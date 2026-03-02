Rzeczpospolita
Podejrzane zakłady o atak USA i Izraela na Iran. „Obłęd, że to jest legalne"

Podejrzane zakłady na platformie predykcyjnej Polymarket sugerują, że ludzie dysponujący wiedzą o terminie amerykańskiego ataku na Iran, dobrze na tym zarobili.

Publikacja: 02.03.2026 08:50

Foto: PAP/EPA

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są podejrzenia dotyczące insider tradingu na platformie Polymarket w kontekście amerykańskiego ataku na Iran?
  • Jak rynek predykcyjny Polymarket stał się znany dzięki trafnym prognozom politycznym, w tym wynikowi wyborów prezydenckich w USA?
  • Jakie są obecne zakłady i prognozy dotyczące sytuacji geopolitycznej, takie jak potencjalny upadek reżimu w Iranie?

Firma analityczna Bubblemaps zidentyfikowała sześć portfeli, które – jak twierdzi – należą do „podejrzanych insiderów” i zarobiły 1,2 mln dolarów, obstawiając na platformie Polymarket datę amerykańskiego ataku na Iran. „Większość tych portfeli została zasilona w ciągu ostatnich 24 godzin; konkretnie obstawiała datę 28 lutego; kupiła kontrakt ‘Yes’ na kilka godzin przed uderzeniem” – napisali analitycy Bubblemaps na platformie X.

– To obłęd, że to jest legalne. Ludzie z otoczenia Trumpa zarabiają na wojnie i śmierci. Jak najszybciej wprowadzę projekt ustawy, który to zablokuje – zareagował na te doniesienia demokratyczny senator Chris Murphy.

Czy wcześniej zdarzał się insider trading na platformie Polymarket?

To już drugi raz w tym roku, gdy platforma Polymarket została oskarżona o bycie wykorzystaną do insider tradingu w związku z działaniami wojskowymi administracji Trumpa. W styczniu tajemniczy trader zarobił ponad 400 tys. dolarów z zakładu wartego 34 tys. dolarów na obalenie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Jego pozycja została podwojona zaledwie kilka godzin przed tym, jak były prezydent Wenezueli został schwytany przez siły amerykańskie. Ten incydent skłonił Ritchiego Torresa, demokratę z Izby Reprezentantów, do zaproponowania ustawy zakazującej urzędnikom rządowym zarabiania na informacjach poufnych.

Polymarket oraz konkurencyjna platforma Kalshi to tzw. rynki predykcyjne, które pozwalają ludziom obstawiać nawzajem wynik wydarzeń na świecie za pomocą kryptowalut. Były one blokowane za prezydentury Joe Bidena, ale Polymarket w ostatnim roku bardzo szybko zyskał na popularności i pod koniec 2025 roku ponownie pozwolono mu obsługiwać amerykańskich klientów. Platforma stała się szeroko znana po tym, jak prawidłowo przewidziała zdecydowane zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach 2024, mimo że większość sondaży wskazywała na bardzo wyrównany wynik. 

Obecne zakłady na Polymarket obejmują m.in.: „Czy reżim irański upadnie do 30 czerwca?”, „Czy dojdzie do zawieszenia broni USA–Iran do…?”, „Czy konflikt Iran–Izrael/USA zakończy się do…?”. Na rynek upadku reżimu w Teheranie do końca czerwca obstawiono już 3 mln dolarów , a traderzy wyceniają szansę na 46 proc.

– Rynki predykcyjne to jedne z pierwszych produktów, które umożliwiają bezpośrednie obstawianie wydarzeń geopolitycznych. W przypadkach związanych z wojną lub konfliktem informacje często krążą w szerszym kręgu, zanim staną się publiczne. W połączeniu z faktem, że Polymarket zazwyczaj wymaga jedynie portfela do handlu – co zapewnia wysoki poziom anonimowości –, powstają silne zachęty dla poinformowanych uczestników, by działać wcześnie – wskazuje Nicolas Vaiman, dyrektor generalny Bubblemaps.

