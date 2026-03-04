Robyg gotów do powrotu na giełdę. Mocna marża dewelopera w 2025 r.

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej spółki Robyg. Potwierdziły się informacje Parkietu – rozważany jest powrót dewelopera na giełdę.
„W celu wykorzystania możliwości oferowanych przez polski rynek mieszkaniowy i przyspieszenia dalszego wzrostu, Robyg wraz ze swoim akcjonariuszem TAG Immobilien rozważa obecnie potencjalne alternatywy strategiczne – w tym transakcje na rynkach kapitałowych, takie jak ewentualną ofertę publiczną i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Grupa TAG zobowiązuje się do pozostania większościowym akcjonariuszem ROBYG” – czytamy w komunikacie Robyga towarzyszącym publikacji sprawozdania finansowego za 2025 r.
Tym samym potwierdziły się nasze informacje. O możliwym powrocie dewelopera na GPW pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wówczas ani Robyg, ani TAG nie komentowały sprawy.
Czytaj więcej
Trwają intensywne prace nad ponownym wejściem jednego z czołowych w Polsce deweloperów mieszkanio...
W 2025 r. deweloperska grupa zaksięgowała 1,55 mld zł przychodów, o 18,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 26,6 proc., do prawie 318 mln zł (1,1 zł na akcję).
Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 1,1 mld zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż grupa przekazała klientom o 27 proc. mniej lokali – 1,7 tys. W 2025 r. mocno wzrosła marża brutto ze sprzedaży – z 27 do 31,4 proc. Dlatego mimo spadku przychodów, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 14,5 proc., do 345,6 mln zł.
Robyg świadczy też usługi generalnego wykonawstwa siostrzanej spółce Vantage prowadzącej platformę mieszkań na wynajem Vantage Rent. Przychody wzrosły o 143 proc., do 405 mln zł, ale zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24 mln zł, nieco mniej niż rok wcześniej.
Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 378 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zysk operacyjny zwiększył się za to o 43 proc., do 411 mln zł. Co było powodem takiej dynamiki? Głównie papierowy zysk z przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych: 134 mln zł wobec 19,9 mln zł rok wcześniej.
Czytaj więcej
Średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań w Warszawie to już 19,4 tys. zł. Próg 20 tys. zł może...
W 2025 r. grupa sprzedała 2,5 tys. mieszkań, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 43 proc. w Warszawie i 37 proc. w Trójmieście. Robyg buduje też w Poznaniu i Wrocławiu, a niedawno wszedł do Łodzi.
– Wyniki Robyga w 2025 r. pokazują, że rynek mieszkaniowy w Polsce wszedł w fazę stabilizacji i jest gotowy do dalszego rozwoju – po okresie silnych wahań popytu wywołanych zmianami stóp procentowych i programami wsparcia kredytobiorców. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma kontrola kosztów, jakość banku ziemi oraz dostęp do finansowania – i właśnie w tych obszarach Robyg konsekwentnie buduje swoją przewagę – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej. – W 2026 r. wiele będzie zależeć od dalszego kierunku polityki pieniężnej i dostępności kredytów hipotecznych. Jeśli nastąpi stopniowe obniżanie kosztu finansowania, możemy zobaczyć umiarkowany dalszy popyt. W takiej sytuacji deweloperzy z silnym bankiem ziemi i zdywersyfikowanym modelem działalności – jak Robyg – będą w uprzywilejowanej pozycji, aby wykorzystać kolejną fazę cyklu rynkowego – dodał.
Na koniec grudnia w ofercie było 2,2 tys. lokali, z czego 5 proc. (112) gotowych. W ostatnich dwóch latach udział wynosił 4 proc.
Potencjał przekazań w 2026 r. Robyg szacuje na 2,7-2,8 tys. lokali, z tej puli 1,86 tys. mieszkań było sprzedanych.
– Z perspektywy finansowej 2025 r. był dla Robyga okresem bardzo dobrej operacyjnej realizacji projektów mieszkaniowych oraz dalszego wzmacniania struktury kapitałowej – wskazała Marta Hejak, wiceprezeska ds. finansowych. – Wypracowane wyniki – zarówno na poziomie marży brutto ze sprzedaży mieszkań, która przekroczyła 31 proc., jak i EBIT – potwierdzają skuteczność przyjętego modelu biznesowego. Równolegle koncentrowaliśmy się na zapewnieniu stabilnego i długoterminowego finansowania działalności. Emisje obligacji oraz poszerzenie finansowania bankowego pozwalają nam utrzymać bezpieczny poziom płynności, a jednocześnie tworzą przestrzeń do dalszej realizacji projektów – dodała.
W 2025 r., w pierwszych miesiącach prywatyzacji, Heimstaden sprzedał w Polsce 115 mieszkań z portfela oraz 52 z...
Założyciel Facebooka Mark Zuckerberg i jego żona, pediatrka Priscilla Chan, nabyli luksusową posiadłość na wyspi...
Średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań w Warszawie to już 19,4 tys. zł. Próg 20 tys. zł może przekroczyć jes...
Sprzedaż nowych mieszkań w lutym była wyższa niż w styczniu o ponad 8 proc. W połowie miast średnia cena lokali...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas