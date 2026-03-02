Amerykanie wraz z Izraelem od soboty atakują cele w Iranie
Sondaż przeprowadzono w dniach 27 lutego–1 marca metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Badanie zaczęto realizować tuż przed atakiem USA i Izraela na Iran, ale odpowiedzi zbierano już po rozpoczęciu przez USA i Izrael nalotów na cele w Iranie.
MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.
Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.
Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.
Z sondażu wynika, że nieco ponad połowa Polaków – 50,3 proc. respondentów – jest zdania, iż Polska powinna wobec konfliktu USA z Iranem zachować neutralność.
Czytaj więcej
Izrael przeprowadził kolejne uderzenia powietrzne na cele w Teheranie i rozszerzył kampanię prowa...
27,3 proc. ankietowanych uważa, że powinniśmy poprzeć USA, ale bez angażowania polskiego wojska w działania przeciw Iranowi (nic nie wskazuje na to, by Amerykanie oczekiwali takiego wsparcia – red.). Z kolei 0,2 proc. uczestników badania uważa, że Polska powinna poprzeć amerykańskie działania w pełni, łącznie z ewentualnym wsparciem wojskowym dla działań USA.
Tymczasem 9,5 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że Polska powinna potępić działania zbrojne wymierzone w Iranie.
12,7 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”.
Spośród wyborców koalicji rządzącej neutralność zaleca 59 proc., 14 proc. jest zdania, że Polska powinna potępić działania zbrojne, a 21 proc. – że powinna poprzeć USA. Z kolei wśród wyborców PiS i Konfederacji 37 proc. jest zdania, że Polska powinna poprzeć USA, 51 proc. – że powinna zachować neutralność, a 5 proc. – że powinna potępić Stany Zjednoczone.
USA miały od soboty zaatakować ponad tysiąc irańskich celów – Donald Trump poinformował, że w atakach wyeliminowano kierownictwo irańskich sił zbrojnych, Amerykanie mieli też zatopić kilka irańskich okrętów. W odwetowych atakach Iranu na cele w regionie zginęło trzech żołnierzy USA, a pięciu zostało rannych (z nieoficjalnych doniesień wynika, że to ofiary ataku dronów-kamikadze na bazę w Kuwejcie). AFP informuje w poniedziałek rano, że nad ambasadą USA w Kuwejcie widać słup dymu.
„Stany Zjednoczone – największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej – straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami. Na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie. Najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie. Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!” – napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki, reagując na doniesienia o śmierci amerykańskich żołnierzy.
Donald Trump w wywiadach udzielanych w ostatnich godzinach poinformował, że działania militarne przeciw Iranowi mogą potrwać około czterech tygodni. Wezwał też irańską armię i Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej do złożenia broni oraz zaapelował do Irańczyków, by zbuntowali się przeciw obecnym władzom kraju.
Atak USA i Izraela na Iran pociągnął za sobą ataki odwetowe Iranu. Teheran przy użyciu dronów i pocisków balistycznych atakuje Izrael, ale także cele w państwach regionu, które są sojusznikami USA – ZEA, Omanie, Kuwejcie i Bahrajnie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dron zaatakował brytyjską bazę na Cyprze – wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przyznał, że udostępnił Amerykanom brytyjskie bazy do przeprowadzania ataków na Iran.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W niedzielę 1 marca wystartuje 15. sezon systemu Veturilo. Na Warszawiaków czeka niemal 3,5 tysiąca rowerów i ro...
Wkra wystąpiła z koryta w Błędowie na Mazowszu i zalała okoliczne posesje w czwartek wieczorem. Przyczyną był za...
Przed nami początek meteorologicznej wiosny. Wysokimi jak na tę porę temperaturami zaskoczą nas nie tylko pierws...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas