Izraelski minister obrony Izrael Kac poinformował, że Hezbollah „zapłaci wysoką cenę za ostrzał Izraela”. Jak dodał Naim Kasem, sekretarz generalny tej organizacji, którego oskarżył o podjęcie decyzji pod presją Iranu o ataku na Izrael, jest obecnie „celem do likwidacji”. „Każdy, kto podąża ścieżką Chameneiego, wkrótce znajdzie się wraz z nim w otchłaniach piekła” - podkreślił Kac.

Rzecznik izraelskiej armii gen. Effie Defrin nie wykluczył, że Izrael może zdecydować się na operację lądową w libanie wymierzoną w Hezbollah. Od początku wojny pod broń powołano w Izraelu ponad 100 tysięcy rezerwistów.

Władze Libanu miały zostać wcześniej poinformowane przez ambasadora USA, że Izrael nie zdecyduje się na działania przeciw Libanowi, jeśli nie dojdzie do żadnych wrogich działań ze strony libańskiej. Teraz izraelska armia pełną odpowiedzialnością za eskalację oskarża Hezbollah. Strona izraelska wzywa też do ewakuacji mieszkańców kilkudziesięciu wiosek na południu i wschodzie Libanu.

Jednocześnie izraelska armia poinformowała w niedzielę wieczorem o uzyskaniu kontroli nad przestrzenią powietrzną nad Teheranem. Strona izraelska informuje o kolejnej fali ataków na cele w stolicy Iranu, których celem są centra dowodzenia, a także ośrodki wywiadu i obiekty związane z irańskimi siłami bezpieczeństwa. W poniedziałek irańskie media państwowe podały, że w atakach USA i Izraela zginęło jak dotąd co najmniej 555 mieszkańców kraju.