp do realnego kapitału na rozwój, który pozwoli im szybko reagować na potrzeby rynku, zatowarować się przed sezonem i budować przewagi konkurencyjne – mówił prezes Kuśmierz.
Szefowie PKO BP i Allegro podkreślają, że współpraca największego w Polsce banku (12 mln klientów) i największej platformy e-commerce (15 mln klientów) przyniesie obopólne korzyści. Zapowiadają jej kontynuację i nowe wspólne projekty, przygotowywane z myślą o potrzebach klientów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Otwieramy nową erę, nie tylko w PKO BP – mówił Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego, prezentując w środę efekty strategicznej współpracy PKO BP i Allegro, nad czym obie spółki pracowały od ponad roku.
– To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości w ogóle. Ja nazywam ten projekt „bankiem na klik” – to połączenie płatności i rachunku w jednym, z dodatkowymi wartościami – podkreślił Midera.
Akcje Richemont i Swatch Group – właścicieli luksusowych szwajcarskich marek zegarków – wzrosły po tym, jak prez...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szwedzki gigant meblowy zaliczył potężny spadek zysku w ostatnim roku obrotowym. IKEA tłumaczy to wojną celną ro...
Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer sfinalizował umowę o wartości 10 mld dolarów dotyczącą przejęcia produ...
Jeden z największych producentów mebli w Polsce planuje kolejną, ogromną falę zwolnień. Black Red White na począ...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Chiny podjęły już działania w celu złagodzeniem zasad eksportu metali ziem rzadkich, ale jest mało prawdopodobne...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas