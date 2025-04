W nowym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują poświąteczne nastroje w kampanii wyborczej. – Polityka jeszcze nie wróciła znad jajeczka i mazurka – ironizuje Michał Szułdrzyński, nazywając obecny moment „drzemką kampanijną”.

Deregulacja i kapitał, który ma narodowość

W mijającym tygodniu – co zauważają komentatorzy – zarówno premier Donald Tusk, jak i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w swoich wystąpieniach nawiązywali do spraw gospodarczych. Tusk ogłosił pakiet deregulacyjny, Trzaskowski w trakcie kongresu EKG w Katowicach zapowiedział m.in. wielkie inwestycje, rozwój technologiczny Polski i zmiany dla biznesu. Jak podkreślał, zarówno technologia, jak i kapitał mają narodowość. Wcześniej o repolonizacji polskiej gospodarki mówił Donald Tusk. – W kuluarach EKG wystąpienie Trzaskowskiego było dobrze przyjęte. Ale pojawiały się pytania o to, co dalej z jego kampanią po debatach w Końskich – mówił Michał Kolanko. – Skończyło się automatyczne przekonanie, że Trzaskowski na pewno zostanie prezydentem – dodał.

Nowe formy kampanii: Nie ma już objazdu busami

Rozmówcy analizowali też nowe formy prowadzenia kampanii prezydenckiej – innej niż wcześniejsze. Odnotowano m.in. że sztaby zrezygnowały z kampanijnych autobusów na rzecz małych busików, jak np. Karola Nawrockiego czy Magdaleny Biejat. – Ten obrazek polityka wysiadającego z autobusu po prostu się opatrzył – dodaje Kolanko. Komentatorzy analizują też nowe formy kampanii negatywnej w sieci, gdzie przeniosła się znaczna część debaty.