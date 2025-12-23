Rozwój mobilności oraz rosnąca popularność dostępnych na rynku form finansowania sprawia, że kierowcy mogą swobodnie dopasowywać sposób korzystania z auta dostawczego do potrzeb i możliwości. Gdzie szukać ofert dla siebie? Wśród dostępnych rozwiązań wyjątkowo mocną pozycją jest propozycja Volkswagen Financial Services na pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Tak samo jak VW Samochody Dostawcze oferuje szeroką gamę modeli – od kompaktowych Caddy po pojemne Craftery – które można wygodnie dopasowywać do swoich potrzeb, Volkswagen Financial Services posiada finansowania odpowiednie dla różnorodnych klientów i ich wymagań.

Decydując się na ofertę VW FS, klienci, w tym MŚP i właściciele dużych firm, zyskują wiele benefitów, w tym większą wygodę, przewidywalność kosztów oraz możliwość wymiany pojazdu na nowszy.

Poniżej znajdują się trzy rozwiązania od Volkswagen Financial Services, które pozwalają precyzyjnie dopasować formę użytkowania samochodu dostawczego do współczesnych wyzwań, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej.

Klasycznie – dla tych, którzy chcą zachować auto w firmie

Leasing klasyczny to propozycja dla klientów, którzy chcą jeździć nowym autem i spłacać jego pełną wartość w miesięcznych ratach. Model finansowania jest szczególnie polecany planującym długoletnie korzystanie z pojazdu oraz tym, którzy chcą po zakończeniu umowy stać się jego właścicielem.

Z leasingu klasycznego korzystają przede wszystkim ci klienci, którzy oczekują najniższych całkowitych kosztów finansowania, preferują zawarcie umowy na dłuższy okres (nawet do pięciu lat), chcą wykupić pojazd za symboliczną kwotę oraz akceptują wyższe miesięczne raty, które jednocześnie oznaczają większy odpis podatkowy.

Elastycznie – gdy liczy się niska rata

Dla przedsiębiorców, którzy szukają niskiej miesięcznej raty, optymalnym rozwiązaniem będzie Leasing Jak Abonament z pełnym serwisowaniem. W tym modelu klient co do zasady spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości auta. Pod koniec umowy decyduje się, czy chce się spłacić pozostałą wartość auta, czy wziąć kolejne w ramach nowej umowy, a obecne po prostu oddać z powrotem.

Co wyróżnia to rozwiązanie dla marki Volkswagen Samochody Dostawcze? Uwzględnia ono pełne serwisowanie – przeglądy, naprawy oraz wsparcie w zarządzaniu szkodami. To duża korzyść, ponieważ opłacając usługi serwisowe w racie leasingu, tak naprawdę przedsiębiorca uniezależnia się od kosztów serwisu – podkreślmy: stale rosnących kosztów serwisu.

Ponadto omawiana oferta spodoba się tym klientom, którzy preferują przeniesienie ryzyka wartości końcowej pojazdu na firmę leasingową.

Zero zmartwień – najem długoterminowy

Najem od Volkswagen Financial Services to rozwiązanie stworzone dla osób ceniących wygodę, pełną przewidywalność kosztów i chcą po prostu jeździć, korzystać z samochodu bez ograniczeń. Klient płaci stałą, miesięczną opłatę i to wszystko, o nic więcej nie musi się martwić – wszystko bierze na siebie Volkswagen Financial Services.

W miesięcznej opłacie zawarte są m.in.: ubezpieczenie OC, AC, NNW i assistance na cały okres umowy, serwis, przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy i diagnostyka w ASO, holowanie i interwencje drogowe, nielimitowany samochód zastępczy oraz możliwość dodania pakietu opon wraz z przechowywaniem i ich sezonową wymianą.

Po zakończeniu umowy pojazd jest zwracany, a klient może wybrać kolejny – nowy, bezproblemowy i dostosowany do aktualnych potrzeb firmy.

Jak wnioskować o finansowanie VW FS?

Volkswagen Financial Services oferuje klientom złożenie wniosku o finansowanie (w ramach leasingu i najmu) w sposób zdalny, czyli online. Dzięki temu formalności można załatwić samodzielnie, bez wizyty w salonie dealerskim. To kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji usług finansowych i podniesienia standardu obsługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient oszczędza czas, ma zapewnioną wygodę i pełne bezpieczeństwo transakcji.

Materiał Partnera VW FS