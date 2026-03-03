Kanclerz Friedrich Merz i prezydent Donald Trump
To trzecia wizyta kanclerza w Waszyngtonie. Po raz pierwszy udał się tam na początku czerwca ubiegłego roku, a w połowie sierpnia wziął udział w szczycie na temat Ukrainy w stolicy USA z innymi europejskimi szefami państw i rządów.
Spotkanie niemieckiego kanclerza Friedricha Merza z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym odbyło się w wyjątkowym momencie — zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły szeroko zakrojone operacje wojskowe przeciwko Iranowi. Merz był pierwszym zagranicznym przywódcą, który osobiście odwiedził Trumpa od czasu wybuchu konfliktu, a konferencja prasowa zdominowana została przez temat trwającej wojny — zupełnie przyćmiewając pierwotnie planowane kwestie handlowe i ukraińskie.
Na początku spotkania prezydent USA pochlebił kanclerzowi, nazywając Merza „swoim przyjacielem”, który odwiedził go „w tych ciekawych czasach”. Dodał, że Merz jest „bardzo popularny” i wykonuje „naprawdę świetną robotę”.
Merz z kolei od samego początku zasygnalizował jedność w kwestii Iranu: – Zgadzamy się, że ten okropny reżim w Teheranie musi zostać wyeliminowany – mówił.
Czytaj więcej
Odwetowe ataki Iranu okazały się na tyle dotkliwe, że coraz więcej krajów rozważa włączenie się w...
Trump stanowczo bronił decyzji o uderzeniu na Iran, podkreślając jednocześnie, że to nie Izrael wciągnął USA do konfliktu — to on sam mógł wymusić działanie na Izraelu, bo był przekonany, że Iran zamierzał uderzyć pierwszy.
– Prowadziliśmy negocjacje z tymi szaleńcami i byłem zdania, że Irańczycy zamierzali uderzyć pierwsi – powiedział prezydent. Trump dodał, że irańska marynarka wojenna, siły powietrzne i systemy obrony przeciwlotniczej zostały praktycznie unicestwione, a armia USA od początku operacji uderzyła łącznie w ponad 1700 celów na terenie Iranu.
Zapytany o to, co stanie się z Iranem po ewentualnym upadku obecnego reżimu, Trump przyznał, że najgorszym scenariuszem byłoby przejęcie władzy przez kogoś równie złego co poprzedni reżim. Odniósł się też do Cyrusa Rezy Pahlaviego, syna obalonego szacha, przebywającego na emigracji w USA – stwierdził, że „wydaje się porządnym człowiekiem”, ale że lepszym kandydatem do objęcia przywódczej roli byłby ktoś mieszkający w samym Iranie.
Jednym z wątków konferencji była kwestia hiszpańskich baz wojskowych. Hiszpania zakazała USA korzystania z baz na swoim terytorium do operacji przeciwko Iranowi i zmusiła Waszyngton do wycofania stamtąd boeingów-cystern KC-135.
Trump zareagował gwałtownie, mówiąc, że Hiszpania jest „okropnym krajem”. Oświadczył, że USA i tak mogłyby nadal korzystać z baz w Hiszpanii, „bo nikt im nie zabroni”, i zapowiedział zerwanie stosunków handlowych z Madrytem.
W związku z zaostrzającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie, temat Ukrainy, który wcześniej był na agendzie spotkania, zszedł na dalszy plan.
Donald Trump ponownie stwierdził, że „kończąc 8 wojen” sądził, że i tę na Ukrainie zakończy szybko, ale uniemożliwiła to nienawiść między Zełenskim a Putinem. Zauważył też, że gdyby nie oszustwa wyborcze i jego przegrana w wyborach prezydenckich, ta wojna nigdy by nie wybuchła.
Przede wszystkim myślę o Irańczykach w kraju. Co się z nimi stanie, jeśli ten zraniony reżim przetrwa? – mówi „R...
Władimir Putin cierpliwie milczy w sprawie Iranu, ale im więcej tak radykalnych ruchów Donalda Trumpa – ewidentn...
Ani w Iranie, ani poza jego granicami nie istnieje żadna zorganizowana struktura polityczna zdolna zjednoczyć ró...
Zabytkowy Pałac Golestan w Teheranie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, został poważnie uszkodzony...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas