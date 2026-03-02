Tym razem urząd podał jednak więcej szczegółów tego, jak polska gospodarka radziła sobie pod koniec ubiegłego roku. A radziła sobie dobrze: wzrost o 4 proc. r/r (realny, czyli ponad wzrost cen, w ujęciu nieodsezonowanym), był najwyższy od ponad trzech lat. Ostatni raz mocniejsze dane GUS zameldował za trzeci kwartał 2022 r. Wówczas na statystyki rzutowały jeszcze efekty silnego ożywienia pocovidowego, acz już tempo wzrostu wyraźnie „siadało” ze względu na efekty pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego.
Nasz wzrost gospodarczy pod koniec 2025 r. był też niemal najsilniejszy w całej UE: lepsze wyniki zanotowały tylko malutkie gospodarki Cypru i Malty oraz Irlandia, w której przepływy kapitałowe wielkich korporacji silnie zniekształcają dane o rachunkach narodowych. Dystansujemy nie tylko zachodnie kraje UE, ale także państwa naszego regionu. Zresztą, zgodnie z prognozami instytucji międzynarodowych – m.in. Komisji Europejskiej czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego – tak samo będzie przynajmniej w 2026 i 2027 r.
Skąd taka siła polskiej gospodarki na tle Unii? Przyczyn jest kilka, a dane za czwarty kwartał 2025 r. wydają się całkiem nieźle je obrazować. Po pierwsze, jesteśmy po prostu dużą gospodarką, z dużym rynkiem wewnętrznym. Ten – wobec słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych, szczególnie Niemiec – radzi sobie bardzo prężnie. Zgodnie z danymi GUS, konsumpcja prywatna urosła w czwartym kwartale o 4,2 proc. r/r. Wsparciem dla niej jest realny wzrost wynagrodzeń (o 5,5 proc. r/r w 2025 r.), niskie bezrobocie, najlepsze od pandemii nastroje konsumenckie, czy obniżki stóp procentowych. Konsumpcja publiczna urosła zaś pod koniec 2025 r. o 7,3 proc. r/r, co prawdopodobnie jest efektem księgowania wzmożonych nakładów obronnych.
Wciąż jesteśmy też beneficjentem hojnych transferów unijnych. Dane GUS potwierdzają, że ożywienie inwestycyjne w Polsce już trwa: w czwartym kwartale nakłady brutto na środki trwałe urosły o 4,7 proc. r/r. To także źródło dużego optymizmu na 2026 r.: łącznie środki unijne do wydania w tym roku można szacować na ponad 40 mld euro. – Polskę w tym roku czeka boom inwestycyjny – ocenia Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska, zwracając uwagę na optymistyczne sygnały także o inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych.
– Od połowy 2025 r. obserwujemy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, a to nie koniec. W perspektywie kolejnych kilku kwartałów inwestycjom firm dobrze wróżą dane o kredycie inwestycyjnym – mówi. Jak dodaje, statystyki inwestycji mogą nas zaskoczyć na plus w 2026 r. – Mamy zarówno fundusze unijne, jak i rozkręcający się cykl wzrostu nakładów kapitałowych w firmach. Do tego dochodzą też inwestycje publiczne, w tym związane z obronnością – komentuje.
– Zakładam, że otoczenie niższych stóp procentowych i rosnącej gospodarki będzie stymulować inwestycje prywatnych przedsiębiorstw – dodaje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
Siłę polskiej gospodarki na tle regionu wielu ekonomistów widzi też w dywersyfikacji geograficznej i towarowej naszego eksportu. Oczywiście: biznes melduje spadek popytu zagranicznego, niemniej w danych GUS nie widać drastycznej różnicy między dynamiką eksportu a importu. Zgodnie ze statystykami urzędu, w czwartym kwartale import urósł o 8,7 proc. r/r, eksport zaś o 7,7 proc. W obu przypadkach były to najwyższe dynamiki od ponad trzech lat. Saldo obrotów z zagranicą było ujemne, negatywnie oddziałując na wynik PKB, ale ten „zły” wpływ nie był tak duży jak w drugiej połowie 2024 r. i pierwszej 2025 r. – pod koniec ubiegłego roku wyniósł „tylko” -0,2 pkt proc.
W ujęciu kwartalnym, w ostatnim kwartale 2025 r. polska gospodarka urosła o 1 proc. względem trzeciego. To też bardzo dobry wynik: gdybyśmy w podobnym tempie rośli przez cały rok, można by mówić o 4-procentowym wzroście w całym roku. Zresztą wokół tej wartości oscylują najodważniejsze prognozy wzrostu PKB Polski w 2026 r. (choć oczywiście ryzyk wokół nie brakuje, na czele z niepewnością co do cen i dostępności surowców energetycznych). Średnie prognozy analityków są nieco ostrożniejsze (3,8 proc. r/r według ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”), niemniej i tak byłby to wynik nawet lekko lepszy niż w całym 2025 r. (3,6 proc.).
Ekonomiści zwracają też uwagę na duże znaczenie tzw. efektu przeniesienia – rozpęd polskiej gospodarki z końca 2025 r. będzie rzutował na statystyki z 2026 r. Analitycy PKO Banku Polskiego szacowali go na około 1,3-1,4 pkt proc.
