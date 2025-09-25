Materiał przygotowany przez firmę Przelewy24

Jakie innowacje w płatnościach cyfrowych uważa pan za najważniejsze dla rozwoju e-commerce w Polsce?

Michał Hull: Prezes Przelewy24: Kluczowe są w mojej opinii trzy elementy: bezpieczeństwo, szeroka oferta metod płatności i ich dopasowanie do potrzeb konsumentów. Zaufanie do metody płatności jest kluczowe dla finalizacji zakupu, co jest powszechnie potwierdzane przez analizy rynkowe. Polacy korzystają z wielu rozwiązań równolegle. Dane z raportów rynkowych wskazują, że Blika wybiera 68 proc., a szybkie przelewy 64 proc. e-konsumentów. Z kolei portfele cyfrowe, takie jak Apple Pay czy Google Pay, są używane przez 30 proc. użytkowników. Naszym zadaniem jest łączyć prostotę, szybkość i pełne bezpieczeństwo.

Płatności odroczone i systemy ratalne zyskują popularność. Jakie są ich główne zalety i ryzyka?

BNPL to ogromna szansa dla e-commerce. Konsument zyskuje elastyczność i większą kontrolę nad budżetem, a sprzedawca – wyższy koszyk i częstsze zakupy. Według dostępnych danych z tej formy płatności skorzystało dotychczas 2,3 mln Polaków, a na koniec czerwca 2024 r. aktywną płatność BNPL miało 1,28 mln osób. Kluczowe jest jednak przekazanie płatnikowi pełnych informacji oraz zapewnienie przejrzystych zasad, by uniknąć ryzyka nadmiernego zadłużania.

Jakie technologie w obszarze bezpieczeństwa wdraża Przelewy24?

Stawiamy na rozwiązania, które działają w tle i nie obciążają klienta. Tokenizacja kart sprawia, że dane nie są przechowywane, a transakcje odbywają się przy użyciu bezpiecznych tokenów. Wdrożyliśmy też wieloskładnikową autoryzację – od 3D Secure po analizę behawioralną – oraz algorytmy AI, które w czasie rzeczywistym wykrywają próby oszustw. Od 2024 r. standardem w UE są płatności natychmiastowe w euro, do których jesteśmy w pełni przygotowani.

Jak wygląda współpraca Przelewy24 z bankami i fintechami?

To współpraca absolutnie strategiczna. Banki są fundamentem takich rozwiązań jak szybkie przelewy czy Blik, a fintechy wnoszą innowacyjność – cyfrowe portfele, płatności mobilne, subskrypcje. Angażujemy się także w programy edukacyjne, takie jak Polska Bezgotówkowa, które wspierają małe i średnie firmy we wdrażaniu nowoczesnych płatności.

Jak zmieniają się preferencje polskich konsumentów?

Konsumenci oczekują płatności szybkich, prostych i bezpiecznych. Blik i szybkie przelewy to dziś standard, a najszybciej rosną portfele cyfrowe – już 30 proc. Polaków płaci telefonem lub zegarkiem. Coraz popularniejsze stają się też płatności odroczone i one click, które umożliwiają dokonanie zakupu jednym gestem. Polacy coraz częściej mówią o połączeniu zakupów online z offline’em – ponad połowa konsumentów chce dokonywać zwrotu towaru zakupionego online w sklepie fizycznym. To trend, który będzie coraz bardziej widoczny w nadchodzących latach i postawi wiele wyzwań przed polskimi sklepami, jak i przed operatorami takimi jak Przelewy24.

Jaką rolę chce odgrywać Przelewy24 w budowaniu nowoczesnego ekosystemu płatności?

Jesteśmy częścią Grupy Nexi, do której w Polsce należy także spółka Polskie ePłatności. To daje nam ogromne możliwości, np. budowania kompleksowej oferty omnichannel – dla merchantów prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i stacjonarną. Granica między światem cyfrowym a fizycznym znika. Dlatego chcemy zapewniać przedsiębiorcom rozwiązania, które integrują oba kanały w spójną podróż klienta.

Polska należy dziś do najbardziej innowacyjnych rynków płatności w Europie. Naszą ambicją jest nie tylko odpowiadać na lokalne potrzeby, ale także współtworzyć europejskie standardy. Wierzymy, że przyszłość płatności to połączenie bezpieczeństwa, wygody i dostępności – niezależnie od tego, czy zakupy robione są online, w sklepie stacjonarnym, czy w aplikacji.

