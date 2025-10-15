Takie liczby są o tyle zaskakujące, że rynkowe stopy procentowe spadają praktycznie od kwietnia (w omawianym okresie były o 1 pkt proc. niższe) i teoretycznie powinno to negatywnie wpływać na wyniki sektora. Czyżby więc obniżki stóp spływały po bankach jak po przysłowiowej kaczce?

Obniżki stóp procentowych zaczynają działać

– Aż tak dobrze to jednak nie jest – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Jeśli dobrze się przyjrzymy, obniżone stopy procentowe mają swoje odzwierciedlenie w spadającej dynamice wyników. Jednocześnie banki wykorzystują instrumenty hedgingowe, by minimalizować ryzyko stopy procentowej. Trochę pomaga też wzrost portfela kredytowego, zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych. Ale moim zdaniem wpływ łagodniejszej polityki pieniężnej będzie w sektorze coraz bardziej widoczny – ocenia Sobolewski.

Jako przykład można podać wynik z tytułu odsetek, który po ośmiu miesiącach wyniósł 73,4 mld zł. To o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli banki wciąż są „na plusie”.

Ale jeszcze niedawno sektor notował tu dwucyfrowe wzrosty. W samym lipcu wynik odsetkowy sięgnął 9,4 mld zł i okazał się tylko o 1,2 proc. wyższy niż rok wcześniej, a przychody odsetkowe spadły miesiąc do miesiąca aż o 3 proc.

Po stronie wydatków nie widać w wynikach sektora nic niepokojącego. Co prawda koszty działania rosną całkiem dynamicznie – na koniec sierpnia były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej – ale wpływ na to mają m.in. pełne w tym roku składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Koszty ryzyka również rosną, jednak zgodnie z oczekiwaniami.