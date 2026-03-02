Rafineria Ras Tanura
Ras Tanura to największa rafineria ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej i jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Obiekt należy do państwowego koncernu Saudi Aramco. Może przerabiać ok. 550 tys. baryłek ropy dziennie.
Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej podało, że atak dronów na rafinerię został odparty. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słup czarnego dymu nad rafinerią.
Saudyjska telewizja państwowa poinformowała o tymczasowym zamknięciu rafinerii Ras Tanura, co jest następstwem wspomnianego wyżej ataku. Z informacji przekazywanych przez saudyjską telewizję wynika, że szczątki dwóch strąconych dronów wywołały pożar na terenie rafinerii. Oficjalne doniesienia mówią, że w ataku nikt nie ucierpiał, a zamknięcie rafinerii jest działaniem prewencyjnym.
MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.
Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.
Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.
Tymczasem koncern Amazon informuje o problemach z zasilaniem w należących do niego centrach danych znajdujących się w ZEA i Bahrajnie. Z kolei ambasada USA w Bahrajnie poinformowała o kolejnych atakach rakietowych i atakach z użyciem dronów na terenie tego państwa. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ambasada apeluje do obywateli USA, przebywających w Bahrajnie, aby unikali hoteli w stolicy kraju, ponieważ „mogą być one celem ataków”.
Bahrajn jest stałą bazą Piątej Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.
Irańczycy informują natomiast o ataku na ośrodek w Natanz – jeden z głównych ośrodków wzbogacania uranu w Iranie. O ataku poinformował ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Reza Najafi. Ośrodek ten był już celem amerykańskiego ataku w czasie 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu 2025 roku Informując o ataku Najafi podkreślił, że „wielkim kłamstwem” jest usprawiedliwianie ataków na Iran tym, że kraj ten ma pracować nad uzyskaniem broni atomowej. Oficjalnie Teheran utrzymuje, że wzbogaca uran na potrzeby swojej energetyki jądrowej.
– Atak na rafinerię Ras Tanura oznacza poważną eskalację, infrastruktura energetyczna w Zatoce Perskiej znajduje się teraz bezpośrednio na celowniku Iranu – mówi cytowany przez agencję AP Torbjorn Soltvedt, analityk w spółce Verisk Maplecroft zajmującej się analizą ryzyka i doradztwem strategicznym.
Ceny ropy naftowej (stan na 2 marca 2026 roku)
– Przed nami długi okres niepewności, ponieważ Iran będzie zwiększał koszty gospodarcze (wojny), biorąc na cel tankowce, regionalną infrastrukturę energetyczną, szlaki handlowe oraz amerykańskich partnerów – dodał.
Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca)
Irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie są odwetem za rozpoczęcie 28 lutego przez USA i Izrael powietrznych ataków na Iran. Celem ataków są m.in. ośrodki decyzyjne w Iranie – w sobotnich nalotach zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei.
