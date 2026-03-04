Rzeczpospolita
Amerykańskie myśliwce stracone nad Kuwejtem. Wiadomo, kto strzelał

Trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały zestrzelone nad Kuwejtem w wyniku omyłkowego ostrzału. „Wall Street Journal” informuje, że za incydent miał odpowiadać kuwejcki pilot myśliwca F/A-18 Hornet.

Publikacja: 04.03.2026 07:58

Przemysław Malinowski

  • Jakie wydarzenie miało miejsce nad Kuwejtem z udziałem amerykańskich myśliwców?
  • Jaka była rola kuwejckiego pilota w incydencie związanego z zestrzeleniem myśliwców?
  • Co ustalono na temat przyczyn błędnej identyfikacji celów w rejonie Kuwejtu?
  • Czy istnieją oficjalne potwierdzenia zdarzenia przez rządy USA i Kuwejtu?
  • Jakie szczegóły dotyczące typu użytej broni mogą wyjaśniać specyfikę zestrzeleń?

W poniedziałek wojsko amerykańskie poinformowało, że Kuwejt „omyłkowo zestrzelił” trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle podczas misji bojowej, gdy kraj ten został zaatakowany przez Iran.

„O godzinie 23:03 czasu wschodniego, 1 marca, trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, lecące w ramach operacji Epic Fury, rozbiły się nad Kuwejtem. Najprawdopodobniej doszło do ostrzału własnych wojsk” – napisano w komunikacie CENTCOM. 

Katastrofa F-15E w Al Jahra w Kuwejcie. Kadr z nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych 2
Konflikty zbrojne
Trzy amerykańskie myśliwce zestrzelone nad Bliskim Wschodem. Strzelali sojusznicy

O szczegółach informuje „Wall Street Journal”. Dziennik opiera swoje informacje na relacjach trzech źródeł „zaznajomionych z wstępnymi raportami dotyczącymi zdarzenia”. Na obecnym etapie brak oficjalnego potwierdzenia ze strony władz amerykańskich lub kuwejckich.

Kuwejcki F/A-18 miał zestrzelić trzy amerykańskie F-15E

Według doniesień, w incydencie uczestniczył jeden kuwejski F/A-18, który miał odpalić trzy pociski powietrze-powietrze, zestrzeliwując trzy maszyny F-15E Strike Eagle należące do amerykańskich sił powietrznych. Wszystkie załogi miały się katapultować i przeżyć.

Wcześniej pojawiały się spekulacje, że za utratą samolotów mogła stać naziemna obrona przeciwlotnicza. Analiza uszkodzeń jednego z F-15E – który według relacji świadków spadł na ziemię bez stateczników pionowych i z płonącymi silnikami – może jednak wskazywać na trafienie pociskiem powietrze-powietrze.

Eksperci podkreślają, że charakter zniszczeń nie musi jednoznacznie wykluczać użycia pocisków ziemia-powietrze, jednak scenariusz walki powietrznej tłumaczyłby fakt, że wszystkie załogi zdołały się uratować.

Drony Iranu nad Kuwejtem

Według „WSJ” do incydentu miało dojść w czasie, gdy kuwejskie siły powietrzne reagowały na naruszenie przestrzeni powietrznej przez irańskie bezzałogowce. Jeden z dronów miał uderzyć w bazę wojskową, powodując śmierć sześciu Amerykanów.

W dynamicznie zmieniającym się środowisku operacyjnym – z obecnością wielu statków powietrznych i zagrożeń bezzałogowych – ryzyko błędnej identyfikacji celów rośnie. Przypadki omyłkowego ostrzału (tzw. blue-on-blue) zdarzały się już wcześniej, również w rejonie Kuwejtu.

Jak mogło dojść do zestrzeleń? 

Jeśli kuwejski F/A-18 Hornet użył pasywnie naprowadzanych pocisków na podczerwień, takich jak AIM-9 Sidewinder, piloci F-15E mogli nie otrzymać jednoznacznego ostrzeżenia o opromieniowaniu radarowym przed trafieniem. Tego typu uzbrojenie naprowadza się na źródło ciepła, co w warunkach bojowych – zwłaszcza przy strzale z tylnej półsfery – może znacząco skrócić czas reakcji załogi atakowanego samolotu.

Ewentualne użycie radaru przez F/A-18 w celu wsparcia namierzenia celu mogłoby zostać uznane przez pilotów F-15E za element rutynowych działań w zatłoczonej przestrzeni operacyjnej, szczególnie jeśli kuwejskie myśliwce wykonywały w tym czasie zadania obrony powietrznej.

Źródło: rp.pl

