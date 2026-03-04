Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są wyniki sondaży dotyczących poparcia Amerykanów dla ataków na Iran?

Jakie rozbieżności polityczne ujawniła decyzja o atakach na Iran?

Dlaczego kwestia ataków na Iran może wpłynąć na nadchodzące wybory do Kongresu?

Jakie zarzuty dotyczące przejrzystości celów operacji wojskowej pojawiają się w amerykańskiej opinii publicznej?

Z badania przeprowadzonego przez Reuters we współpracy z Ipsos wynika, że 27 proc. Amerykanów popiera amerykańsko–izraelskie bombardowania Iranu, podczas gdy 43 proc. jest im przeciwnych. Sondaż przeprowadzono w weekend, jeszcze przed informacją o śmierci sześciu amerykańskich żołnierzy w irańskich atakach odwetowych.

Badanie CBS News wykonane w poniedziałek i wtorek na próbie blisko 1400 dorosłych Amerykanów wskazuje, że ponad 60 proc. respondentów uważa, iż administracja nie przedstawiła jasno celów działań wobec Iranu.

Prezydent Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio znaleźli się pod presją po rozbieżnych wypowiedziach dotyczących motywów operacji. Obaj politycy częściowo wycofali się z wcześniejszych stwierdzeń sugerujących, że Izrael mógł wywierać presję na USA w sprawie ataku.