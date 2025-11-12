Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

PKO BP i Allegro łączą siły. "Płatności na jeden klik"

Zakupy i bankowość w jednym miejscu – bez logowania i bez przelewów. Największy polski bank i największa platforma e-commerce uruchamiają wspólny projekt. To nowy etap w zakupach online?

Publikacja: 12.11.2025 18:13

PKO BP i Allegro łączą siły. "Płatności na jeden klik"

Foto: materiały prasowe

Anna Cieślak-Wróblewska

– Otwieramy nową erę, nie tylko w PKO BP – mówił Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego, prezentując w środę efekty strategicznej współpracy PKO BP i Allegro, nad czym obie spółki pracowały od ponad roku.

– To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości w ogóle. Ja nazywam ten projekt „bankiem na klik” – to połączenie płatności i rachunku w jednym, z dodatkowymi wartościami – podkreślił Midera.

Ilu klientów przyciągnie propozycja PKO BP i Allegro

– Stworzyliśmy model współpracy, który symetrycznie przynosi korzyści: nam, bankowi, ale przede wszystkim – naszym klientom indywidualnym i firmowym – zaznaczył Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. – Wprowadzamy naprawdę innowacyjne rozwiązania finansowe, które oferują bezprecedensową wygodę, realne oszczędności i bardzo proste procesy – dodał.

Władze obu spółek podkreślają, że ich celem jest zwiększenie liczby klientów oraz ich aktywności i tzw. transakcyjności. Liczą, że nowa usługa – „Allegro Klik” – przyciągnie 2 mln klientów indywidualnych, z czego 1 mln ma być nowymi klientami PKO BP. Z kolei propozycja pożyczek dla firm „Allegro Kapitał” ma w perspektywie trzech lat zapewnić finansowanie o wartości 1,5 mld zł dla 20 tys. przedsiębiorców.

Reklama
Reklama

„Allegro Klik", czyli bankowość i zakupy w jednym miejscu

Usługa „Allegro Klik” ma być nową metodą płatności dla użytkowników Allegro. Polega na połączeniu indywidualnego konta klienta PKO BP z kontem Allegro, co pozwala sfinalizować transakcję bez opuszczania aplikacji. Autoryzacja płatności odbywa się bezpośrednio na platformie.

– To rozwiązanie, które łączy technologię i zaufanie. To wygoda, ale też gwarancja, że transakcja odbywa się bezpiecznie – w ramach polskiego systemu finansowego – podkreśla prezes Midera.

Oprócz prostoty i wygody użytkownicy „Allegro Klik” otrzymają także pakiet korzyści: cashback od zakupów w wysokości do 3 proc. (1 proc. po aktywacji usługi, 1 proc. przy wpływach minimum 2000 zł miesięcznie na konto połączone z kontem Allegro oraz 1 proc. przy korzystaniu z dodatkowych produktów banku). Środki trafią bezpośrednio na konto bankowe. Klienci otrzymają również dostęp do „Allegro Smart!” na 6 miesięcy za jedynie 1 zł, co oznacza darmowe dostawy i zwroty w tym okresie.

Czytaj więcej

PKO Bank Polski w trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. no
Banki
PKO BP bije rekord zysków. I szykuje sojusz z Allegro.

„Allegro Kapitał”, czyli szybkie pożyczki dla sprzedawców

Drugą wspólną usługą jest system finansowania dla przedsiębiorców działających na Allegro. Sprzedający mogą otrzymać pożyczkę na rozwój biznesu do 300 tys. zł (a w 2026 r. – do 500 tys. zł). Decyzja kredytowa ma zapadać, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej, nawet w 3 minuty, a wypłata środków ma nastąpić w ciągu kolejnych 24 godzin od pozytywnej decyzji. Cały proces jest w pełni cyfrowy, bez konieczności dostarczania dokumentów i zaświadczeń oraz na atrakcyjnych – jak oceniają przedstawiciele PKO BP – warunkach z marżą od 6 proc.

– Nasi sprzedający zyskują dostęp do realnego kapitału na rozwój, który pozwoli im szybko reagować na potrzeby rynku, zatowarować się przed sezonem i budować przewagi konkurencyjne – mówił prezes Kuśmierz.

Reklama
Reklama

Szefowie PKO BP i Allegro podkreślają, że współpraca największego w Polsce banku (12 mln klientów) i największej platformy e-commerce (15 mln klientów) przyniesie obopólne korzyści. Zapowiadają jej kontynuację i nowe wspólne projekty, przygotowywane z myślą o potrzebach klientów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Technologie E-commerce PKO BP Allegro Finanse Finanse osobiste

– Otwieramy nową erę, nie tylko w PKO BP – mówił Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego, prezentując w środę efekty strategicznej współpracy PKO BP i Allegro, nad czym obie spółki pracowały od ponad roku.

– To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości w ogóle. Ja nazywam ten projekt „bankiem na klik” – to połączenie płatności i rachunku w jednym, z dodatkowymi wartościami – podkreślił Midera.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG,
Handel
Szwajcarski eksport pod presją ceł. Donald Trump zapowiada porozumienie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
IKEA z ogromnym spadkiem zysku. Szwedzki gigant skończy z niskimi cenami?
Handel
IKEA z ogromnym spadkiem zysku. Szwedzki gigant skończy z niskimi cenami?
Pfizer kupuje producenta leków na otyłość Metsera. Potężna transakcja
Handel
Pfizer kupuje producenta leków na otyłość Metsera. Potężna transakcja
Potężna fala zwolnień w Black Red White. Pracę straci około 800 osób
Handel
Potężna fala zwolnień w Black Red White. Pracę straci około 800 osób
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem
Handel
Chiny pracują nad nowym systemem licencji na eksport metali ziem rzadkich
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama