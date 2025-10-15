Aktualizacja: 15.10.2025 05:05 Publikacja: 15.10.2025 04:10
Banki wciąż notują bardzo dobre wyniki finansowe
Już w przyszłym tygodniu rusza sezon publikacji wyników finansowych banków za III kwartał. Czego można się spodziewać? Czy obecnie dostępne dane wskazują na jakieś pozytywne lub negatywne niespodzianki?
– Póki co wyniki sektora bankowego okazują się bardzo dobre – komentuje Michał Konarski, analityk BM mBanku. – Po ośmiu miesiącach zysk jest wyraźnie wyższy rok do roku, a marża odsetkowa – co jest dosyć zaskakujące – odbiła w górę po dwóch miesiącach spadków – analizuje.
Rzeczywiście, w okresie styczeń–sierpień tego roku wynik netto sektora bankowego wyniósł 33,24 mld zł i okazał się wyższy o 15,4 proc. niż w porównywalnym okresie 2024 r. – podał Narodowy Bank Polski w ostatniej publikacji. Również miesięczny zysk był całkiem niezły, sięgając w sierpniu niemal 4,9 mld zł. To, co prawda, nieco mniej niż w lipcu, ale więcej niż w większości pozostałych miesięcy.
Takie liczby są o tyle zaskakujące, że rynkowe stopy procentowe spadają praktycznie od kwietnia (w omawianym okresie były o 1 pkt proc. niższe) i teoretycznie powinno to negatywnie wpływać na wyniki sektora. Czyżby więc obniżki stóp spływały po bankach jak po przysłowiowej kaczce?
– Aż tak dobrze to jednak nie jest – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Jeśli dobrze się przyjrzymy, obniżone stopy procentowe mają swoje odzwierciedlenie w spadającej dynamice wyników. Jednocześnie banki wykorzystują instrumenty hedgingowe, by minimalizować ryzyko stopy procentowej. Trochę pomaga też wzrost portfela kredytowego, zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych. Ale moim zdaniem wpływ łagodniejszej polityki pieniężnej będzie w sektorze coraz bardziej widoczny – ocenia Sobolewski.
Jako przykład można podać wynik z tytułu odsetek, który po ośmiu miesiącach wyniósł 73,4 mld zł. To o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli banki wciąż są „na plusie”.
Ale jeszcze niedawno sektor notował tu dwucyfrowe wzrosty. W samym lipcu wynik odsetkowy sięgnął 9,4 mld zł i okazał się tylko o 1,2 proc. wyższy niż rok wcześniej, a przychody odsetkowe spadły miesiąc do miesiąca aż o 3 proc.
Po stronie wydatków nie widać w wynikach sektora nic niepokojącego. Co prawda koszty działania rosną całkiem dynamicznie – na koniec sierpnia były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej – ale wpływ na to mają m.in. pełne w tym roku składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Koszty ryzyka również rosną, jednak zgodnie z oczekiwaniami.
Kluczowy dla poziomu kosztów i wyniku netto za okres lipiec–wrzesień okaże się jednak ostatni miesiąc kwartału, gdy banki zwyczajowo zawiązują rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych. Dotychczas trzy podmioty podały wstępne informacje na ten temat i – co ciekawe – można je interpretować w różny sposób.
– W przypadku Millennium i mBanku widać zauważalne spadki rezerw na kredyty frankowe. To mogą być pierwsze jaskółki oczekiwanej poprawy, jeśli chodzi o koszty sagi frankowej – zauważa Sobolewski. Bank Millennium podał, że odpisy na ryzyko prawne mające wpływ na wyniki finansowe w III kwartale wyniosły 394 mln zł, czyli o kilkadziesiąt milionów mniej niż średnio w kilku ostatnich kwartałach. W mBanku było to ok. 430 mln zł w III kwartale, czyli niemal 200 mln zł mniej niż średnio w I połowie 2025 r. i ponad dwa razy mniej niż w 2024 r.
Z kolei zarząd PKO BP poinformował, że wstępne, niezaudytowane koszty ryzyka frankowego ujęte w wynikach III kwartału wyniosły 1,15 mld zł – na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach.
– Być może sektor będzie chciał się mocno, „konkretnie” dorezerwować, czując, że przyszły rok może być cięższy, jeśli chodzi o dochodowość, ze względu na planowaną podwyżkę obciążeń podatkowych – zastanawia się Michał Konarski.
Zgodnie z rządową propozycją, stawka podatku CIT dla banków ma w 2026 r. wzrosnąć do 30 proc. z 19 proc. obecnie. Ministerstwo Finansów szacuje, że dodatkowe wpływy z tego tytułu do budżetu wyniosą 6,6 mld zł. W 2027 r. stawka CIT ma spaść do 26 proc., a w 2028 r. – do 23 proc. i pozostać na takim podwyższonym poziomie na stałe. Jednocześnie od 2028 r. stawka podatku bankowego ma być o 20 proc. mniejsza, co jednak nie zrekompensuje trwałej podwyżki CIT.
Projekt odpowiedniej ustawy jest już w Sejmie, a prawdopodobieństwo, że prezydent ją podpisze, jest duże. Dlatego w środowisku bankowym pojawiają się spekulacje, czy instytucje finansowe mogłyby w jakiś sposób unikać wyższego opodatkowania.
– W jaki sposób? Teoretycznie można by tak ustawiać koszty uzyskania przychodów, by zmniejszyć podstawę opodatkowania i poziom zysku netto – mówi nam nieoficjalnie jeden z ekspertów. – To być może nieco zmieniłoby postrzeganie sektora jako tego, który niesłusznie wzbogaca się na klientach. Ale z moich rozmów z bankowcami wynika, że w praktyce nikt tego nie będzie robił. Po pierwsze, by nie być podejrzanym o stosowanie niedozwolonych optymalizacji podatkowych, po drugie, by nie obniżać poziomu dywidend dla akcjonariuszy – ocenia nasz rozmówca.
