Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

PKO BP bije rekord zysków. I szykuje sojusz z Allegro.

PKO Bank Polski przyspiesza. W trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. nowych klientów. Prezes Szymon Midera podkreśla, że bank rośnie szybciej niż konkurencja i obiecuje jeszcze więcej, m.in. dzięki strategicznej współpracy z Allegro.

Publikacja: 06.11.2025 12:07

PKO Bank Polski w trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. no

PKO Bank Polski w trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. nowych klientów

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak PKO BP osiągnął rekordowy zysk netto w III kwartale 2025 roku?
  • Jaki wpływ na rozwój PKO BP może mieć strategiczna współpraca z Allegro?
  • Jakie czynniki przyczyniły się do wzrostu liczby klientów PKO BP?
  • Jakie zmiany zaszły w portfelu kredytowym PKO BP w III kwartale 2025 roku?

– Jesteśmy na fali, idziemy po swoje i rozwijamy się dzisiaj szybciej niż konkurencja – podkreślał Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego podczas czwartkowej prezentacji wyników za III kwartał br.

Jak PKO BP zdobywa nowych klientów

Jako największe sukcesy prezes wyliczał m.in. nadzwyczaj wysoki przyrost liczby nowych klientów do 12,4 mln (czyli o 324 tys. więcej niż rok wcześniej i 127 tys. więcej niż kwartał wcześniej), duże dynamiki wzrostu kredytów i depozytów klientów, zarówno w części detalicznej, jak i korporacyjnej, czy wzrost udziałów w rynku w podstawowych kategoriach.

Midera podkreślał, że to efekt konsekwentnej realizacji ogłoszonej rok temu strategii, w której wyznaczono ambitne cele rozwojowe. Jednym z nich jest wzrost liczby klientów do 15 mln do 2027 r. Czy uda się go osiągnąć? – 127 tys. przyrostu klientów w jeden kwartał to dobry prognostyk w kontekście naszych celów strategicznych. A to wszystko dzieje się jeszcze przed uruchomieniem pierwszego dużego „ekosystemu” – przekonywał prezes. Ten „ekosystem” to zapowiedziana właśnie współpraca PKO BP z platformą Allegro. Szczegóły tej współpracy mają zostać ogłoszone 12 listopada.

Reklama
Reklama

Ile PKO BP zarobił w III kwartale 2025 r.

W czwartek PKO BP pochwalił się również świetnymi wynikami finansowymi. W samym III kwartale zysk netto grupy PKO BP okazał się rekordowo wysoki, sięgając 2,84 mld zł. To o 15,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 6,6 proc. więcej niż kwartał wcześniej, a także nieco więcej od oczekiwań rynkowych (w ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 2,74 mld zł).

Łącznie w okresie I–III kwartału grupa PKO BP wypracowała 7,97 mld zł zysku netto wobec 6,86 mld zł rok wcześniej.

Czytaj więcej

NBP: banki zarabiają coraz więcej. Od początku roku to już 36 mld zł
Banki
NBP: banki zarabiają coraz więcej. Od początku roku to już 36 mld zł

Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 6 mld zł i był mniej więcej zgodny z konsensusem. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 5,8 proc., a w ujęciu kwartalnym – spadek o 1,5 proc. W okresie styczeń–wrzesień dochody odsetkowe wyniosły 18,7 mld zł i były o prawie 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. – Mając na uwadze, że w ciągu dwóch lat NBP obniżył stopy procentowe o 150 punktów bazowych, taka dynamika wyniku odsetkowego pokazuje siłę naszego banku – podkreślał Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP.

Ostatni rok dużych kosztów sagi frankowej?

Wiceprezes wskazał również na silny i stabilny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 5,6 proc. rok do roku, do 1,35 mld zł w III kwartale), i to we wszystkich kluczowych pozycjach.

Koszty działania banku w III kw. wyniosły 2,2 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami. Po stronie obciążeń trzeba też dodać koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych, które w III kwartale sięgnęły 1,15 mld zł, a od początku roku – 3,37 mld zł. – Mamy nadzieję, że 2025 będzie ostatnim rokiem, w którym będziemy odzwierciedlać w rachunku wyników pozycje nadzwyczajne, przede wszystkim odpisy z tytułu kredytów frankowych – zaznaczył wiceprezes Dresler.

Reklama
Reklama

Ile kredytów sprzedaje PKO BP

Władze PKO BP wyliczają, że oszczędności klientów zdeponowane w banku wzrosły o 14 proc. w skali roku do 660 mld zł, a największą dynamikę odnotowały fundusze inwestycyjne osób fizycznych, które zwiększyły się o 41 proc.

Czytaj więcej

- Banki zarabiają miliardy, ale inwestorzy patrzą na CIT
Banki
Miliardowe zyski banków. To ostatni tak dobry kwartał przed podwyżką CIT?

Z kolei wartość portfela kredytów zwiększyła się o 10,7 proc. do 315 mld zł. Przy czym wzrosty te dotyczyły wszystkich kluczowych obszarów – kredyty detaliczne urosły o 11,7 proc. w skali roku, a korporacyjne – o 8,9 proc.

– W kredytach detalicznych już w tym roku przekroczyliśmy wolumen całej sprzedaży z 2024 r. To efekt ofensywnego działania na wszystkich polach: od nowych produktów, przez cyfryzację, w tym cyfryzację procesu udzielania kredytów hipotecznych, po inwestycje w technologię i oddziały – podkreślał Szymon Midera.

Prezes dodał, że właśnie w segmencie detalicznym widać największe ożywienie, a dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i mieszkaniowych. W samym III kwartale sprzedaż nowych hipotek w PKO BP wyniosła 8,1 mld zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w ujęciu rocznym i o 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Banki PKO BP Finanse wyniki finansowe

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak PKO BP osiągnął rekordowy zysk netto w III kwartale 2025 roku?
  • Jaki wpływ na rozwój PKO BP może mieć strategiczna współpraca z Allegro?
  • Jakie czynniki przyczyniły się do wzrostu liczby klientów PKO BP?
  • Jakie zmiany zaszły w portfelu kredytowym PKO BP w III kwartale 2025 roku?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

– Jesteśmy na fali, idziemy po swoje i rozwijamy się dzisiaj szybciej niż konkurencja – podkreślał Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego podczas czwartkowej prezentacji wyników za III kwartał br.

Jak PKO BP zdobywa nowych klientów

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
NBP: banki zarabiają coraz więcej. Od początku roku to już 36 mld zł
Banki
NBP: banki zarabiają coraz więcej. Od początku roku to już 36 mld zł
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Dlaczego banki chętnie wchodzą w fintechowe sojusze?
Banki
Dlaczego banki chętnie wchodzą w fintechowe sojusze?
ING Bank Śląski z dużym zyskiem i rekordem w hipotekach
Banki
ING Bank Śląski z dużym zyskiem i rekordem w hipotekach
mBank chwali się znakomitymi wynikami i rosnącym portfelem kredytowym
Banki
Wyniki mBanku nieco rozczarowały. Ale są i tak wyjątkowe dobre
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Bank Pekao z rekordowym zyskiem
Banki
Bank Pekao z rekordowym zyskiem w III kwartale. Pomaga wzrost kredytów
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama