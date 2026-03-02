Spadła też liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Początkowo deweloperzy byli aktywni, potem zwolnili. Dopiero obniżki stóp procentowych przywróciły nadzieję na powrót kupujących. W 2025 r. na rynkach siedmiu największych miast pojawiło się ok. 47,8 tys. mieszkań – o jedną piątą mniej niż w 2024 r. Najmocniej hamowano w Poznaniu (-34 proc.), Wrocławiu (-28 proc.), Krakowie (-21 proc.), Warszawie i Katowicach (-20 proc.), w Gdańsku (-12 proc.). Tylko w Łodzi podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku.

Foto: mat.prasowe

Ale i łódzcy deweloperzy najwyraźniej uznali że przeszarżowali z podażą. W styczniu przyhamowali–na rynek trafiły tylko 292 mieszkania, o 68 proc. mniej niż średnio miesięcznie w IV kw. 2025 r.

W pozostałych metropoliach, także w Katowicach, deweloperzy nie zwolnili tempa. Trzeba przyznać, że mają oni powody do umiarkowanego optymizmu, ponieważ po stronie popytowej zaczynają być widoczne efekty ubiegłorocznych obniżek stóp procentowych.

Kupujący powinni się cieszyć. Deweloperzy coraz mocniej celują w klienta kredytowego. W styczniu pojawiło się sporo drogich mieszkań, ale mniej zamożne osoby również znajdą coś dla siebie, jeśli zaakceptują dalszą lokalizację.

Dlatego istotne jest, że w większości metropolii w 2025 r. wzrosła podaż stosunkowo tanich lokali.