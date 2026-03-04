Donald Trump twierdzi, że Iran zignorował ostrzeżenia USA i podejmował dalsze wysiłki w kierunku rozwoju broni jądrowej.
Z badania przeprowadzonego przez Reuters we współpracy z Ipsos wynika, że 27 proc. Amerykanów popiera amerykańsko–izraelskie bombardowania Iranu, podczas gdy 43 proc. jest im przeciwnych. Sondaż przeprowadzono w weekend, jeszcze przed informacją o śmierci sześciu amerykańskich żołnierzy w irańskich atakach odwetowych.
Badanie CBS News wykonane w poniedziałek i wtorek na próbie blisko 1400 dorosłych Amerykanów wskazuje, że ponad 60 proc. respondentów uważa, iż administracja nie przedstawiła jasno celów działań wobec Iranu.
Prezydent Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio znaleźli się pod presją po rozbieżnych wypowiedziach dotyczących motywów operacji. Obaj politycy częściowo wycofali się z wcześniejszych stwierdzeń sugerujących, że Izrael mógł wywierać presję na USA w sprawie ataku.
Z sondażu CBS wynika również, że około 70 proc. Amerykanów uważa, iż prezydent powinien uzyskać zgodę Kongresu na kontynuowanie działań militarnych przeciwko Iranowi. O taką zgodę Trump nie wystąpił.
Operacja wojskowa rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami do Kongresu i może stać się jednym z kluczowych tematów kampanii. Trump, który przed wyborami prezydenckimi zapowiadał zakończenie konfliktów zbrojnych i deklarował, że doprowadził do zakończenia ośmiu wojen, sygnalizuje obecnie, że działania wobec Iranu mogą potrwać tygodnie, a nawet obejmować wysłanie amerykańskich wojsk lądowych.
W wywiadzie dla New York Post prezydent bagatelizował niekorzystne wyniki badań opinii publicznej. – Nie dbam o sondaże. Muszę zrobić to, co słuszne – powiedział, argumentując, że Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej.
Sondaż CNN przeprowadzony przez SSRS pokazuje, że 59 proc. Amerykanów nie popiera decyzji o ataku, a 41 proc. ją aprobuje. Jednocześnie widoczny jest wyraźny podział partyjny. Przeciw prowadzonej operacji opowiada się 80 proc. Demokratów. 77 proc. Republikanów ją popiera. Wśród wyborców niezależnych 68 proc. jest przeciwnych, a 32 proc. popiera działania militarne.
Podobne wyniki przyniosła ankieta „The Washington Post”: 52 proc. respondentów oceniło decyzję prezydenta negatywnie, 39 proc. pozytywnie, a 9 proc. nie miało zdania.
Badanie „The Economist” / YouGov wskazuje na pogłębiającą się polaryzację. W poprzednim tygodniu 27 proc. badanych deklarowało poparcie dla potencjalnego ataku, a 39 proc. było przeciw. Po rozpoczęciu operacji 32 proc. popiera działania militarne, a 45 proc. je odrzuca. Zmiana wynika głównie ze spadku poparcia wśród Demokratów i wyborców niezależnych oraz wzrostu aprobaty wśród Republikanów.
