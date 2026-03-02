Hierarchowie zebrali się w Kaplicy Sykstyńskiej. Zgodnie z zasadami, nie wolno im było nie tylko komunikować się ze światem zewnętrznym, ale także posiadać lub używać telefonów komórkowych, komputerów ani żadnych innych urządzeń umożliwiających łączność. Hierarchowie nie mogli także odbierać ani przekazywać żadnych wiadomości, obowiązywało ich również milczenie na temat przebiegu głosowań.

Foto: PAP

Incydent na konklawe po śmierci papieża Franciszka. „Kardynałowie patrzyli na siebie z niedowierzaniem”

Teraz dwoje wieloletnich korespondentów watykańskich, Gerard O'Connell i Elisabetta Piqué, w opublikowanej w niedzielę książce „The Election of Pope Leo XIV” (Wybór papieża Leona XIV) podało nowe szczegóły dotyczące konklawe. Fragmenty publikacji, która powstała w oparciu o rozmowy z uczestnikami konklawe, przytacza agencja Reutera. W tekście czytamy, że gdy w pierwszym dniu konklawe 7 maja kardynałowie przygotowywali się do przeprowadzenia pierwszego głosowania, służby ochrony wykryły sygnał połączenia komórkowego.

Gerard O'Connell i Elisabetta Piqué, autorzy książki „The Election of Pope Leo XIV” Foto: REUTERS/Matteo Minnella

„Kardynałowie patrzyli na siebie z niedowierzaniem, następnie jeden ze starszych duchownych stwierdził, że ma telefon w kieszeni, po czym oddał go” – brzmi relacja. W książce nie ujawniono nazwiska kardynała, nie pada w niej też sugestia, że hierarcha działał z rozmysłem. Według tekstu, duchowny był „zdezorientowany i roztrzęsiony”. Była to scena „nie do wyobrażenia nawet w filmie i w historii współczesnych konklawe nigdy wcześniej nie widziana” – napisali Gerard O'Connell i Elisabetta Piqué.

W rozmowie z agencją Reutera O'Connell ocenił, że znalezienie telefonu u kardynała było bardziej zaskakujące niż cokolwiek, co przedstawiono w filmie „Konklawe” z 2024 r. z Ralphem Fiennesem i Stanleyem Tuccim. – Rzeczywistość okazała się lepsza od fikcji – powiedział pisarz.