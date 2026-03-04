Rzeczpospolita

Robyg gotów do powrotu na giełdę. Mocna marża dewelopera w 2025 r.

Powtórne wejście Robyga na GPW to aktualnie rozważany scenariusz. Na razie deweloper pochwalił się wynikami finansowymi za ubiegły rok.

Publikacja: 04.03.2026 09:41

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej spółki Robyg. Potwierdziły się informacje Parkietu

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej spółki Robyg. Potwierdziły się informacje Parkietu – rozważany jest powrót dewelopera na giełdę.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

„W celu wykorzystania możliwości oferowanych przez polski rynek mieszkaniowy i przyspieszenia dalszego wzrostu, Robyg wraz ze swoim akcjonariuszem TAG Immobilien rozważa obecnie potencjalne alternatywy strategiczne – w tym transakcje na rynkach kapitałowych, takie jak ewentualną ofertę publiczną i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Grupa TAG zobowiązuje się do pozostania większościowym akcjonariuszem ROBYG” – czytamy w komunikacie Robyga towarzyszącym publikacji sprawozdania finansowego za 2025 r.

Tym samym potwierdziły się nasze informacje. O możliwym powrocie dewelopera na GPW pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wówczas ani Robyg, ani TAG nie komentowały sprawy.

Trwają intensywne prace nad ponownym wejściem spółki Robyg na GPW.
Robyg może wrócić na warszawską giełdę

Robyg przekazał mniej mieszkań, ale ze znacznie lepszą marżą

W 2025 r. deweloperska grupa zaksięgowała 1,55 mld zł przychodów, o 18,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 26,6 proc., do prawie 318 mln zł (1,1 zł na akcję).

Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 1,1 mld zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż grupa przekazała klientom o 27 proc. mniej lokali – 1,7 tys. W 2025 r. mocno wzrosła marża brutto ze sprzedaży – z 27 do 31,4 proc. Dlatego mimo spadku przychodów, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 14,5 proc., do 345,6 mln zł.

Robyg świadczy też usługi generalnego wykonawstwa siostrzanej spółce Vantage prowadzącej platformę mieszkań na wynajem Vantage Rent. Przychody wzrosły o 143 proc., do 405 mln zł, ale zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24 mln zł, nieco mniej niż rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 378 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk operacyjny zwiększył się za to o 43 proc., do 411 mln zł. Co było powodem takiej dynamiki? Głównie papierowy zysk z przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych: 134 mln zł wobec 19,9 mln zł rok wcześniej.

W ofercie warszawskich deweloperów było w lutym niemal 5 tys. mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys.
20 tys. zł za metr mieszkania w Warszawie? „To już nie science fiction"

Robyg nastawia się na wzrost sprzedaży mieszkań w 2026 r.

W 2025 r. grupa sprzedała 2,5 tys. mieszkań, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 43 proc. w Warszawie i 37 proc. w Trójmieście. Robyg buduje też w Poznaniu i Wrocławiu, a niedawno wszedł do Łodzi.

– Wyniki Robyga w 2025 r. pokazują, że rynek mieszkaniowy w Polsce wszedł w fazę stabilizacji i jest gotowy do dalszego rozwoju – po okresie silnych wahań popytu wywołanych zmianami stóp procentowych i programami wsparcia kredytobiorców. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma kontrola kosztów, jakość banku ziemi oraz dostęp do finansowania – i właśnie w tych obszarach Robyg konsekwentnie buduje swoją przewagę – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej. – W 2026 r. wiele będzie zależeć od dalszego kierunku polityki pieniężnej i dostępności kredytów hipotecznych. Jeśli nastąpi stopniowe obniżanie kosztu finansowania, możemy zobaczyć umiarkowany dalszy popyt. W takiej sytuacji deweloperzy z silnym bankiem ziemi i zdywersyfikowanym modelem działalności – jak Robyg – będą w uprzywilejowanej pozycji, aby wykorzystać kolejną fazę cyklu rynkowego – dodał.

Na koniec grudnia w ofercie było 2,2 tys. lokali, z czego 5 proc. (112) gotowych. W ostatnich dwóch latach udział wynosił 4 proc.

Potencjał przekazań w 2026 r. Robyg szacuje na 2,7-2,8 tys. lokali, z tej puli 1,86 tys. mieszkań było sprzedanych.

– Z perspektywy finansowej 2025 r. był dla Robyga okresem bardzo dobrej operacyjnej realizacji projektów mieszkaniowych oraz dalszego wzmacniania struktury kapitałowej – wskazała Marta Hejak, wiceprezeska ds. finansowych. – Wypracowane wyniki – zarówno na poziomie marży brutto ze sprzedaży mieszkań, która przekroczyła 31 proc., jak i EBIT – potwierdzają skuteczność przyjętego modelu biznesowego. Równolegle koncentrowaliśmy się na zapewnieniu stabilnego i długoterminowego finansowania działalności. Emisje obligacji oraz poszerzenie finansowania bankowego pozwalają nam utrzymać bezpieczny poziom płynności, a jednocześnie tworzą przestrzeń do dalszej realizacji projektów – dodała.

Źródło: parkiet.com

