Jakie mieszkanie na kredyt? Można się spodziewać jesiennych promocji

Mieszkanie dla pary

W lepszej sytuacji są bezdzietne pary. Wprawdzie we wrześniu mogły liczyć na nieco niższy kredyt w porównaniu z sierpniem. Jednak nie spowodowało to zmniejszenia oferty mieszkań z ceną poniżej 671,4 tys. zł. – Precyzyjnie rzecz ujmując, skurczyła się ona o symboliczny 1 proc. we Wrocławiu (do 4,3 tys. lokali) i Trójmieście (do 3,1 tys.). W pozostałych metropoliach wybór mieszkań się zwiększył, a najbardziej w Krakowie. Pod koniec września było ich tam w ofercie firm deweloperskich ok. 3,3 tys. (8 proc.) – wskazuje Marek Wielgo. – O 5 proc. zwiększyła się ona w Poznaniu (do ok. 4,9 tys. lokali) i o 4 proc. w Łodzi (do 6,9 tys.).

W pozostałych dwóch metropoliach poprawa dostępności mieszkań nie była tak spektakularna. W Warszawie gospodarstwa dwuosobowe mogły przebierać w ok. 4,2 tys. mieszkań (plus 2 proc.). Tradycyjnie najwięcej było ich w GZM (niemal 7,7 tys.), gdzie oferta firm deweloperskich wzrosła we wrześniu także o 2 proc.

Foto: mat.prasowe

Jakie mieszkania są w zasięgu tej grupy nabywców? – Dysponując kwotą 671,4 tys. zł mogli się starać o mieszkanie trzypokojowe, a w Łodzi i GZM nawet czteropokojowe. Przy czym w Krakowie i Warszawie w ofercie przeważały mieszkania dwupokojowe. Było ich tam zdecydowanie więcej niż kawalerek – podają analitycy.

Mieszkanie dla rodziny

W najlepszej sytuacji są przeciętnie zarabiające rodziny z dzieckiem, bo przy ich zdolności kredytowej (niemal 614,6 tys. zł) powiększonej o wkład własny (ok. 153,7 tys. zł) w każdej z metropolii mogły przebierać w tysiącach oferowanych mieszkań. – We wrześniu ich liczba wzrosła o 5 proc. w Krakowie (do ok. 5,4 tys. lokali), o 3 proc. w Łodzi (do 7,8 tys.) i Poznaniu (do 6,2 tys.). Wybór mieszkań nie zmienił się w Warszawie (6,7 tys.) i GZM (8,9 tys.). I znów niechlubnymi wyjątkami były Wrocław i Trójmiasto. W tej pierwszej metropolii oferta mieszkań z ceną poniżej 768,3 tys. zł skurczyła się o 6 proc. (do ok. 6,2 tys.), a w drugiej o 3 proc. (do 4 tys.).