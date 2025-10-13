Rzeczpospolita

Nieruchomości
Tyle płacimy za mieszkania z drugiej ręki. Kupujący wciąż mają przewagę

Rynek mieszkań zareagował na spadki stóp procentowych. Część klientów odzyskuje zdolność kredytową. Przed wzrostami cen chroni duża oferta mieszkań – wynika z analiz Metrohouse i Credipass.

Publikacja: 13.10.2025 14:33

Trzeci kwartał tego roku był czasem większej aktywności kupujących mieszkania

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

– Aby szybko sprzedać mieszkanie, trzeba dostosować oczekiwania do realiów rynku. W przeciwnym razie sprzedającego czeka długi okres ekspozycji oferty połączony ze stopniowym dostosowywaniem ceny do możliwości kupujących – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse i współautor raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” analizującego sytuację na rynku wtórnym w III kwartale tego roku. – Taka metoda jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów, którzy podchodzą do sprzedaży bez presji czasu – zaznacza.

Wstępne wyniki raportu Metrohouse i Credipass wskazują, że choć rynek dąży do stabilizacji, to wciąż są duże różnice między cenami mieszkań, jakie dyktują sprzedający, a możliwościami kupujących.

Czytaj więcej

W III kwartale osoby planujące zakup mieszkania z drugiej ręki nieco chętniej kontaktowały się ze sp
Nieruchomości
Coś drgnęło na rynku wtórnym. W niektórych miastach jest taniej niż rok temu

Jak się zmieniają transakcyjne ceny mieszkań używanych

Z analiz wynika, że średnia cena transakcyjna mieszkań z drugiej ręki we Wrocławiu w III kwartale tego roku to 
11 563 zł, o 0,6 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Różnica rok do roku to minus 2,8 proc. Średnia cena całkowita lokali kupowanych na rynku wtórnym we Wrocławiu to 492 tys. zł.

W Krakowie przeciętna cena transakcyjna lokali na rynku wtórnym to 13 349 zł za mkw. Różnica kwartał do kwartału: minus 2,9 proc., różnica roczna: minus 9,7 proc. Średnia cena mieszkań kupowanych w Krakowie to 618 tys. zł.

W Warszawie kupujący płacili za mieszkania średnio 15 674 zł za mkw., o 0,5 proc. więcej niż kwartał temu, ale o 5,4 proc. mniej niż rok temu. Przeciętna cena lokali kupowanych na stołecznym rynku wtórnym w III kwartale to 740 tys. zł.

Czytaj więcej

Sprzedający używane mieszkania wykazują się elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami
Nieruchomości
Walka o klienta na rynku wtórnym. Jak kuszą sprzedający mieszkania?

W Gdańsku średnia cena transakcyjna mieszkań używanych to 12 224 zł, o 1,2 proc. więcej niż kwartał wcześniej, ale o 5,2 proc. mniej niż rok temu. Przeciętna cena całkowita mieszkań kupowanych w Gdańsku to 520 tys. zł.

W Łodzi w III kwartale kupujący płacili za lokale średnio 7 757 zł, o 4,1 proc. więcej niż w II kwartale. Roczna różnica wynosi minus 3 proc.

– W ujęciu rocznym ceny mieszkań na rynku wtórnym spadły w każdym z analizowanych pięciu miast. Największe różnice dotyczą Krakowa, gdzie spadki wyniosły prawie 10 proc. Nieznacznie powyżej 5 proc. ceny spadły w Warszawie i Gdańsku – komentuje Marcin Jańczuk.

Więcej chętnych na mieszkania

Autorzy raportu podkreślają, że III kwartał w odróżnieniu od poprzednich był czasem większej aktywności kupujących mieszkania. – Jak można się było spodziewać, majowa, lipcowa, wrześniowa, a także aktualna, październikowa obniżka stóp procentowych (łącznie o 1,25 pkt proc.) dały wielu klientom sygnał do lepszego zapoznania się z ofertą i podjęcia decyzji o zakupie. Szczególnie że rynek oczekuje dalszych spadków stóp procentowych, a co za tym idzie niższych kosztów kredytu – tłumaczą analitycy.

– Weszliśmy w cykl łagodzenia polityki monetarnej. Dla rynku kredytów hipotecznych oznacza to stopniowy spadek rat kredytów ze zmienną stopą, co w kolejnych miesiącach może się przełożyć na wzrost aktywności kupujących – przewiduje Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass i współautor raportu. – Zmniejszenie kosztu finansowania zwiększa dostępność kredytu, a tym samym zachęca do ponownego wejścia na rynek osoby, które dotychczas wstrzymywały się z zakupem nieruchomości.

Klientom sprzyja duża podaż mieszkań, także na rynku pierwotnym. – Daje im to przewagę w indywidualnym ustalaniu warunków transakcji i negocjacjach cen – podkreślają autorzy raportu. – Dodatkowym elementem ułatwiającym poruszanie się po rynku jest wejście w życie ustawy o jawności cen mieszkań na rynku pierwotnym, co umożliwia klientom lepsze porównanie ofert nieruchomości.

Czy w mieszkaniówce będzie gorąco w IV kwartale

– Dane transakcyjne z największych miast pokazują, że zmiany cen mieszkań są raczej kosmetyczne niż przełomowe. Ale poprawiająca się dostępność kredytów i wzrost aktywności kupujących sygnalizują, że rynek wchodzi w bardziej dynamiczną fazę – oceniają autorzy raportu.

Czytaj więcej

Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny.
Rynek nieruchomości
Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny

Potwierdzają to dane BIK. We wrześniu wartość kredytów, o które wnioskowano, wzrosła rok do roku o 42,2 proc., a liczba wnioskujących to niemal 39,9 tys. (plus 40,2 proc. rok do roku). W sierpniu dynamika była jeszcze większa – wartość kredytów, o jakie pytano, wzrosła o 52,5 proc. rok do roku, a liczba klientów składających wnioski zwiększyła się o 33,8 proc.

– To wszystko wskazuje, że rynek realnie reaguje na spadające stopy procentowe. Część klientów odzyskuje zdolność kredytową, a apetyt na zakup własnej nieruchomości wraca – podsumowuje Andrzej Łukaszewski z Credipass.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie