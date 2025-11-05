Aktualizacja: 05.11.2025 17:46 Publikacja: 05.11.2025 14:55
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. wyniósł 36,08 mld zł i był o 16,1 proc. wyższy niż rok wcześniej – poinformował Narodowy Bank Polski w środowej publikacji.
W samym wrześniu zysk sięgnął 2,82 mld zł wobec 2,23 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 26 proc. Z naszych obliczeń wynika zaś, że w III kwartale 2025 r. banki zarobiły 12,74 mld zł, czyli o ok. 12,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.
Całkowite przychody operacyjne netto po trzech kwartałach wyniosły ok. 104,6 mld zł (wzrost o 8,4 proc. rok do roku), a koszty administracyjne – 40,9 mld zł, czyli o 8,9 proc. więcej niż rok wcześniej, podał też NBP.
Dynamiczna poprawa rentowności sektora może zaskakiwać, skoro od początku II kwartału banki funkcjonują w środowisku niższych stóp procentowych. Od początku kwietnia do końca września stawki WIBOR spadły o ponad 1 pkt. proc., z 5,85 proc. do 4,7 proc.
Analitycy podają kilka wyjaśnień tej zagadki. Po pierwsze, jeśli przyjrzymy się bardziej szczegółowym danym, negatywny wpływ obniżonych stóp procentowych na dochody z odsetek jest już widoczny, choć jest on łagodzony m.in. przez wzrost akcji kredytowej. I tak, po trzech kwartałach wynik odsetkowy sektora wyniósł ok. 82,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku – to jednak najsłabsze tempo wzrostu w tym roku. Coraz wolniej rosną też przychody odsetkowe (o 4,2 proc.) i koszty odsetkowe (3,2 proc.). W samym wrześniu banki uzyskały z tytułu odsetek 8,4 mld zł, czyli tylko o 0,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
W tym samym okresie portfel kredytowy sektora niefinansowego wzrósł o 5,3 proc. rok do roku (do 1,24 bln zł), choć jeszcze na początku 2024 r. notowano tu spadki. Do tego trzeba dodać fakt, że duża część kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ma stałe oprocentowanie i spadek stóp nie wpływa na wysokość płaconych przez klientów odsetek.
Po drugie, jak zauważają analitycy, na poziom zysków sektora mają też wpływ koszty tzw. sagi frankowej. A te w tym roku, również w III kwartale, są trochę mniejsze niż rok temu.
Z danych NBP wynika, że obciążenia podatkowe w okresie styczeń–wrzesień wyniosły 12,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o niemal 19 proc. Jeśli trend się utrzyma, sektor zapłaci rekordowo wysoki CIT za 2025 r.
Jednocześnie trzeba dodać, że kończą się już prace nad podwyżką stawki CIT dla sektora do 23 proc. z 19 proc. obecnie (z przejściowo podwyższonymi stawkami: 30 proc. w 2026 r. i 26 proc. w 2027 r.). Odpowiednia ustawa wkrótce powinna trafić do podpisu prezydenta. Wedle szacunków resortu finansów, zmiany te mają w 2026 r. przynieść dodatkowe 6,7 mld zł wpływów do budżetu państwa.
