Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były główne tematy wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Białym Domu?

Dlaczego wizyta Friedricha Merza w USA była wyjątkowa w kontekście międzynarodowym?

Jakie stanowisko wobec Iranu wyraził kanclerz Niemiec i prezydent USA?

Jakie konsekwencje miała decyzja Hiszpanii o zakazie używania baz wojskowych dla USA?

Jak Donald Trump ocenił wpływ wyborów prezydenckich w USA na wojnę na Ukrainie?

To trzecia wizyta kanclerza w Waszyngtonie. Po raz pierwszy udał się tam na początku czerwca ubiegłego roku, a w połowie sierpnia wziął udział w szczycie na temat Ukrainy w stolicy USA z innymi europejskimi szefami państw i rządów.

Spotkanie niemieckiego kanclerza Friedricha Merza z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym odbyło się w wyjątkowym momencie — zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły szeroko zakrojone operacje wojskowe przeciwko Iranowi. Merz był pierwszym zagranicznym przywódcą, który osobiście odwiedził Trumpa od czasu wybuchu konfliktu, a konferencja prasowa zdominowana została przez temat trwającej wojny — zupełnie przyćmiewając pierwotnie planowane kwestie handlowe i ukraińskie.

Merz popiera operację przeciwko Iranowi

Na początku spotkania prezydent USA pochlebił kanclerzowi, nazywając Merza „swoim przyjacielem”, który odwiedził go „w tych ciekawych czasach”. Dodał, że Merz jest „bardzo popularny” i wykonuje „naprawdę świetną robotę”.

Merz z kolei od samego początku zasygnalizował jedność w kwestii Iranu: – Zgadzamy się, że ten okropny reżim w Teheranie musi zostać wyeliminowany – mówił.