Ras Tanura to największa rafineria ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej i jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Obiekt należy do państwowego koncernu Saudi Aramco. Może przerabiać ok. 550 tys. baryłek ropy dziennie.

Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej podało, że atak dronów na rafinerię został odparty. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słup czarnego dymu nad rafinerią.

Pożar na terenie rafinerii Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej po ataku dronów z Iranu

Saudyjska telewizja państwowa poinformowała o tymczasowym zamknięciu rafinerii Ras Tanura, co jest następstwem wspomnianego wyżej ataku. Z informacji przekazywanych przez saudyjską telewizję wynika, że szczątki dwóch strąconych dronów wywołały pożar na terenie rafinerii. Oficjalne doniesienia mówią, że w ataku nikt nie ucierpiał, a zamknięcie rafinerii jest działaniem prewencyjnym.