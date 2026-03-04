W sobotę w wyniku izraelskiego i amerykańskiego ataku na Teheran zginął rządzący Iranem od 1989 roku najwyższy duchowy przywódca Islamskiej Republiki, Ali Chamenei. Celem ataku była jego siedziba w centrum stolicy Iranu.
Stacja CNN informuje, że Izrael od lat przygotowywał się do ataku na Teheran, a miejskie kamery były jednak tylko jednym z elementów znacznie bardziej złożonego systemu analitycznego, który pozwolił stworzyć narzędzie określane przez jedno ze źródeł jako oparta na sztucznej inteligencji „maszyna produkcji celów”.
Do systemu trafiały dane z rozpoznania obrazowego, źródeł ludzkich (HUMINT), wywiadu sygnałowego (SIGINT), przechwyconej łączności, zdjęć satelitarnych i innych kanałów. Efektem analizy miało być wskazanie precyzyjnej lokalizacji celu w postaci 14-cyfrowych współrzędnych siatki wojskowej.
Ogromna ilość informacji wymagała wykorzystania zaawansowanych systemów obliczeniowych zdolnych do przetwarzania i filtrowania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Według źródeł, nad systemem przez lata pracował zespół technologów, analityków danych i inżynierów, którzy weryfikowali rekomendacje dotyczące uderzeń i udoskonalali algorytmy.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
Izrael od dawna wykazuje zdolność do głębokiej penetracji irańskich struktur bezpieczeństwa. W przeszłości umożliwiło to m.in. zabójstwa irańskich naukowców związanych z programem nuklearnym, przejęcie archiwum nuklearnego czy likwidację liderów Hamasu na terytorium Iranu.
Według drugiego izraelskiego źródła, podobne zdolności zostały wykorzystane na początku 12-dniowego konfliktu izraelsko-irańskiego w czerwcu ubiegłego roku. W pierwszej fali ataków zginąć mieli najwyżsi rangą dowódcy wojskowi Iranu, w tym szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz bliski współpracownik najwyższego przywódcy Iranu.
Wówczas, jak twierdził izraelski minister obrony Izrael Kac, nie nadarzyła się okazja do uderzenia w samego najwyższego przywódcę, który miał ukrywać się w podziemnych bunkrach i ograniczyć komunikację.
Czytaj więcej
Sondaże pokazują, że większość Amerykanów nie popiera decyzji prezydenta Donalda Trumpa o przepro...
W sobotę rano, gdy Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły zmasowaną operację przeciwko Iranowi, system ponownie został użyty. Głównym celem miał być Ali Chamenei. Izraelskie źródła oceniły, że irański przywódca nie czuł się zagrożony.
W tle trwały rozmowy USA z Iranem dotyczące programu nuklearnego Teheranu. Premier Izraela Beniamin Netanjahu uważał jednak, że negocjacje nie zakończą się porozumieniem akceptowalnym dla Izraela. 11 lutego spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Prywatna rozmowa trwała niemal trzy godziny, a jej szczegóły nie zostały ujawnione.
Czytaj więcej
Trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały zestrzelone nad Kuwejtem w wyniku omyłkoweg...
Rozmowy miały nie dotyczyć bieżących negocjacji z Iranem, lecz scenariusza na wypadek ich fiaska. Netanjahu miał przedstawić Trumpowi nowe informacje wywiadowcze na temat irańskich zdolności militarnych.
W piątek Trump wydał rozkaz rozpoczęcia operacji. Zgodnie z relacją najwyższego rangą amerykańskiego oficera wojskowego, gen. Dana Caine'a, komunikat brzmiał: „Operacja Epicka Furia została zatwierdzona. Zakaz przerywania misji. Powodzenia”. Nie ujawniono szczegółów ataku, jednak według doniesień amerykański wywiad miał pomóc w precyzyjnym ustaleniu lokalizacji najwyższego przywódcy w jego kompleksie.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 marca ukraińskie drony a...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosjanie w Niemczech, którzy nie potwier...
Nowa doktryna strategiczna ogłoszona przez Emmanuela Macrona może oznaczać możliwość stacjonowania w Polsce fran...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie drony atakowały Noworosyjsk w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas