– Polska w okres podwyższonych napięć geopolitycznych wchodzi z mocnymi makroekonomicznymi fundamentami – zauważał minister Domański, przypominając, że PKB Polski urósł w IV kwartale 2025 r. o 4 proc. r/r. Był to najwyższy wynik od ponad trzech lat.
– Zachowujemy jednak czujność i jesteśmy jako państwo przygotowani na różne scenariusze – mówił Andrzej Domański. Jak dodawał, poza fundamentami dla stabilnego, szybkiego wzrostu gospodarczego, Polska potrzebuje jeszcze „ambicji i narzędzi, które pozwalają je realizować”. – Z całą pewnością takim narzędziem jest silny rynek kapitałowy. Kapitał to nie tylko pieniądz. To także, a może przede wszystkim, kapitał społeczny, którego fundamentem jest zaufanie do instytucji, do reguł gry i do partnerów – wskazywał.
Jako przykład takiej wzajemnej współpracy między państwem a rynkiem kapitałowym minister wskazywał prace nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi. – Wsłuchiwaliśmy się w głos uczestników rynku, wprowadziliśmy chociażby możliwość zawarcia umowy o prowadzenie OKI w formie umowy parasolowej – wskazywał. – Nasz cel jest jasny: zmobilizować prywatne oszczędności i skierować je w sposób trwały na rynek kapitałowy. Tam będą mogły budować zasobność Polaków, a jednocześnie wspierać polską gospodarkę – dodawał.
Domański mówił jednak, że OKI to tylko jeden z elementów większej całości. – Budujemy wspólnie cały ekosystem rynku kapitałowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program Innovate Poland, który zwiększy potencjał finansowania innowacyjnych projektów w naszym kraju. Zainicjowaliśmy również projekt PFR Deep Tech. Równolegle pracujemy nad rozwojem ETF-ów Przygotowujemy też rozwiązania legislacyjne, które zlikwidują bariery regulacyjne i wzmocnią konkurencyjność krajowych funduszy – wyliczał. Jak przekonywał, te rozwiązania do 2040 r. powinny przynieść nawet 100 mld zł nowego kapitału inwestycyjnego.
Minister finansów i gospodarki wymienił szereg argumentów za tym, że polski rynek kapitałowy wyraźnie się ożywia. – Wartość obrotów w ubiegłym roku: 470 mld zł, najwięcej w historii. Indeks WIG odnotował w 2025 r. największy wzrost w XXI wieku – mówił. Przekonywał, że rynki doceniają przejrzystość i profesjonalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. – Nie jest przypadkiem, że to one były liderami wzrostów w 2025 r. To właśnie w nich najwyraźniej dostrzeżono największy potencjał wzrostu, ale też zmianę jakości zarządzania – mówił.
Domański zauważył przy tym, że Polacy coraz mocniej zaczynają ufać rynkowi: na koniec lutego liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,6 miliona, a liczba uczestników PPK urosła już do około 4,3 miliona. – To w mojej ocenie wyraźny sygnał odbudowy zaufania wokół rynku kapitałowego. Nie wolno nam go zmarnować. To jest ogromna szansa, aby stworzyć trwały mechanizm finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw i realne narzędzie budowania majątku polskich rodzin – mówił minister finansów i gospodarki.
Jednocześnie Domański podkreślał: skala wyzwań przed polską gospodarką nie pozwala na popełnianie błędów. – Musimy wciąż pamiętać o zagrożeniu najbardziej fundamentalnym, jakie mamy na Wschodzie – przypominał, zapewniając, że polska gospodarka jest dobrze przygotowana, a wysiłek fiskalny związany z modernizacją polskiej armii „potężny”. – Chyba wszyscy, którzy analizują dane, widzą jak dużo wydajemy jako budżet i jako Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, aby modernizować polską armię. Dlatego działania, które to utrudniają i obranie kierunku polegającego na blokowaniu wspólnych mechanizmów finansowania, są w mojej ocenie sprzeczne z interesem Polski – stwierdził, odnosząc się do weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o SAFE.
– Agencja Fitch również bardzo jednoznacznie oceniła działania związane z wetem – zauważył minister. Agencja ratingowa w niedawnym komunikacie podkreśliła, że weto prezydenta wobec ustawy o SAFE uwypukla ryzyko przedłużającego się impasu politycznego, który może ograniczać zdolność państwa do prowadzenia polityki i wdrażania reform. Oceniła, że udział w unijnym SAFE oznaczałby niższe koszty finansowania niż rynkowe.
