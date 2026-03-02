Władze Libanu miały zostać wcześniej poinformowane przez ambasadora USA, że Izrael nie zdecyduje się na działania przeciw Libanowi, jeśli nie dojdzie do żadnych wrogich działań ze strony libańskiej. Teraz izraelska armia pełną odpowiedzialnością za eskalację oskarża Hezbollah. Strona izraelska wzywa też do ewakuacji mieszkańców kilkudziesięciu wiosek na południu i wschodzie Libanu.

Pierwsze amerykańskie ofiary wojny na Bliskim Wschodzie. Jest reakcja Karola Nawrockiego

Jednocześnie izraelska armia poinformowała w niedzielę wieczorem o uzyskaniu kontroli nad przestrzenią powietrzną nad Teheranem. Strona izraelska informuje o kolejnej fali ataków na cele w stolicy Iranu, których celem są centra dowodzenia, a także ośrodki wywiadu i obiekty związane z irańskimi siłami bezpieczeństwa.

Z kolei Iran przeprowadził w niedzielę wieczorem atak odwetowy m.in. na Tel Awiw.

W niedzielę pojawiły się informacje o pierwszych amerykańskich ofiarach wojny. Trzech żołnierzy miało zginąć w amerykańskiej bazie w Kuwejcie. „Stany Zjednoczone – największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej – straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami. Na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie. Najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie. Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!” – napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki.

Donald Trump poinformował, że ofiary były „prawdziwymi amerykańskimi patriotami”. Ostrzegł też, że możliwe są kolejne ofiary po stronie amerykańskiej. Prezydent USA w nagraniu opublikowanym w niedzielę zapowiedział, że ataki na Iran będą kontynuowane „do momentu osiągnięcia wszystkich celów” (nie wskazał jednak o jakie konkretnie cele chodzi). Trump przekazał, że w dotychczasowych atakach zginęli przedstawiciele dowództwa irańskiej armii, zniszczono też dziewięć irańskich okrętów.