27,3 proc. ankietowanych uważa, że powinniśmy poprzeć USA, ale bez angażowania polskiego wojska w działania przeciw Iranowi (nic nie wskazuje na to, by Amerykanie oczekiwali takiego wsparcia – red.). Z kolei 0,2 proc. uczestników badania uważa, że Polska powinna poprzeć amerykańskie działania w pełni, łącznie z ewentualnym wsparciem wojskowym dla działań USA.

Tymczasem 9,5 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że Polska powinna potępić działania zbrojne wymierzone w Iranie.

12,7 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”.

Spośród wyborców koalicji rządzącej neutralność zaleca 59 proc., 14 proc. jest zdania, że Polska powinna potępić działania zbrojne, a 21 proc. – że powinna poprzeć USA. Z kolei wśród wyborców PiS i Konfederacji 37 proc. jest zdania, że Polska powinna poprzeć USA, 51 proc. – że powinna zachować neutralność, a 5 proc. – że powinna potępić Stany Zjednoczone.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Amerykanie stracili pierwszych żołnierzy w wojnie z Iranem

USA miały od soboty zaatakować ponad tysiąc irańskich celów – Donald Trump poinformował, że w atakach wyeliminowano kierownictwo irańskich sił zbrojnych, Amerykanie mieli też zatopić kilka irańskich okrętów. W odwetowych atakach Iranu na cele w regionie zginęło trzech żołnierzy USA, a pięciu zostało rannych (z nieoficjalnych doniesień wynika, że to ofiary ataku dronów-kamikadze na bazę w Kuwejcie). AFP informuje w poniedziałek rano, że nad ambasadą USA w Kuwejcie widać słup dymu.