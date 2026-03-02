W nocy Izrael zbombardował Bejrut
Izraelska armia poinformowała w nocy, że w odpowiedzi na wystrzelenie z terytorium Libanu pocisku w stronę północnego Izraela, zaatakowała cele związane z Hezbollahem w Libanie.
MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.
Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.
Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.
„Hezbollah działa w imieniu irańskiego reżimu, ostrzeliwując izraelskich cywilów i doprowadzając Iran do ruiny” – czytamy w komunikacie Izraelskich Sił Obronnych. Armia Izraela zapewnia też, że jest gotowa na scenariusz wojny na wielu frontach.
Hezbollah miał zaatakować Izrael w odwecie za śmierć najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, w sobotnich nalotach USA i Izraela na Teheran.
Jeden z pocisków wystrzelonych z Libanu izraelska armia miała przechwycić. Inne spadły na terytorium Izraela na tereny niezabudowane – wynika z przekazywanych informacji.
Czytaj więcej
Śmierć ajatollaha Alego Chameneiego to kluczowy moment dla Iranu i amerykańsko-izraelskich planów...
W odwecie za te ataki izraelskie lotnictwo zbombardowało południowe przedmieścia Bejrutu. W libańskiej stolicy słychać było kilkanaście eksplozji. Izrael poinformował o ataku na wysokiej rangi dowódców Hezbollahu w rejonie Bejrutu. W atakach miało zginąć 31 osób – podało libańskie Ministerstwo Zdrowia.
Ataki Hezbollahu na Izrael i odwetowe ataki Izraela na Bejrut oznaczają eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wciągnięcie do niego kolejnego państwa regionu.
Izraelski minister obrony Izrael Kac poinformował, że Hezbollah „zapłaci wysoką cenę za ostrzał Izraela”. Jak dodał Naim Kasem, sekretarz generalny tej organizacji, którego oskarżył o podjęcie decyzji pod presją Iranu o ataku na Izrael, jest obecnie „celem do likwidacji”. „Każdy, kto podąża ścieżką Chameneiego, wkrótce znajdzie się wraz z nim w otchłaniach piekła” - podkreślił Kac.
Rzecznik izraelskiej armii gen. Effie Defrin nie wykluczył, że Izrael może zdecydować się na operację lądową w libanie wymierzoną w Hezbollah. Od początku wojny pod broń powołano w Izraelu ponad 100 tysięcy rezerwistów.
Władze Libanu miały zostać wcześniej poinformowane przez ambasadora USA, że Izrael nie zdecyduje się na działania przeciw Libanowi, jeśli nie dojdzie do żadnych wrogich działań ze strony libańskiej. Teraz izraelska armia pełną odpowiedzialnością za eskalację oskarża Hezbollah. Strona izraelska wzywa też do ewakuacji mieszkańców kilkudziesięciu wiosek na południu i wschodzie Libanu.
Jednocześnie izraelska armia poinformowała w niedzielę wieczorem o uzyskaniu kontroli nad przestrzenią powietrzną nad Teheranem. Strona izraelska informuje o kolejnej fali ataków na cele w stolicy Iranu, których celem są centra dowodzenia, a także ośrodki wywiadu i obiekty związane z irańskimi siłami bezpieczeństwa. W poniedziałek irańskie media państwowe podały, że w atakach USA i Izraela zginęło jak dotąd co najmniej 555 mieszkańców kraju.
Z kolei Iran przeprowadził w niedzielę wieczorem atak odwetowy m.in. na Tel Awiw.
W niedzielę pojawiły się informacje o pierwszych amerykańskich ofiarach wojny. Trzech żołnierzy miało zginąć w amerykańskiej bazie w Kuwejcie. „Stany Zjednoczone – największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej – straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami. Na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie. Najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie. Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!” – napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki.
Donald Trump poinformował, że ofiary były „prawdziwymi amerykańskimi patriotami”. Ostrzegł też, że możliwe są kolejne ofiary po stronie amerykańskiej. Prezydent USA w nagraniu opublikowanym w niedzielę zapowiedział, że ataki na Iran będą kontynuowane „do momentu osiągnięcia wszystkich celów” (nie wskazał jednak o jakie konkretnie cele chodzi). Trump przekazał, że w dotychczasowych atakach zginęli przedstawiciele dowództwa irańskiej armii, zniszczono też dziewięć irańskich okrętów.
Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) publikuje w serwisie X nagrania ilustrujące przebieg niektórych amerykańskich ataków. Armia amerykańska informuje, że od momentu rozpoczęcia w sobotę operacji wojskowej przeciw Iranowi, zaatakowała ponad tysiąc irańskich celów. Ataki przeprowadzają amerykańskie lotnictwo i marynarka wojenna.
Trump wzywał irańską armię i policję, a także Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, by nie stawiali oporu. Zapewniał, że ci, którzy złożą broń mogą liczyć na nietykalność, podczas gdy stawiających opór czeka „pewna śmierć”. Trump apeluje też do Irańczyków, by zbuntowali się przeciwko obecnym władzom kraju.
– Wzywam irańskich patriotów, którzy są spragnieni wolności, by wykorzystali ten moment, by byli odważni, zdeterminowani, heroiczni i odzyskali swój kraj – oświadczył Trump.
W wywiadach udzielonych mediom w ostatnich godzinach Trump zapowiadał, że kampania militarna przeciw Iranowi może trwać co najmniej cztery tygodnie. We wtorek przedstawiciele administracji mają poinformować Kongres o przebiegu działań.
Cieśnina Ormuz
Iran informuje o atakach odwetowych. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w niedzielę o atakach na trzy amerykańskie i brytyjskie tankowce w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz oraz o atakach rakietowych i atakach dronów na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie.
W poniedziałek rano pojawiła się informacja, że obrona przeciwlotnicza Kuwejtu przechwyciła wrogie drony. Wcześniej w kraju zawyły syreny informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza.
Z kolei w Arabii Saudyjskiej doszło do ataku na rafinerię Ras Tanura, która – po ataku – została tymczasowo zamknięta. To największa rafineria ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej i jedna z największych rafinerii na świecie.
Czytaj więcej
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku irańskich dronów na rafinerię Ras Ta...
MSZ Omanu podało, że szef MSZ Iranu Abbas Aragczi sygnalizuje, iż jego kraj jest gotowy na deeskalację. Sam Aragczi pisze jednak w serwisie X o gotowości Iranu do dalszej walki. „Bombardowanie naszej stolicy nie ma wpływu na naszą zdolność do prowadzenia wojny” – podkreślił.
W związku z atakami na Iran i odwetowymi atakami reżimu w Teheranie zamkniętych jest wiele dużych bliskowschodnich lotnisk, w tym lotnisko w Dubaju.
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku irańskich dronów na rafinerię Ras Tanura.
- Kiedyś „widmo komunizmu krążyło po Europie”. Dziś „widmo imperializmu krąży po świecie” - powiedział w program...
Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw najczęściej dotkniętych operacjami sabotażowymi inspirowan...
Trzech amerykańskich żołnierzy zginęło, a pięciu zostało ciężko rannych podczas amerykańskich ataków na Iran - p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas