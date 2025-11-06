Aktualizacja: 06.11.2025 13:53 Publikacja: 06.11.2025 12:07
PKO Bank Polski w trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. nowych klientów
– Jesteśmy na fali, idziemy po swoje i rozwijamy się dzisiaj szybciej niż konkurencja – podkreślał Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego podczas czwartkowej prezentacji wyników za III kwartał br.
Jako największe sukcesy prezes wyliczał m.in. nadzwyczaj wysoki przyrost liczby nowych klientów do 12,4 mln (czyli o 324 tys. więcej niż rok wcześniej i 127 tys. więcej niż kwartał wcześniej), duże dynamiki wzrostu kredytów i depozytów klientów, zarówno w części detalicznej, jak i korporacyjnej, czy wzrost udziałów w rynku w podstawowych kategoriach.
Midera podkreślał, że to efekt konsekwentnej realizacji ogłoszonej rok temu strategii, w której wyznaczono ambitne cele rozwojowe. Jednym z nich jest wzrost liczby klientów do 15 mln do 2027 r. Czy uda się go osiągnąć? – 127 tys. przyrostu klientów w jeden kwartał to dobry prognostyk w kontekście naszych celów strategicznych. A to wszystko dzieje się jeszcze przed uruchomieniem pierwszego dużego „ekosystemu” – przekonywał prezes. Ten „ekosystem” to zapowiedziana właśnie współpraca PKO BP z platformą Allegro. Szczegóły tej współpracy mają zostać ogłoszone 12 listopada.
W czwartek PKO BP pochwalił się również świetnymi wynikami finansowymi. W samym III kwartale zysk netto grupy PKO BP okazał się rekordowo wysoki, sięgając 2,84 mld zł. To o 15,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 6,6 proc. więcej niż kwartał wcześniej, a także nieco więcej od oczekiwań rynkowych (w ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 2,74 mld zł).
Łącznie w okresie I–III kwartału grupa PKO BP wypracowała 7,97 mld zł zysku netto wobec 6,86 mld zł rok wcześniej.
Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 6 mld zł i był mniej więcej zgodny z konsensusem. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 5,8 proc., a w ujęciu kwartalnym – spadek o 1,5 proc. W okresie styczeń–wrzesień dochody odsetkowe wyniosły 18,7 mld zł i były o prawie 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. – Mając na uwadze, że w ciągu dwóch lat NBP obniżył stopy procentowe o 150 punktów bazowych, taka dynamika wyniku odsetkowego pokazuje siłę naszego banku – podkreślał Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP.
Wiceprezes wskazał również na silny i stabilny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 5,6 proc. rok do roku, do 1,35 mld zł w III kwartale), i to we wszystkich kluczowych pozycjach.
Koszty działania banku w III kw. wyniosły 2,2 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami. Po stronie obciążeń trzeba też dodać koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych, które w III kwartale sięgnęły 1,15 mld zł, a od początku roku – 3,37 mld zł. – Mamy nadzieję, że 2025 będzie ostatnim rokiem, w którym będziemy odzwierciedlać w rachunku wyników pozycje nadzwyczajne, przede wszystkim odpisy z tytułu kredytów frankowych – zaznaczył wiceprezes Dresler.
Władze PKO BP wyliczają, że oszczędności klientów zdeponowane w banku wzrosły o 14 proc. w skali roku do 660 mld zł, a największą dynamikę odnotowały fundusze inwestycyjne osób fizycznych, które zwiększyły się o 41 proc.
Z kolei wartość portfela kredytów zwiększyła się o 10,7 proc. do 315 mld zł. Przy czym wzrosty te dotyczyły wszystkich kluczowych obszarów – kredyty detaliczne urosły o 11,7 proc. w skali roku, a korporacyjne – o 8,9 proc.
– W kredytach detalicznych już w tym roku przekroczyliśmy wolumen całej sprzedaży z 2024 r. To efekt ofensywnego działania na wszystkich polach: od nowych produktów, przez cyfryzację, w tym cyfryzację procesu udzielania kredytów hipotecznych, po inwestycje w technologię i oddziały – podkreślał Szymon Midera.
Prezes dodał, że właśnie w segmencie detalicznym widać największe ożywienie, a dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i mieszkaniowych. W samym III kwartale sprzedaż nowych hipotek w PKO BP wyniosła 8,1 mld zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w ujęciu rocznym i o 16 proc. w ujęciu kwartalnym.
