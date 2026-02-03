– Za utrzymaniem stopy referencyjnej NBP na obecnym poziomie 4 proc. przemawiają jednak m.in. bardzo dobre ostatnie dane z polskiej gospodarki oraz zwyżka notowań ropy naftowej – zastrzega Kujawski. W istocie, dane za grudzień o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej przebiły oczekiwania. Wyraźnie powyżej prognoz „wyskoczyła” też dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (najwyższe od pół roku 8,6 proc. r/r w grudniu), acz to zapewne jednorazowy efekt premii rocznych i świątecznych.

Podobne argumenty wskazują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy typują brak obniżki stóp. – Ze względu na mocną krajową koniunkturę, RPP ma czas, by spokojnie kalibrować politykę monetarną i poczekać z redukcją stóp o 25 pb do marca, kiedy publikowana będzie projekcja inflacyjna – wyjaśnia Piotr Dmitrowski z BGK. – Od styczniowego posiedzenia Rady nie prezentowano danych o inflacji, a przytłaczająca większość napływających publikacji powinna skłaniać do wyboru marca, jako miesiąca kolejnej obniżki. Odczyty wskazały na wyższą dynamikę płac, przyspieszenie w sektorach produkcyjnych, poprawę wskaźników koniunktury w kraju i strefie euro. W tle widoczne były wyraźne wzrosty cen surowców, w tym ropy i gazu – zauważa.

Cięcia nie oczekują też analitycy Banku BPS. Dlaczego? – Przede wszystkim ze względu na krótki odstęp od styczniowego posiedzenia RPP oraz brak nowych danych makroekonomicznych, które uzasadniałyby inną decyzję niż podjęta trzy tygodnie temu – wyjaśnia Daniel Piekarek, ekonomista banku.

Prognozy inflacji przekonają RPP do obniżki stóp procentowych?

Obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na lutowym posiedzeniu prognozują zaś ekonomiści Credit Agricole Bank Polska i Pekao. Oni zwracają uwagę szczególnie na nadspodziewanie dobre perspektywy inflacji. – Choć w ostatnich tygodniach Rada nie otrzymała nowych twardych danych inflacyjnych, na bieżąco dostaje aktualizacje prognoz. Nie bazuje więc na listopadowej projekcji NBP, o której już wiemy, że mocno nie doszacowała tempa spadku inflacji – zauważa Kamil Łuczkowski z Pekao. Ten dokument zakładał, że w czwartym kwartale 2025 r. inflacja wyniesie średnio 2,8 proc., spadła zaś do 2,6 proc. Na pierwszy kwartał 2026 r. przewidywano z kolei średni wynik 2,9 proc., tymczasem szereg pozytywnych trendów (np. na rynku żywności i paliw) oraz decyzji administracyjnych (m.in. niższe od oczekiwań taryfy URE dla cen gazu i prądu) sprawi, że zobaczymy wyniki wyraźnie bliższe 2 proc. Średnia prognoza ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” dla inflacji w styczniu (te dane poznamy 13 lutego, acz miesiąc później GUS je przeliczy ponownie przy nowym koszyku inflacyjnym) zakłada właśnie wynik na poziomie 2 proc., nie brakuje szacunków nawet z jedynką z przodu.

W podobnym tonie wypowiada się Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. – Nie spodziewam się, żeby RPP miała prognozy inflacji rażąco odbiegające od naszych – mówi. Jego zespół przewiduje, że w styczniu inflacja spadła do raptem 1,9 proc. r/r. – Jeśli Rada nie obniży stóp w reakcji na tę niższą prognozę styczniowej inflacji, to w połowie lutego [gdy GUS poda te dane – red.] zostanie skonfrontowana z bardzo niskim odczytem dynamiki cen, prawdopodobnie poniżej 2 proc. Wówczas może pojawić się zarzut, że jest spóźniona – wyjaśnia Borowski. – Nie wykluczam oczywiście, że RPP poczeka do marca i obniży stopy procentowe wówczas i w kwietniu, ale według mnie bardziej prawdopodobne są obniżki w lutym i marcu – dodaje.