Firma analityczna Bubblemaps zidentyfikowała sześć portfeli, które – jak twierdzi – należą do „podejrzanych insiderów” i zarobiły 1,2 mln dolarów, obstawiając na platformie Polymarket datę amerykańskiego ataku na Iran. „Większość tych portfeli została zasilona w ciągu ostatnich 24 godzin; konkretnie obstawiała datę 28 lutego; kupiła kontrakt ‘Yes’ na kilka godzin przed uderzeniem” – napisali analitycy Bubblemaps na platformie X.

– To obłęd, że to jest legalne. Ludzie z otoczenia Trumpa zarabiają na wojnie i śmierci. Jak najszybciej wprowadzę projekt ustawy, który to zablokuje – zareagował na te doniesienia demokratyczny senator Chris Murphy.

Czy wcześniej zdarzał się insider trading na platformie Polymarket?

To już drugi raz w tym roku, gdy platforma Polymarket została oskarżona o bycie wykorzystaną do insider tradingu w związku z działaniami wojskowymi administracji Trumpa. W styczniu tajemniczy trader zarobił ponad 400 tys. dolarów z zakładu wartego 34 tys. dolarów na obalenie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Jego pozycja została podwojona zaledwie kilka godzin przed tym, jak były prezydent Wenezueli został schwytany przez siły amerykańskie. Ten incydent skłonił Ritchiego Torresa, demokratę z Izby Reprezentantów, do zaproponowania ustawy zakazującej urzędnikom rządowym zarabiania na informacjach poufnych.