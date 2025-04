Kontrowersyjna metoda leczenia boreliozy. Sąd: oświadczenia pacjentów to nie wiedza medyczna

Metoda pulsacyjna to kolejna po ILADS proponowana pacjentom metoda leczenia choroby wywołanej przez krętki borrelia, przenoszone do organizmu człowieka przez ukąszenie kleszcza. Zalecana przez International Lyme and Associated Disease Society (ILADS) metoda przewiduje stosowanie u pacjentów długotrwałych antybiotykoterapii, pomimo że – w ocenie większości polskich lekarzy - takie postępowanie nie ma oparcia w dowodach naukowych. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec doprowadził do zakazania stosowania tej metody, a sądy administracyjne konsekwentnie oddalają skargi podmiotów leczniczych na decyzje RPP w tym zakresie.

Nie leczenie, a szkodzenie. Lekarze krytykują metodę pulsacyjną

Metoda pulsacyjna także zakłada długotrwałe stosowanie antybiotyków, wbrew wytycznym opartym na aktualnej wiedzy medycznej – podkreśla rzecznik praw pacjenta. W uzasadnieniu wydanej przez siebie decyzji zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, lekarz wybierając formę terapii ma obowiązek kierować się przede wszystkim kryterium skuteczności i bezpieczeństwa chorego oraz nie narażać go na nieuzasadnione koszty. Przywołał także stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, według którego „metoda pulsacyjna” uznana została za amatorską i nie jest rekomendowana przez żadne kompetentne ośrodki naukowe i kliniczne, a każde długotrwałe leczenie środkami farmakologicznymi jest obciążone działaniami niepożądanymi.

Podobne stanowisko zajął konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych: „Negatywnie opiniuję stosowanie ‘metody ILADS’ w leczeniu boreliozy. Metoda ta jest nadużywana i prowadzi do przewlekłego i skojarzonego stosowania antybiotyków przy zaniechaniu poszukiwania innych przyczyn (również niespecyficznych) objawów często przez osoby bez specjalizacji w chorobach zakaźnych, co stanowi istotne ryzyko dla pacjentów oraz populacyjnie w kontekście selekcji antybiotykoodporności i w związku z tym nie powinna być stosowana. Leczenie boreliozy powinno być prowadzone przez specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych w dedykowanych tej specjalizacji poradniach i oddziałach szpitalnych. (…) Aktualnie leczenie boreliozy powinno być prowadzone zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i rekomendacjami zgodnymi z bieżącym stanem wiedzy określającymi precyzyjnie rodzaj i długość stosowanego leczenia, na przykład rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych”.

Sąd: oświadczenia pacjentów to nie wiedza medyczna

Mimo to wydana przez rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca decyzja dotycząca „metody pulsacyjnej” została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez podmiot medyczny oferujący tę metodę.