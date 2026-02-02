Rzeczpospolita
Wydarzenia
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Cezary Tomczyk przypomina o umowie koalicyjnej

Liczę na stabilizację i stabilność w koalicji do samego końca kadencji - mówił w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący KO Cezary Tomczyk pytany o wybory przewodniczącej Polski 2050.

Publikacja: 02.02.2026 08:18

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

- Życzę Polsce 2050 jak najlepiej. Życzę, aby ta formacja się posklejała, żeby, jeśli są jakieś waśnie, aby się skończyły. Mamy robotę do skończenia – mówił Tomczyk pytany o wybory, w których fotel przewodniczącej Polski 2050 wywalczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (zdobyła 350 głosów przy 309 głosach dla jej rywalki, minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski). 

Cezary Tomczyk o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz: Donald Tusk wybrał ją na ministra

- Liczę na stabilizację i stabilność w koalicji do samego końca kadencji. Wszystkim nam zależy na tym, aby ta koalicja była stabilna. To jest wyzwanie, które postawili przed nami wyborcy. Myślę, że posłowie Polski 2050 również sobie świetnie z tego zdają sprawę, w tym minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Naszym partnerom liczę jak najlepiej, bo to jest nasz interes – mówił też Tomczyk.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Jaka będzie Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

O nowej przewodniczącej Polski 2050 wiceminister obrony mówił, że „to premier Donald Tusk wybrał ją na ministra, on ją mianował i on ją rozlicza z pracy w rządzie”. Na uwagę, że kandydaturę Pełczyńskiej-Nałęcz do rządu zgłosiła koalicyjna Polska 2050 i Tusk miał tu umiarkowane pole manewru, Tomczyk odparł: - Rząd jest koalicyjny, wiadomo, że to jest kompromis jeśli chodzi o skład. Ale na samym końcu odpowiedzialność bierze prezes Rady Ministrów składając swój podpis pod powołaniem ministra i wiceministra.

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Tomczyk przyznał jednocześnie, że ostatnie tygodnie to nie był czas łatwy dla Polski 2050. - Ta kuchnia wyszła na zewnątrz, nikt z tego chyba nie był zadowolony – dodał nawiązując do toczących się publicznie sporów między politykami formacji, na czele której do niedawna stał Szymon Hołownia. - Dziś przed panią Pełczyńską-Nałęcz stoi zadanie, by różnego rodzaju frakcje posklejać - podsumował Tomczyk. - Zadanie dla nas wszystkich jest takie, aby stabilność koalicji była jasna i większość zapewniona - dodał.

Stanowisko wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? „Powinniśmy być odpowiedzialni względem umów, które zawieramy”

A czy Pełczyńska-Nałęcz powinna otrzymać fotel wicepremiera? Stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 nie zapisano w umowie koalicyjnej, ale politycy tej formacji twierdzili, że Szymon Hołownia, przed ustąpieniem (zgodnie z umową) ze stanowiska marszałka Sejmu miał otrzymać ustne zapewnienie od Donalda Tuska, iż Polska 2050 otrzyma takie stanowisko w rządzie.  

- To są rozmowy między liderami i to jak wygląda ten układ ministerialny zależy na końcu od prezesa Rady Ministrów – odpowiedział Tomczyk. Wiceminister obrony przypomniał przy tym o umowie koalicyjnej, która „zakładała zmianę na fotelu marszałka”. - W żaden sposób nie zmienił się układ sił w koalicji. Powinniśmy być odpowiedzialni względem umów, które zawieramy – dodał co było nawiązaniem do faktu, że w umowie koalicyjnej nie ma mowy o tece wicepremiera dla Polski 2050. 

- Ludzie nie chcą, abyś rozmawiali o sobie, ludzie nie chcą, abyśmy rozmawiali kto będzie kolejnym wicepremierem. Ludzie nas wynajęli do konkretnej roboty – dodał Tomczyk. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Osoby Cezary Tomczyk Polska 2050
