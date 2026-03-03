Rzeczpospolita
Zbigniew Bogucki pisze do Waldemara Żurka. Chodzi o zastępców prokuratora generalnego

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wystąpił w imieniu Karola Nawrockiego do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie "bezprawnych działań polegających na ograniczaniu uprawnień zastępców prokuratora generalnego".

Publikacja: 03.03.2026 20:30

Prezydent Karol Nawrocki oraz szef KPRP Zbigniew Bogucki

Prezydent Karol Nawrocki oraz szef KPRP Zbigniew Bogucki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Chodzi o czterech zastępców prokuratora generalnego: prok. Michała Ostrowskiego, prok. Tomasza Janeczka, prok. Krzysztofa Sieraka i prok. Roberta Hernanda. Szef KPRP Zbigniew Bogucki we wpisie zamieszczonym na platformie X opublikował obszerne pismo, jakie w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego skierował do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Stwierdza w nim, że „pozbawienie niektórych zastępców Prokuratora Generalnego, tj. prokuratorów Tomasza Janeczka, Krzysztofa Sieraka i Roberta Hernanda, realnej i zgodnej z ustawą możliwości wykonywania funkcji Zastępców Prokuratora Generalnego, bez formalnego ich z niej odwołania, należy ocenić za bezprawne”. Jak dodaje, „takie postępowanie stanowi jednocześnie naruszenie uprawnień ustawowych Prezydenta RP w zakresie wyrażenia pisemnej zgody na odwołanie zastępcy Prokuratora Generalnego z pełnionej funkcji". Jednocześnie Bogucki przypomina, że takiej pisemnej zgody prezydent nie wyraził.

„Pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego jest Pan prokurator Dariusz Barski"

Dalej w piśmie do Waldemara Żurka szef Kancelarii Prezydenta wytyka, że „skierowanie wyżej wskazanych zastępców Prokuratora Generalnego do wykonywania czynności służbowych, niezgodnie z istotą ich funkcji, w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, decyzją Prokuratora Generalnego z dnia 20 grudnia 2024 r., podtrzymaną także przez Pana, zostało oparte na błędnych podstawach prawnych i nie dających kompetencji Prokuratorowi Generalnemu do skierowania zastępcy Prokuratora Generalnego, do wykonywania określonych w niej czynności służbowych”.

W swoim wpisie Bogucki stwierdza, że „konieczne jest usunięcie stanu bezprawności poprzez przywrócenie zastępców Prokuratora Generalnego: Michała Ostrowskiego, Krzysztofa Sieraka i Roberta Hernanda, do wykonywania czynności związanych ze sprawowaną funkcją w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie (ul. Postępu 3)”.

Szef KPRP podkreśla także, że prezydent stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek odwołaniu zastępców Prokuratora Generalnego, bez jego pisemnej zgody. Jak przy tym dodaje, „taki bezprawny akt będzie deliktem konstytucyjnym oraz będzie wyczerpywał znamiona czynu zabronionego”. 

W piśmie Bogucki przypomniał również, iż "Prezydent RP konsekwentnie stoi na stanowisku, że pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego jest Pan prokurator Dariusz Barski". 

Kolejna odsłona sporu o Prokuraturę Krajową 

Wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta to pokłosie tzw. sporu o Prokuraturę Krajową, który wybuchł w styczniu 2024 r., kiedy prok. Dariusz Barski odebrał pismo od ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Decyzją premiera stanowisko po Barskim zajął na krótko Jacek Bilewicz. Obecnie funkcję tę pełni Dariusz Korneluk.

Decyzja ministra wywołała protesty zastępców Barskiego, którzy zarzucili Bodnarowi złamanie prawa. We wrześniu 2024 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej podjął uchwałę, w której stwierdził, że powołanie Barskiego na prokuratora krajowego było skuteczne. Adam Bodnar oraz Prokuratura Krajowa uznały, że rozstrzygnięcie to nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione, tj. neosędziów. 

Przypomnijmy, iż decyzją Adama Bodnara z grudnia 2024 r. zastępcy PG – Michał Ostrowski, Krzysztof Sierak oraz Robert Hernand - zostali skierowani do wykonywania czynności służbowych w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

