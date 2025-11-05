Akcja kredytowa napędza wyniki sektora?

Analitycy podają kilka wyjaśnień tej zagadki. Po pierwsze, jeśli przyjrzymy się bardziej szczegółowym danym, negatywny wpływ obniżonych stóp procentowych na dochody z odsetek jest już widoczny, choć jest on łagodzony m.in. przez wzrost akcji kredytowej. I tak, po trzech kwartałach wynik odsetkowy sektora wyniósł ok. 82,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku – to jednak najsłabsze tempo wzrostu w tym roku. Coraz wolniej rosną też przychody odsetkowe (o 4,2 proc.) i koszty odsetkowe (3,2 proc.). W samym wrześniu banki uzyskały z tytułu odsetek 8,4 mld zł, czyli tylko o 0,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W tym samym okresie portfel kredytowy sektora niefinansowego wzrósł o 5,3 proc. rok do roku (do 1,24 bln zł), choć jeszcze na początku 2024 r. notowano tu spadki. Do tego trzeba dodać fakt, że duża część kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ma stałe oprocentowanie i spadek stóp nie wpływa na wysokość płaconych przez klientów odsetek.

Niższe koszty frankowe i wyższe podatki w tle

Po drugie, jak zauważają analitycy, na poziom zysków sektora mają też wpływ koszty tzw. sagi frankowej. A te w tym roku, również w III kwartale, są trochę mniejsze niż rok temu.

Z danych NBP wynika, że obciążenia podatkowe w okresie styczeń–wrzesień wyniosły 12,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o niemal 19 proc. Jeśli trend się utrzyma, sektor zapłaci rekordowo wysoki CIT za 2025 r.

Jednocześnie trzeba dodać, że kończą się już prace nad podwyżką stawki CIT dla sektora do 23 proc. z 19 proc. obecnie (z przejściowo podwyższonymi stawkami: 30 proc. w 2026 r. i 26 proc. w 2027 r.). Odpowiednia ustawa wkrótce powinna trafić do podpisu prezydenta. Wedle szacunków resortu finansów, zmiany te mają w 2026 r. przynieść dodatkowe 6,7 mld zł wpływów do budżetu państwa.