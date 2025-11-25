We wtorek Prokuratura Krajowa przekazała, że prokurator generalny Waldemar Żurek, realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu, przekazał Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia z 7 listopada 2025 r. o przedstawieniu posłowi Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw, które pozostają w związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego.

„W związku z tym, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. obejmowała swoim zakresem zgodę na pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez Prokuratora Generalnego powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego” - wyjaśniono w komunikacie. Jak dodano, Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Za co ścigany jest Zbigniew Ziobro

Przypomnijmy, iż w piątek 7 listopada Sejm bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Kilka godzin później prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów. Dotyczą one kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości.



Postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zostało dotychczas ogłoszone politykowi PiS, bowiem od kilku tygodni przebywa on na Węgrzech. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do warszawskiego sądu o trzymiesięczny areszt. Według prokuratury „jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania”. Termin rozpoznania wniosku sąd wyznaczył na 22 grudnia.

