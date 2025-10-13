Tyle płacimy za mieszkania z drugiej ręki. Kupujący wciąż mają przewagę

Aktualizacja: 13.10.2025 14:43 Publikacja: 13.10.2025 14:33
Trzeci kwartał tego roku był czasem większej aktywności kupujących mieszkania
Foto: Adobe Stock
– Aby szybko sprzedać mieszkanie, trzeba dostosować oczekiwania do realiów rynku. W przeciwnym razie sprzedającego czeka długi okres ekspozycji oferty połączony ze stopniowym dostosowywaniem ceny do możliwości kupujących – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse i współautor raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” analizującego sytuację na rynku wtórnym w III kwartale tego roku. – Taka metoda jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów, którzy podchodzą do sprzedaży bez presji czasu – zaznacza.
Wstępne wyniki raportu Metrohouse i Credipass wskazują, że choć rynek dąży do stabilizacji, to wciąż są duże różnice między cenami mieszkań, jakie dyktują sprzedający, a możliwościami kupujących.
Z analiz wynika, że średnia cena transakcyjna mieszkań z drugiej ręki we Wrocławiu w III kwartale tego roku to
11 563 zł, o 0,6 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Różnica rok do roku to minus 2,8 proc. Średnia cena całkowita lokali kupowanych na rynku wtórnym we Wrocławiu to 492 tys. zł.
W Krakowie przeciętna cena transakcyjna lokali na rynku wtórnym to 13 349 zł za mkw. Różnica kwartał do kwartału: minus 2,9 proc., różnica roczna: minus 9,7 proc. Średnia cena mieszkań kupowanych w Krakowie to 618 tys. zł.
W Warszawie kupujący płacili za mieszkania średnio 15 674 zł za mkw., o 0,5 proc. więcej niż kwartał temu, ale o 5,4 proc. mniej niż rok temu. Przeciętna cena lokali kupowanych na stołecznym rynku wtórnym w III kwartale to 740 tys. zł.
W Gdańsku średnia cena transakcyjna mieszkań używanych to 12 224 zł, o 1,2 proc. więcej niż kwartał wcześniej, ale o 5,2 proc. mniej niż rok temu. Przeciętna cena całkowita mieszkań kupowanych w Gdańsku to 520 tys. zł.
W Łodzi w III kwartale kupujący płacili za lokale średnio 7 757 zł, o 4,1 proc. więcej niż w II kwartale. Roczna różnica wynosi minus 3 proc.
– W ujęciu rocznym ceny mieszkań na rynku wtórnym spadły w każdym z analizowanych pięciu miast. Największe różnice dotyczą Krakowa, gdzie spadki wyniosły prawie 10 proc. Nieznacznie powyżej 5 proc. ceny spadły w Warszawie i Gdańsku – komentuje Marcin Jańczuk.
Autorzy raportu podkreślają, że III kwartał w odróżnieniu od poprzednich był czasem większej aktywności kupujących mieszkania. – Jak można się było spodziewać, majowa, lipcowa, wrześniowa, a także aktualna, październikowa obniżka stóp procentowych (łącznie o 1,25 pkt proc.) dały wielu klientom sygnał do lepszego zapoznania się z ofertą i podjęcia decyzji o zakupie. Szczególnie że rynek oczekuje dalszych spadków stóp procentowych, a co za tym idzie niższych kosztów kredytu – tłumaczą analitycy.
– Weszliśmy w cykl łagodzenia polityki monetarnej. Dla rynku kredytów hipotecznych oznacza to stopniowy spadek rat kredytów ze zmienną stopą, co w kolejnych miesiącach może się przełożyć na wzrost aktywności kupujących – przewiduje Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass i współautor raportu. – Zmniejszenie kosztu finansowania zwiększa dostępność kredytu, a tym samym zachęca do ponownego wejścia na rynek osoby, które dotychczas wstrzymywały się z zakupem nieruchomości.
Klientom sprzyja duża podaż mieszkań, także na rynku pierwotnym. – Daje im to przewagę w indywidualnym ustalaniu warunków transakcji i negocjacjach cen – podkreślają autorzy raportu. – Dodatkowym elementem ułatwiającym poruszanie się po rynku jest wejście w życie ustawy o jawności cen mieszkań na rynku pierwotnym, co umożliwia klientom lepsze porównanie ofert nieruchomości.
– Dane transakcyjne z największych miast pokazują, że zmiany cen mieszkań są raczej kosmetyczne niż przełomowe. Ale poprawiająca się dostępność kredytów i wzrost aktywności kupujących sygnalizują, że rynek wchodzi w bardziej dynamiczną fazę – oceniają autorzy raportu.
Potwierdzają to dane BIK. We wrześniu wartość kredytów, o które wnioskowano, wzrosła rok do roku o 42,2 proc., a liczba wnioskujących to niemal 39,9 tys. (plus 40,2 proc. rok do roku). W sierpniu dynamika była jeszcze większa – wartość kredytów, o jakie pytano, wzrosła o 52,5 proc. rok do roku, a liczba klientów składających wnioski zwiększyła się o 33,8 proc.
– To wszystko wskazuje, że rynek realnie reaguje na spadające stopy procentowe. Część klientów odzyskuje zdolność kredytową, a apetyt na zakup własnej nieruchomości wraca – podsumowuje Andrzej Łukaszewski z Credipass.
