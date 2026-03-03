Syria wysyła tysiące żołnierzy na granicę z Libanem

Władze Syrii zgłosiły wzrost liczby osób powracających z Libanu na przejściach granicznych, ponieważ Izrael przeprowadza ataki w całym kraju, wymierzone w infrastrukturę i personel Hezbollahu.
Informacje te przekazali czterej oficerowie syryjscy, jeden wysoki rangą członek armii, urzędnik syryjskich służb bezpieczeństwa oraz dwaj libańscy urzędnicy bezpieczeństwa, wszyscy anonimowo. Oficerowie syryjscy wyjaśnili, że operacja wzmocnienia granicy ruszyła w lutym, ale nabrała tempa w ostatnich dniach. Ani syryjskie, ani libańskie siły zbrojne nie skomentowały tych doniesień.
Syryjscy dowódcy podkreślili, że celem jest powstrzymanie przemytu broni i narkotyków oraz uniemożliwienie infiltracji Syrii przez bojowników Hezbollahu wspieranego przez Iran lub inne grupy zbrojne. Jednostki z kilku dywizji armii syryjskiej, w tym 52. i 84., zwiększyły obecność w rejonie Homsu na zachodzie i na południe od Tartusu. W skład sił weszły oddziały piechoty, pojazdy opancerzone oraz wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu typu Grad i Katiusza.
Czytaj więcej
Prezydent Francji, Emmanuel Macron, ogłosił, że nakazał lotniskowcowi Charles de Gaulle oraz esko...
Urzędnik syryjskich służb zapewnił, że Damaszek nie planuje działań militarnych przeciw sąsiadom. - Syria jest jednak gotowa stawić czoła wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa dla siebie lub swoich sojuszników – stwierdził.
Mimo to wzmocnienie granicy budzi niepokój wśród niektórych europejskich i libańskich urzędników, którzy obawiają się możliwej ofensywy.
Syryjscy oficerowie stanowczo zaprzeczyli takim zamiarom, podkreślając dążenie do zrównoważonych relacji z Libanem po dekadach napięć związanych z dominującą rolą Syrii w tym kraju oraz wsparciem Hezbollahu dla reżimu Baszara al-Asada w czasie 14-letniej wojny domowej. Syria utrzymywała kontyngent w Libanie od 1976 do 2005 r., w tym podczas libańskiej wojny domowej zakończonej w 1990 r.
Czytaj więcej
Izraelskie Siły Obronne (armia Izraela, IDF) podjęła działania w południowym Libanie - wynika z k...
Hezbollah wznowił w poniedziałek ostrzał Izraela, ponad rok po zawieszeniu broni w wojnie trwającej kilka miesięcy w 2024 r. Od tego czasu Izrael przeprowadzał niemal codzienne naloty. W tym tygodniu Izrael zarządził ewakuację dużej części południowego Libanu, co spowodowało przesiedlenie dziesiątek tysięcy osób. Izraelskie bombardowania południowego Libanu i południowych dzielnic Bejrutu zabiły dziesiątki cywilów, zmuszając tysiące do ucieczki w stronę Syrii.
Wysoki rangą libański urzędnik bezpieczeństwa podał, że syryjskie władze zapewniły Bejrut, iż rozmieszczenie wyrzutni rakietowych wzdłuż górzystej granicy wschodniej Libanu to „środek obronny przed ewentualnymi atakami Hezbollaha na Syrię”.
W poniedziałek 2 marca Izrael rozszerzył kampanię prowadzoną przeciwko Iranowi i jego sojusznikom na Liban, atakując cele związane z Hezbollahem w Bejrucie. Minister obrony Izraela poinformował, że celem Izraela jest wyeliminowanie sekretarza generalnego Hezbollahu.
Prezydent Francji, Emmanuel Macron, ogłosił, że nakazał lotniskowcowi Charles de Gaulle oraz eskortującym fregat...
Przede wszystkim myślę o Irańczykach w kraju. Co się z nimi stanie, jeśli ten zraniony reżim przetrwa? – mówi „R...
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz (CDU) spotkał się dziś w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym...
Władimir Putin cierpliwie milczy w sprawie Iranu, ale im więcej tak radykalnych ruchów Donalda Trumpa – ewidentn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas