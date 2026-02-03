Aktualizacja: 03.02.2026 08:54 Publikacja: 03.02.2026 08:01
Ryszard Petru
Petru, pytany o to, czy odejdzie z Polski 2050, czy zostanie z niej wyrzucony, odparł, że „nie ma powodów do opuszczenia Polski 2050 i nie widzi powodów do wyrzucenia go”.
Na uwagę, że były już przewodniczący Polski 2050 wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa go za osobę działającą na szkodę ugrupowania, Petru odparł, że „nie ma pojęcia o co chodzi, formułującym takie zarzuty”. – Jeżeli ktoś uważa, że ktoś (inny) jest szkodnikiem, powinien do niego zadzwonić – dodał.
W ocenie Petru takie wypowiedzi na jego temat mają wywołać efekt mrożący i zniechęcić go do wypowiedzi wskazujących na to, że Polsce 2050 potrzebne są zmiany. Poseł dodał, że jeśli ktoś chce wyrzucić kogoś z partii, to „robi to, a nie mówi o tym”. – W związku z tym nie traktuję tych słów poważnie, robię swoje – dodał.
– Ja wybaczam wszystkim, którzy to mówili. Spływa to po mnie. Pochlebia mi, że zrobiono ze mnie przywódcę buntu, w kraju, w którym powstania narodowe były naszą dumą, bycie przywódcą buntu w dobrej sprawie jest czymś, czym można się chwalić – mówił też. – Nie za bardzo wiem, co takiego złego zrobiłem. Pokazywanie potrzeby zmiany przy niskich sondażach, mówienie „żadnych konszachtów z PiS-em” jest czymś, co służy Polsce 2050 i całej koalicji – podsumował.
– Musimy być wyraziści, ale jednocześnie dogadywać się kuluarowo z koalicjantami, być jednoznacznym koalicjantem koalicji z 15 października, a jednocześnie realizować to, na czym nam zależało w 2023 roku – stwierdził następnie Petru, wskazując jak, jego zdaniem, powinna funkcjonować Polska 2050.
Czy w takim razie wypowiedź nowej przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która na poniedziałkowej konferencji prasowej zadeklarowała, że Polska 2050 jest i będzie członkiem koalicji tworzącej rząd Donalda Tuska, go uspokoiła? Petru odpowiedział twierdząco, dodając, że co innego można było mówić w kampanii, a także w czasie, gdy Pełczyńska-Nałęcz była członkinią zarządu partii, a co innego, gdy została przewodniczącą ugrupowania. Wcześniej – jak stwierdził – minister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska mogła być „bardziej radykalna w przekazach”. – Dzisiaj, kiedy została przewodniczącą, bierze odpowiedzialność nie tylko za ugrupowanie, ale też za koalicję, za Rzeczpospolitą. Ta konferencja wskazywała na to, że nie ma zapędów w kontrze do koalicji – dodał.
Petru zaznaczył jednak, że „słowa słowami, ale kluczowe będą czyny”. Przyznał też, że między nim a Pełczyńską-Nałęcz są różnice programowe. Twierdząco odpowiedział na pytanie, czy jako liberał uważa nową przewodniczącą partii za socjalistkę. – Jeśli ktoś zostaje przewodniczącym partii, to musi brać pod uwagę różne nurty, a nie narzucać swojej narracji. Ja będę o to apelował – zaznaczył polityk.
Petru mówił też, że „skrajnie nieodpowiedzialne” byłoby wyprowadzenie Polski 2050 z koalicji rządzącej. – To byłby historyczny błąd, który trafiłby do podręczników historii – stwierdził, dodając, że stałoby się tak, gdyby Polska 2050 doprowadziła do upadku rządu. – Nie ma nic gorszego niż postawa partii Razem, która de facto jest destrukcyjna, działa na rzecz PiS-u, działa na rzecz osłabienia naszej ojczyzny. Wszystkie osoby, które miałyby pomysł, że to jest sposób na budowę tożsamości, muszą mieć świadomość odpowiedzialności za naszą ojczyznę – dodał w kontekście Polski 2050.
