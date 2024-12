Adam Bodnar pozbywa się trzech swoich zastępców z siedziby Prokuratury Krajowej

Tak wynika z pism ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, jakie na platformie X, opublikował zastępca PG Michał Ostrowski.



Reklama

„Oto >>dekrety<<. Sposób na wyrzucenie Zastępców Prokuratora Generalnego z siedziby Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie” - napisał Ostrowski. "Proszę zapoznać się z >>podstawami prawnymi<<, które przywołał Szanowny Pan Profesor Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar. Proszę znaleźć bodaj 5 szczegółów, które różnią >>dekrety<< od obowiązującego prawa. Ja znalazłem dużo więcej" - dodał.



Decyzją ministra Adama Bodnara, Michał Ostrowski został skierowany od 3 marca 2025 roku do wykonywania czynności służbowych w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu". Tego samego dnia Krzysztof Sierak ma przenieść się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, a Robert Hernand od 3 lutego został skierowany do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.