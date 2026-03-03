Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Syria zdecydowała się wzmocnić granicę z Libanem rozmieszczeniem jednostek rakietowych i wojska?

Jakie jest oficjalne stanowiskoa Syrii odnośnie do możliwych działań militarnych wobec sąsiadów?

Dlaczego niektóre kraje europejskie i Liban wyrażają obawy dotyczące działań Syrii na granicy?

Informacje te przekazali czterej oficerowie syryjscy, jeden wysoki rangą członek armii, urzędnik syryjskich służb bezpieczeństwa oraz dwaj libańscy urzędnicy bezpieczeństwa, wszyscy anonimowo. Oficerowie syryjscy wyjaśnili, że operacja wzmocnienia granicy ruszyła w lutym, ale nabrała tempa w ostatnich dniach. Ani syryjskie, ani libańskie siły zbrojne nie skomentowały tych doniesień.

Syryjscy dowódcy podkreślili, że celem jest powstrzymanie przemytu broni i narkotyków oraz uniemożliwienie infiltracji Syrii przez bojowników Hezbollahu wspieranego przez Iran lub inne grupy zbrojne. Jednostki z kilku dywizji armii syryjskiej, w tym 52. i 84., zwiększyły obecność w rejonie Homsu na zachodzie i na południe od Tartusu. W skład sił weszły oddziały piechoty, pojazdy opancerzone oraz wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu typu Grad i Katiusza.

Syria nie planuje działań militarnych przeciwko sąsiadom

Urzędnik syryjskich służb zapewnił, że Damaszek nie planuje działań militarnych przeciw sąsiadom. - Syria jest jednak gotowa stawić czoła wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa dla siebie lub swoich sojuszników – stwierdził.