Tyle płacimy za mieszkania z drugiej ręki. Kupujący wciąż mają przewagę

– Aby szybko sprzedać mieszkanie, trzeba dostosować oczekiwania do realiów rynku. W przeciwnym razie sprzedającego czeka długi okres ekspozycji oferty połączony ze stopniowym dostosowywaniem ceny do możliwości kupujących – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse i współautor raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” analizującego sytuację na rynku wtórnym w III kwartale tego roku. – Taka metoda jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów, którzy podchodzą do sprzedaży bez presji czasu – zaznacza.

Wstępne wyniki raportu Metrohouse i Credipass wskazują, że choć rynek dąży do stabilizacji, to wciąż są duże różnice między cenami mieszkań, jakie dyktują sprzedający, a możliwościami kupujących.

Jak się zmieniają transakcyjne ceny mieszkań używanych

Z analiz wynika, że średnia cena transakcyjna mieszkań z drugiej ręki we Wrocławiu w III kwartale tego roku to

11 563 zł, o 0,6 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Różnica rok do roku to minus 2,8 proc. Średnia cena całkowita lokali kupowanych na rynku wtórnym we Wrocławiu to 492 tys. zł.

W Krakowie przeciętna cena transakcyjna lokali na rynku wtórnym to 13 349 zł za mkw. Różnica kwartał do kwartału: minus 2,9 proc., różnica roczna: minus 9,7 proc. Średnia cena mieszkań kupowanych w Krakowie to 618 tys. zł.