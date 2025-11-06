Ile PKO BP zarobił w III kwartale 2025 r.

W czwartek PKO BP pochwalił się również świetnymi wynikami finansowymi. W samym III kwartale zysk netto grupy PKO BP okazał się rekordowo wysoki, sięgając 2,84 mld zł. To o 15,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 6,6 proc. więcej niż kwartał wcześniej, a także nieco więcej od oczekiwań rynkowych (w ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 2,74 mld zł).

Łącznie w okresie I–III kwartału grupa PKO BP wypracowała 7,97 mld zł zysku netto wobec 6,86 mld zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 6 mld zł i był mniej więcej zgodny z konsensusem. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 5,8 proc., a w ujęciu kwartalnym – spadek o 1,5 proc. W okresie styczeń–wrzesień dochody odsetkowe wyniosły 18,7 mld zł i były o prawie 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. – Mając na uwadze, że w ciągu dwóch lat NBP obniżył stopy procentowe o 150 punktów bazowych, taka dynamika wyniku odsetkowego pokazuje siłę naszego banku – podkreślał Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP.

Ostatni rok dużych kosztów sagi frankowej?

Wiceprezes wskazał również na silny i stabilny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 5,6 proc. rok do roku, do 1,35 mld zł w III kwartale), i to we wszystkich kluczowych pozycjach.

Koszty działania banku w III kw. wyniosły 2,2 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami. Po stronie obciążeń trzeba też dodać koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych, które w III kwartale sięgnęły 1,15 mld zł, a od początku roku – 3,37 mld zł. – Mamy nadzieję, że 2025 będzie ostatnim rokiem, w którym będziemy odzwierciedlać w rachunku wyników pozycje nadzwyczajne, przede wszystkim odpisy z tytułu kredytów frankowych – zaznaczył wiceprezes Dresler.