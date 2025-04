Jak informuje ZUS, od 1 kwietnia 2025 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz osoby, które potrzebują wczesnej rehabilitacji po wypadkach. Te ostatnie zostaną skierowane do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie albo do ośrodka Vratislavia Medica we Wrocławiu.

Komu ZUS opłaci rehabilitację leczniczą

Rehabilitacja finansowana przez ZUS to forma prewencji rentowej - pozwala kontynuować karierę zawodową mimo przebytych urazów czy ciężkich chorób. Z programu rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby czynne zawodowo i ubezpieczone w ZUS, zagrożone utratą zdolności do pracy z powodu stanu zdrowia. Mają do niego prawo także ci, którzy pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że rehabilitacja pozwoli odzyskać zdolność do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać wówczas, gdy podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę, ale również wtedy, gdy ubezpieczony stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) mogą liczyć ubezpieczeni w przypadku schorzeń narządu ruchu, także po wypadku (wczesna rehabilitacja po wypadkach), a także układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, narządu głosu, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, ośrodkowego układu nerwowego.