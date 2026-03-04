Robyg gotów do powrotu na giełdę. Mocna marża dewelopera w 2025 r.

„W celu wykorzystania możliwości oferowanych przez polski rynek mieszkaniowy i przyspieszenia dalszego wzrostu, Robyg wraz ze swoim akcjonariuszem TAG Immobilien rozważa obecnie potencjalne alternatywy strategiczne – w tym transakcje na rynkach kapitałowych, takie jak ewentualną ofertę publiczną i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Grupa TAG zobowiązuje się do pozostania większościowym akcjonariuszem ROBYG” – czytamy w komunikacie Robyga towarzyszącym publikacji sprawozdania finansowego za 2025 r.

Tym samym potwierdziły się nasze informacje. O możliwym powrocie dewelopera na GPW pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wówczas ani Robyg, ani TAG nie komentowały sprawy.

Robyg przekazał mniej mieszkań, ale ze znacznie lepszą marżą

W 2025 r. deweloperska grupa zaksięgowała 1,55 mld zł przychodów, o 18,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 26,6 proc., do prawie 318 mln zł (1,1 zł na akcję).

Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 1,1 mld zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż grupa przekazała klientom o 27 proc. mniej lokali – 1,7 tys. W 2025 r. mocno wzrosła marża brutto ze sprzedaży – z 27 do 31,4 proc. Dlatego mimo spadku przychodów, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 14,5 proc., do 345,6 mln zł.