Domański mówił jednak, że OKI to tylko jeden z elementów większej całości. – Budujemy wspólnie cały ekosystem rynku kapitałowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program Innovate Poland, który zwiększy potencjał finansowania innowacyjnych projektów w naszym kraju. Zainicjowaliśmy również projekt PFR Deep Tech. Równolegle pracujemy nad rozwojem ETF-ów Przygotowujemy też rozwiązania legislacyjne, które zlikwidują bariery regulacyjne i wzmocnią konkurencyjność krajowych funduszy – wyliczał. Jak przekonywał, te rozwiązania do 2040 r. powinny przynieść nawet 100 mld zł nowego kapitału inwestycyjnego.

Minister finansów i gospodarki wymienił szereg argumentów za tym, że polski rynek kapitałowy wyraźnie się ożywia. – Wartość obrotów w ubiegłym roku: 470 mld zł, najwięcej w historii. Indeks WIG odnotował w 2025 r. największy wzrost w XXI wieku – mówił. Przekonywał, że rynki doceniają przejrzystość i profesjonalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. – Nie jest przypadkiem, że to one były liderami wzrostów w 2025 r. To właśnie w nich najwyraźniej dostrzeżono największy potencjał wzrostu, ale też zmianę jakości zarządzania – mówił.

Domański zauważył przy tym, że Polacy coraz mocniej zaczynają ufać rynkowi: na koniec lutego liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,6 miliona, a liczba uczestników PPK urosła już do około 4,3 miliona. – To w mojej ocenie wyraźny sygnał odbudowy zaufania wokół rynku kapitałowego. Nie wolno nam go zmarnować. To jest ogromna szansa, aby stworzyć trwały mechanizm finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw i realne narzędzie budowania majątku polskich rodzin – mówił minister finansów i gospodarki.

Minister finansów i gospodarki: nie ma miejsca na popełnianie błędów

Jednocześnie Domański podkreślał: skala wyzwań przed polską gospodarką nie pozwala na popełnianie błędów. – Musimy wciąż pamiętać o zagrożeniu najbardziej fundamentalnym, jakie mamy na Wschodzie – przypominał, zapewniając, że polska gospodarka jest dobrze przygotowana, a wysiłek fiskalny związany z modernizacją polskiej armii „potężny”. – Chyba wszyscy, którzy analizują dane, widzą jak dużo wydajemy jako budżet i jako Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, aby modernizować polską armię. Dlatego działania, które to utrudniają i obranie kierunku polegającego na blokowaniu wspólnych mechanizmów finansowania, są w mojej ocenie sprzeczne z interesem Polski – stwierdził, odnosząc się do weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o SAFE.

– Agencja Fitch również bardzo jednoznacznie oceniła działania związane z wetem – zauważył minister. Agencja ratingowa w niedawnym komunikacie podkreśliła, że weto prezydenta wobec ustawy o SAFE uwypukla ryzyko przedłużającego się impasu politycznego, który może ograniczać zdolność państwa do prowadzenia polityki i wdrażania reform. Oceniła, że udział w unijnym SAFE oznaczałby niższe koszty finansowania niż rynkowe.