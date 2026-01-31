Polska 2050 wybrała. Pełczyńska-Nałęcz następczynią Hołowni

Aktualizacja: 31.01.2026 23:08 Publikacja: 31.01.2026 22:23
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Foto: Piotr Nowak
W sobotę odbyła się powtórka II tury wyborów przewodniczącej 2025, po anulowaniu głosowania 12 stycznia, prawdopodobnie z powodów technicznych.
Do II tury zakwalifikowały się Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, które w pierwszej turze uzyskały odpowiednio 131 i 277 głosów.
W drugiej turze także wygrała Pełczyńska-Nałęcz – otrzymała 350 głosów, jej rywalka – 309. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 osób.
W przeddzień wyborów media obiegła informacja, że w przypadku zwycięstwa każdej z kandydatek z partii odejdą niektórzy jej członkowie. W przypadku zwycięstwa Hennig-Kloski mieliby to być sam Szymon Hołownia, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska, Bartosz Romowicz, Kamil Wnuk i Łukasz Osmalak, , którzy mieliby utworzyć własną siłę polityczną, jak ustaliło RMF FM.
W przypadku wygranej Pełczyńskiej-Nałęcz, możliwe byłoby pozostanie w partii jej założyciela, ale pożegnaliby się z nią Aleksandra Leo, Ewa Szymanowska, Ryszard Petru i Rafał Komarewicz, uznawani przez Hołownię za „szkodników”.
Polska 2050, partia centrowa założona przez Szymona Hołownię po jego udanym starcie w wyborach prezydenckich w 2020 r., w styczniu 2026 r. stanęła przed jednym z najpoważniejszych kryzysów w swojej krótkiej historii. Chociaż ugrupowanie wciąż należy do rządzącej koalicji, wewnętrzne konflikty wokół wyboru nowego przewodniczącego stały się publicznym spektaklem.
Kluczowym wydarzeniem były walki o stanowisko lidera po ogłoszeniu przez Hołownię, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na przewodniczącego, chcąc przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu. W wyborach, które rozpoczęły się w grudniu 2025 r., zgłosiło się kilku kandydatów, w tym minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, a także m.in. Joanna Mucha, Ryszard Petru czy Rafał Kasprzyk.
Pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia — najwyższe poparcie zdobyła Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów), druga była Hennig-Kloska (131 głosów), ale żadna z kandydatek nie osiągnęła wymaganej większości. W efekcie zaplanowano drugą turę pomiędzy tymi dwiema przedstawicielkami rządu.
Druga tura wyborów na przewodniczącego, przeprowadzona 12 stycznia online, miała wyłonić zwyciężczynię i nowego lidera ugrupowania. Głosowanie zakończyło się jednak bez ogłoszenia wyniku — mimo obietnicy podania rezultatów najdalej godzinę po zamknięciu urn, wyniki nie zostały ujawnione.
Pojawiły się informacje o problemach technicznych z systemem do głosowania online, co doprowadziło do unieważnienia tej tury i zapowiedzi powtórzenia wyborów przez Krajową Komisję Wyborczą partii.
Szymon Hołownia – założyciel i do tej pory lider Polski 2050 – pod koniec września 2025 roku ogłosił, że nie będzie ponownie kandydował na przewodniczącego.
– Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie: przekazuję pałeczkę w sztafecie. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – mówił wówczas.
Dwa dni później poinformował, że aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
W grudniu, mimo że szanse Hołowni na posadę w ONZ oceniane były jako nieznaczne, założyciel Polski 2050 definitywnie zrezygnował ze startu w wyborach.
Po unieważnieniu II tury wyborów Szymon Hołownia nie wykluczył ponownego kandydowania, jeśli wybory zostaną powtórzone od początku, stwierdzając, że „nie będzie się uchylał od żadnego rozwiązania, jeśli pomoże to partii”. W wywiadach Hołownia przyznawał również, że ma już „dość zajmowania się procedurami wewnętrznymi” i że najważniejszym zadaniem jest szybkie doprowadzenie do wyboru przewodniczącego, który zapewni stabilizację ugrupowania.
Kilka dni przed powtórką drugiej tury Szymon Hołownia mówił o „dwóch możliwościach wyjścia z kryzysu”. Pierwszą opcją, którą wymienił, jest „odłożenie, zrestartowanie procesu wyborczego” i powtórkę wyborów od początku. Drugą – współprzewodniczenie partią przez obie kandydatki zastrzegł jednak, że nie odnajdzie się „ani w Polsce 2050 Pauliny Hennig-Kloski, ani w Polsce 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”.
