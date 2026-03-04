Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenie miało miejsce nad Kuwejtem z udziałem amerykańskich myśliwców?

Jaka była rola kuwejckiego pilota w incydencie związanego z zestrzeleniem myśliwców?

Co ustalono na temat przyczyn błędnej identyfikacji celów w rejonie Kuwejtu?

Czy istnieją oficjalne potwierdzenia zdarzenia przez rządy USA i Kuwejtu?

Jakie szczegóły dotyczące typu użytej broni mogą wyjaśniać specyfikę zestrzeleń?

W poniedziałek wojsko amerykańskie poinformowało, że Kuwejt „omyłkowo zestrzelił” trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle podczas misji bojowej, gdy kraj ten został zaatakowany przez Iran.

„O godzinie 23:03 czasu wschodniego, 1 marca, trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, lecące w ramach operacji Epic Fury, rozbiły się nad Kuwejtem. Najprawdopodobniej doszło do ostrzału własnych wojsk” – napisano w komunikacie CENTCOM.

O szczegółach informuje „Wall Street Journal”. Dziennik opiera swoje informacje na relacjach trzech źródeł „zaznajomionych z wstępnymi raportami dotyczącymi zdarzenia”. Na obecnym etapie brak oficjalnego potwierdzenia ze strony władz amerykańskich lub kuwejckich.