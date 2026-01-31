Polska 2050 wybrała. Pełczyńska-Nałęcz następczynią Hołowni

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były wyniki wyborów na przewodniczącą Polski 2050?

W sobotę odbyła się powtórka II tury wyborów przewodniczącej 2025, po anulowaniu głosowania 12 stycznia, prawdopodobnie z powodów technicznych.

Do II tury zakwalifikowały się Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, które w pierwszej turze uzyskały odpowiednio 131 i 277 głosów.

W drugiej turze także wygrała Pełczyńska-Nałęcz – otrzymała 350 głosów, jej rywalka – 309. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 osób.

W przeddzień wyborów media obiegła informacja, że w przypadku zwycięstwa każdej z kandydatek z partii odejdą niektórzy jej członkowie. W przypadku zwycięstwa Hennig-Kloski mieliby to być sam Szymon Hołownia, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska, Bartosz Romowicz, Kamil Wnuk i Łukasz Osmalak, , którzy mieliby utworzyć własną siłę polityczną, jak ustaliło RMF FM.