Joanna Pydo
General Manager i Chief Value Officer polskiego fintechu Autopay na Bliski Wschód
Tu pana zaskoczę, bo jestem w Londynie. Podobnie jak robi to w okresie Ramadanu wielu ekspatów, wyjechałam w tym czasie z Abu Zabi, gdzie mieszkam na stałe. Wojna zaskoczyła mnie poza Emiratami, ale monitoruję sytuację tam na miejscu.
Oczywiście, że mam. Rozmawiałam ze znajomymi, którzy obecnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Monitorujemy sytuację, słuchamy przekazów strony rządowej, która zapewnia o bezpieczeństwie. Korzystamy też z informacji z polskiej ambasady w Abu Zabi.
W krajach islamu okres Ramadanu zwykle był bardzo spokojny. Tymczasem w sobotę zaczęły spadać rakiety (irańskie – red.). Ale nie uderzały w miasto, ich szczątki spadały w pobliżu wybrzeża czy na różne przestrzenie industrialne, zarówno w Abu Zabi, jak i w Dubaju. Natomiast we wtorek panuje tam już relatywny spokój. Ruszyły pierwsze, pojedyncze loty z Dubaju i Abu Zabi. Miał być lot do Warszawy, nie wiem, czy się w końcu powiedzie.
Jeżeli mówimy o ekspatach z Emiratów, to ci, którzy w okresie Ramadanu wyjechali, zostali teraz w krajach europejskich i nie wracają w tym tygodniu na Półwysep Arabski.
Faktycznie w okresie Ramadanu biznes płynie wolniej. Jest skrócony czas pracy. Sektor prywatny pracuje do godz. 14-15, publiczny do godz. 12 czasu lokalnego. W sobotę, gdy rozpoczął się konflikt, wszystkie firmy uruchomiły swoje procedury kryzysowe. Teraz wszyscy pracują zdalnie, szkoły też.
Dla nas ekspatów pytanie nie brzmi jednak, czy wracamy, tylko kiedy. Czekamy, aż przestrzeń powietrzna zostanie uruchomiona, żeby można było bezpiecznie wrócić do domu.
My w Autopay nie zmieniamy też planów wejścia do Emiratów czy Arabii Saudyjskiej. Co najwyżej cały proces się delikatnie wydłuży. Z moich rozmów wynika, że inne firmy też nie zmieniają planów, zastanawiają się tylko, kiedy mogą przyjechać po Ramadanie i kontynuować rozmowy biznesowe z potencjalnymi partnerami. I jeszcze jedno: w okresie Ramadanu nie ma tutaj konferencji i tego typu wydarzeń, ale żadne z planowanych po nim nie zostały odwołane.
Właśnie tak. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają bardzo dobry system obrony przeciwlotniczej. Owszem, wszyscy spodziewamy się incydentów w kolejnych dniach w ciągu tygodnia. Z naszego punktu widzenia jako ekspatów nadwyrężona została część odporności składającej się na bezpieczną przystań, jaką zapewniały Emiraty. Natomiast w dłuższej perspektywie wszyscy chcemy wrócić do domu.
Planowałam wrócić w weekend, po tygodniu spotkań w Londynie. I mam nadzieję, że będzie taka możliwość.
