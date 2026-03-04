Z tego artykułu dowiesz się: Jakie technologie zostały wykorzystane do mapowania i analizy ruchów w irańskiej stolicy?

Jakie były kulisy przygotowań Izraela do ataku na Iran?

Jakie znaczenie miała współpraca izraelskiego i amerykańskiego wywiadu w tej operacji?

Jakie konsekwencje miały wcześniejsze działania Izraela w kontekście irańskiego programu nuklearnego?

Jakie wydarzenia poprzedzały zmasowaną operację USA i Izraela przeciwko Iranowi?

W sobotę w wyniku izraelskiego i amerykańskiego ataku na Teheran zginął rządzący Iranem od 1989 roku najwyższy duchowy przywódca Islamskiej Republiki, Ali Chamenei. Celem ataku była jego siedziba w centrum stolicy Iranu.

Stacja CNN informuje, że Izrael od lat przygotowywał się do ataku na Teheran, a miejskie kamery były jednak tylko jednym z elementów znacznie bardziej złożonego systemu analitycznego, który pozwolił stworzyć narzędzie określane przez jedno ze źródeł jako oparta na sztucznej inteligencji „maszyna produkcji celów”.

Sztuczna inteligencja pomogła w opracowaniu planu ataku na Iran

Do systemu trafiały dane z rozpoznania obrazowego, źródeł ludzkich (HUMINT), wywiadu sygnałowego (SIGINT), przechwyconej łączności, zdjęć satelitarnych i innych kanałów. Efektem analizy miało być wskazanie precyzyjnej lokalizacji celu w postaci 14-cyfrowych współrzędnych siatki wojskowej.

Ogromna ilość informacji wymagała wykorzystania zaawansowanych systemów obliczeniowych zdolnych do przetwarzania i filtrowania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Według źródeł, nad systemem przez lata pracował zespół technologów, analityków danych i inżynierów, którzy weryfikowali rekomendacje dotyczące uderzeń i udoskonalali algorytmy.