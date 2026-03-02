Oznacza to, że część deweloperów zdecydowała się na wyraźniejsze zmiany cen na części osiedli.

Jak mówi Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl, przy stabilnych średnich cenach konkurencja coraz częściej odbywa się na poziomie konkretnych inwestycji. – To nie cały rynek rośnie lub spada, lecz poszczególne inwestycje reagują na tempo sprzedaży i sytuację lokalną – tłumaczy Chojnacki.

Trzeba też zaznaczyć, że stabilizacja cen nowych mieszkań w skali całego rynku nie oznacza braku zmian w poszczególnych miastach. W lutym wzrosty i spadki rozłożyły się po równo – w pięciu z dziesięciu analizowanych miast średnia cena metra kwadratowego mieszkań wzrosła, w pięciu spadła. – Skala tych zmian była jednak ograniczona i mieściła się w przedziale od plus 1,5 proc. do minus 0,8 proc. – podaje Tabelaofert.pl.

Średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań wzrosła w Warszawie (1,5 proc.), Bydgoszczy (1,3 proc.), Poznaniu (1 proc.), Lublinie (0,7 proc.) i w Krakowie (0,1 proc.). Spadki odnotowano w Szczecinie (0,8 proc.), Łodzi (0,4 proc.), Trójmieście (0,4 proc.), Wrocławiu (0,3 proc.) i w aglomeracji śląskiej (0,3 proc.).

Foto: mat.prasowe

– Różnice między miastami potwierdzają, że przy stabilnej średniej krajowej cenie kluczowe znaczenie ma sytuacja lokalna – zaznaczają autorzy barometru.