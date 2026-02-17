W styczniu 2026 r. zarząd NBP zdecydował o zwiększeniu rezerw do 700 ton. Dzięki temu nasz kraj znajdzie się w gronie dziesięciu państw o największych zasobach złota na świecie. Już teraz Polska dysponuje największymi rezerwami walutowymi i największymi rezerwami kruszcu w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 10 lat zasób złota zwiększył się o około 448 ton – ze 102 w 2016 r. do obecnego poziomu 550. To więcej niż posiada Europejski Bank Centralny.

Reklama Reklama

Gdzie przechowywane jest polskie złoto?

Informacja o krajowych zasobach oraz miejscu ich przechowywania pojawiła się w serwisie X w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany przez Rafała Mundrego – absolwenta studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Według stanu na 31 grudnia 2025 r. zasoby złota NBP wynosiły 550,22 ton, czyli 17,689 mln uncji.

Niemal 105 ton jest przechowywanych w Polsce. Co z resztą? Nieco ponad 195 ton znajduje się w Stanach Zjednoczonych – w skarbcach Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Reszta, czyli nieco ponad 250 ton jest przechowywana w Wielkiej Brytanii, na rachunku w Bank of England i inwestowana w lokatach na rynku międzybankowym.

Złoto jest traktowane jako strategiczny element aktywów rezerwowych NBP, który ma zwiększać wiarygodność Polski oraz banku centralnego na rynkach międzynarodowych. Skala i tempo kolejnych zakupów kruszcu mają zależeć od uwarunkowań rynkowych.