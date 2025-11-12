– Otwieramy nową erę, nie tylko w PKO BP – mówił Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego, prezentując w środę efekty strategicznej współpracy PKO BP i Allegro, nad czym obie spółki pracowały od ponad roku.

– To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości w ogóle. Ja nazywam ten projekt „bankiem na klik” – to połączenie płatności i rachunku w jednym, z dodatkowymi wartościami – podkreślił Midera.

Ilu klientów przyciągnie propozycja PKO BP i Allegro

– Stworzyliśmy model współpracy, który symetrycznie przynosi korzyści: nam, bankowi, ale przede wszystkim – naszym klientom indywidualnym i firmowym – zaznaczył Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. – Wprowadzamy naprawdę innowacyjne rozwiązania finansowe, które oferują bezprecedensową wygodę, realne oszczędności i bardzo proste procesy – dodał.

Władze obu spółek podkreślają, że ich celem jest zwiększenie liczby klientów oraz ich aktywności i tzw. transakcyjności. Liczą, że nowa usługa – „Allegro Klik” – przyciągnie 2 mln klientów indywidualnych, z czego 1 mln ma być nowymi klientami PKO BP. Z kolei propozycja pożyczek dla firm „Allegro Kapitał” ma w perspektywie trzech lat zapewnić finansowanie o wartości 1,5 mld zł dla 20 tys. przedsiębiorców.