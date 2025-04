Wybierasz się do sanatorium? Od 1 maja zapłacisz więcej. Jak wygląda cennik?

Pobyt w sanatorium jest kontynuacją leczenia w przychodni lub szpitalu. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który przyjmuje w ramach NFZ. Uwzględnia on nie tylko obecny stan zdrowia pacjenta i potrzeby jego organizmu, ale również to, jaki wpływ na zdrowie może mieć leczenie w sanatorium. Jest to niezwykle ważne, ponieważ istnieje ryzyko zaostrzenia niektórych schorzeń.

Jak otrzymać skierowanie do sanatorium?

Od 2023 r. proces kierowania na leczenie uzdrowiskowe został w dużym stopniu uproszczony. Lekarze wystawiają od tego czasu wyłącznie e-skierowania, które są automatycznie przesyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ. Dzięki temu pacjenci nie muszą już osobiście składać dokumentów w oddziale. Poza tym przyszli kuracjusze widzą informację o wystawionym e-skierowaniu na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Mogą zatem na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest ich sprawa.

Skierowanie, które zostało wysłane do oddziału NFZ, jest następnie rozpatrywane przez lekarza balneologa. Pacjenci mogą sprawdzić, jaki numer ma ich skierowanie, jak zostało rozpatrzone oraz jaki jest przewidywany okres oczekiwania. Te informacje otrzymają również listownie. Jeśli lekarz pozytywnie rozpatrzy sprawę i zostanie ustalony termin, oddział NFZ doręczy pacjentowi potwierdzone skierowanie najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Daty oraz miejsca nie można zmienić, chyba że pacjent ma uzasadniony powód.

Ile zapłacimy za pobyt w sanatorium od 1 maja?

Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu w sanatorium jest ustalana przez Ministra Zdrowia. Pacjenci ponoszą częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ceny różnią się w zależności od standardu pokoju oraz sezonu. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje sezon I, czyli zimowy. Z kolei od 1 maja do 30 września mamy do czynienia z sezonem II, czyli letnim. Ile trzeba będzie zapłacić za jeden dzień pobytu od przyszłego miesiąca?