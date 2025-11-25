Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Ruch Waldemara Żurka

Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę - informuje Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 25.11.2025 15:26

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Mateusz Adamski

We wtorek Prokuratura Krajowa przekazała, że prokurator generalny Waldemar Żurek, realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu,  przekazał Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia z 7 listopada 2025 r. o przedstawieniu posłowi Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw, które pozostają w związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego.

„W związku z tym, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. obejmowała swoim zakresem zgodę na pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez Prokuratora Generalnego powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego” - wyjaśniono w komunikacie. Jak dodano, Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry

Za co ścigany jest Zbigniew Ziobro

Przypomnijmy, iż w piątek 7 listopada Sejm bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Kilka godzin później prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów. Dotyczą one kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zostało dotychczas ogłoszone politykowi PiS, bowiem od kilku tygodni przebywa on na Węgrzech. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do warszawskiego sądu o trzymiesięczny areszt. Według prokuratury „jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania”. Termin rozpoznania wniosku sąd wyznaczył na 22 grudnia. 

Reklama
Reklama

Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro z żoną przed ich domem
Prawo karne
Prokuratura zajęła nieruchomości i konto Zbigniewa Ziobry

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Sądy i Trybunały Trybunał Stanu Prawo Karne

We wtorek Prokuratura Krajowa przekazała, że prokurator generalny Waldemar Żurek, realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu,  przekazał Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia z 7 listopada 2025 r. o przedstawieniu posłowi Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw, które pozostają w związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego.

„W związku z tym, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. obejmowała swoim zakresem zgodę na pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez Prokuratora Generalnego powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego” - wyjaśniono w komunikacie. Jak dodano, Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Prawo w Polsce
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Prawo w Polsce
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Katarzyna Piotrowska: Warto wrócić do prac nad tablicami alimentacyjnymi
Sądy i trybunały
Katarzyna Piotrowska: Warto wrócić do prac nad tablicami alimentacyjnymi
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama